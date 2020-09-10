Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет

Александр Суков / Деловая столица

Бизнес действительно увеличил уплату налогов в бюджет, однако это произошло не за счет роста экономики, а по причине выжимания последних соков налоговиками.

Владимир Зеленский, желая продемонстрировать эффективность работы его команды даже во время всеобщего падения экономики в связи с коронавирусом, заявил, что именно в это период увеличились поступления от налогов в бюджет. «Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличились поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что же тогда, когда государство работало, где все эти деньги?» - сказал Зеленский.

Также президент подтвердил, что пока «не видит проблем с деньгами», и ситуацию в экономике назвал более-менее стабильной и контролируемой.

Берем калькулятор

Однако большой проблемой было найти фактическое подтверждение столь оптимистическому заявлению президента по поводу роста уплаты налогов в полтора раза.

В частности, по данным Государственной казначейской службы, поступления налогов и сборов за январь-июль 2020 г. составили 461,7 млрд грн, тогда как за соответствующий период прошлого года - 406,6 млрд грн. Роста в 1,5 раза тут нет, только на 13,6%.

Даже если брать для сравнения только COVID-период (апрель-июль этого года), в течение которого Государственная фискальная служба собрала 282,4 млрд грн налогов и сборов, то в сравнении с апрелем-июлем 2019 г. получим увеличение сбора налогов лишь на 14%.

То, что президент запутался в цифрах или ему подсунули недостоверные данные, подтверждают и аналитики. Илья Несходовский, эксперт "Экономической экспертной платформы", указал на данные Госказначейства, которые свидетельствуют, что хотя с начала карантина доходы государственного бюджета и выросли, но этот рост составил всего лишь 17%, а не в полтора раза. При этом он отметил, что госбюджет в этом году не выполняется с января по август включительно.

Мое, не отдам

По мнению экспертов, причина роста сбора налогов с бизнеса проста, как две копейки: мощная работа налоговой по выжиманию денег, а также - торможение тех выплат, которые положены бизнесу, в частности возмещение НДС экспортерам.

«Налоговая использует свои рычаги, чтобы задержать процесс возмещения НДС, вводит проверки предприятий на 30 дней, чтобы возместить эти суммы позднее», - сказал Илья Несходовский.

Также он отметил, что сегодня налоговики признают рисковыми многие предприятия, в результате чего им блокируется налоговая накладная и, как следствие, несвоевременно возмещается НДС.

И данные Государственной казначейской службы - тому подтверждение. В январе-августе прошлого года производители украинских товаров и импортеры уплатили совокупно 338,8 млрд грн НДС, тогда как в январе-августе этого года - 327,2 млрд грн. То есть - на 11 млрд грн меньше. Однако в прошлом году за указанный период экспортеры получили возмещение НДС в сумме 105,5 млрд грн, тогда как в этом году - только 92,8 млрд грн. Или же - на 12,7 млрд грн меньше. Поэтому в итоге, когда из суммы собранного НДС вычтем возмещенный экспортерам, получим итоговое поступление НДС в бюджет. Этот показатель в этом году даже чуть выше, чем в прошлом - 234,5 млрд грн и 233,3 млрд грн соответственно - именно за счет низкого объема возмещения.

То, что налоговая зажала возмещение НДС экспортерам, заметили и специалисты Центра анализа публичных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики (KSE). По их данным, если в среднем в январе-июле текущего года возмещение НДС бизнесу составляло 13 млрд грн, то в августе это был наименьший за весь год объем - 8,5 млрд грн.

При этом в начале сентября налоговая сообщила, что уже четвертый месяц кряду перевыполняет индикативные показатели по сбору налогов: на 3,6 млрд грн в мае, на 6,4 млрд грн в июне, на 5,6 млрд грн в июле и на 14 млрд грн в августе. В ГНС рапортовали, что перевыполнение плана по поступлениям было достигнуто в основном за счет НДС. «В августе удалось дополнительно собрать НДС 9,2 млрд грн. Такой показатель был достигнут, в том числе и за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении НДС из бюджета», - заявило ведомство.

Однако увеличение налоговых поступлений сложно объяснить борьбой со скрутками. «Потому что тогда где же уголовные дела на организаторов этих "механизмов"?» - спрашивает Илья Несходовский.

В свою очередь, налоговый консультант, глава совета директоров аудиторской фирмы «Аксенов и партнеры», замминистра финансов в 2015-2016 гг. Елена Макеева не взялась оценить эффективность борьбы налоговиков с подобного рода мошенничеством, но отметила, что, по ее информации, схемы продолжают работать, а вот цена за их использование - увеличилась.

«Важно отметить, что налоговая оптимизация и налоговое уклонение - это разные термины и разная ответственность. И если оптимизация налогов часто связана с несовершенным законодательством, разночтениями в нем, то уклонение от налогов должно уголовно преследоваться. Налоговики эти термины не разделяют, наказывают всех, кто не умеет и не хочет договариваться», - сказала она.

Включили пресс

По словам Ильи Несходовского, на фоне кризиса в экономике для увеличения уплаты налогов бизнесом нет объективных причин. «У нас экономика падает, некоторые предприятия остановились, у нас долгое время не работал один из крупнейших налогоплательщиков - «Укрзалізниця» (имеется в виду пауза в осуществлении пассажирских перевозок. - "ДС"), другие транспортные компании не работали, не работали торговые сети... И на этом фоне рост налоговых поступлений выглядит как выжимание из предприятий последних соков. Мы имеем переплаты по налогам в непонятных больших объемах, и почему? - этот вопрос остается открытым», - сказал он.

Рьяность налоговой по выжиманию налогов, которая стала вторым фактором увеличения сбора налогов во время коронакризиса, подтверждает и Елена Макеева. «К сожалению, мои наблюдения говорят о том, что сбор налогов ведется сегодня в ручном режиме. Налогоплательщиков приглашают в ГНС Украины и проводят воспитательную работу, принуждая бизнес увеличить налоговую нагрузку или отказаться от возмещения НДС», - сказала она.

По словам Макеевой, проведение плановых документальных налоговых проверок на период карантина приостановлено, но налоговики пошли на абордаж, атакуя и запугивая бизнес будущими внеплановыми проверками. «Такое поведение говорит о том, что план по доходам сильно не выполняется. Все эти искусственные меры рушат и без того уже давно сложившийся негативный образ налогового инспектора. Рост налоговых поступлений - это отчасти переплаты, которые делает бизнес в бюджет. Многие сегодня не хотят тратить время на войны с налоговой. У бизнеса сегодня слишком много других вызовов, связанных с пандемией COVID-19», - считает налоговый консультант.

По всей видимости, на фоне падения экономики, власть, стремясь удержать бюджет на плаву, решила прибегнуть к проверенному способу - в очередной раз закрутить гайки для бизнеса. А учитывая, что налоговое законодательство - штука весьма сложная, и в нем масса разночтений, которые дают простор для толкований как в пользу налоговой, так и в пользу бизнеса, многотысячная армия налоговых инспекторов взяла под козырек и принялась усиленно "уговаривать" бизнес заплатить больше и раньше сроков. Кроме того, экспортеров украинских товаров заставили "подождать" с получением возмещения НДС. Что вкупе и дало президенту повод объявить, что с бюджетом в Украине пока все в порядке.