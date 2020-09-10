Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону

Зеленского зализали до бронзового цвета, а операцию по захвату вагнеровцев разрушил один-единственный звонок из ближайшего окружения президента.

Об этом и многом другом бывший глава Офиса президента рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Depo.ua собрал самые резонансные высказывания экс-чиновника.

О Зеленском и Брежневе

"Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они не просто его вживую зализали до бронзового цвета, а сделали из него какого-то Брежнева. Слушай, ну как можно?! Свой парень, наш народ, и вот - бах-бах! - мячик закинул, а там в шеренгу [стоят] чиновники, как пингвины: "Га-га-га-га!" Я вообще не понимаю... Может, это не готовилось, но такое нельзя в эфир пускать", - сказал бывший глава ОП .

По его мнению, с Зеленского "лепят типа сильного президента".

"Он пришел как свой парень. Зачем? Вы же лжете! Это же люди чувствуют. Он завоевал доверие тем, что он честный, порядочный, простой, говорит человеческим языком. Что вы из него лепите Брежнева? Ну, он не похож на Брежнева, он не будет Брежневым. Он никогда не поймет этой системы координат, так как он вызывает сейчас неприятие. Мне так кажется", - отметил Богдан.

О походе Зеленского в президенты

По словам Богдана, именно он предложил Владимиру Зеленскому попробовать стать кандидатом в президенты. По его словам, это произошло на встрече в Одессе в 2016 году.

"Должна быть какая-то политическая площадка, минимальный фундамент, с которого ты можешь идти туда - в президенты. У меня есть такая фраза, которая, я считаю, очень сильно на него повлияла. Что после сериала "Слуга народа" ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Это будет очередной кидок. Если у тебя не получится и ты не выиграешь, то никто тебя не упрекнет, но если даже не попробуешь, то да, вот лично я разочаруюсь", - пересказал Богдан содержание своего разговора с Зеленским.

Также признался, что именно он придумал слоган "Придет весна, сажать будем". Якобы сначала Зеленский не хотел его использовать, но Богдан его убедил.

О возможной замене Арахамии

"Еще в декабре 2019 года очень активно обсуждалась в офисе - и Владимир Александрович, в принципе, с этим согласен - возможность поменять Давида Арахамию, главу фракции "Слуги народа", которого я привел в нашу команду, на Тищенко. Я не шучу... Почему не закончили эту замену, я не знаю", - сказал политик.

Добавил, что Тищенко - "это не просто моральный авторитет, но и визионер".

"Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента", - заявил бывший глава ОП, добавив, что только "выражает свои мысли".

"Смотри, на эфирах он постоянно появляется. Чиновников Офиса президента там нет. Я ходил всегда и своих заместителей заставлял. Но если ты не умеешь общаться, если тебе нечего сказать, то ты и работать не умеешь. Сейчас никто не ходит. А я считаю, что они должны ходить. В общем, Николай Тищенко во всех эфирах. Ну, я считаю, это как бы показатель", - сказал Богдан.

Об окружении президента

Богдан высказался относительно профессионального бэкграунда Зеленского.

"У Владимира Александровича нет ни знаний, ни опыта", - заявил экс-глава ОП.

Также он добавил: "И в его окружении на данный момент нет никого, кто имел бы знания или опыт. Скорее, наоборот, - появились люди, которые умеют только разваливать".

О реакции Зеленского на схематоз

Относительно вовлеченности Владимира Зеленского в коррупцию Богдан заявил: "Я очень-очень-очень сильно хочу в это верить и очень старательно себя в этом убеждаю".

Он подтвердил, что у него есть сомнения в этом, и отметил, что жесткой реакции на "схематозы" среди "своих" от президента нет.

"То, что я знаю точно, когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Он не наказывает, он говорит:" Ну, это же свои, там это". То, что я вижу сейчас, с разных точек зрения, разных источников, он переводит в шутку нехорошие истории. Там, где надо наказывать, он отмалчивается. Даже не отмалчивается, делает вид, что он не понял, что происходит", - сказал Богдан.

О поездке Зеленского в Оман

Богдан объяснил визит Зеленского в Оман его личной усталостью.

"Человек половину своей жизни проводил за границей. У него была свободная профессия, когда ты едешь, куда хочешь, делаешь, что хочешь, говоришь, что хочешь, и ни перед кем не отчитываешься. А здесь правила, правила, правила. Просто он устал. Он захотел на море", - сказал Богдан.

О сожженных авто

Хотя в СМИ сообщали, что 11 августа злоумышленники сожгли Tesla Богдана, в ту ночь у политика сгорели две машины.

"Другой была старенькая Skoda, ей 19 лет", - рассказал он.

Инцидент политик связывает с чиновниками Офиса президента.

По словам Богдана, собрать такую информацию о передвижении и пребывании автомобилей могли только спецслужбы.

Об освобождении от должности

Богдан отметил, что его отставку с должности главы ОП спровоцировал олигарх Игорь Коломойский, хотя после увольнения звонил, чтобы его поддержать.

Кроме этого, по мнению Богдана, к его увольнению имеет отношение первая леди. Отчасти из-за нее отношение Зеленского к нему изменилось.

"К интриге вокруг меня она тоже причастна очень сильно", - сказал Богдан.

В то же время он отметил, что первая леди пытается не влиять на президента в вопросах управления государством.

"При мне она никогда не влезала в управление государством, никогда", - отметил он.

Богдан подтвердил информацию Дмитрия Гордона, что при увольнении президент назвал его "нелюбимой женщиной".

"Он сказал - ты вызываешь у меня агрессию", - заявил Богдан.

Об угрозах его собеседникам

Сейчас некоторые люди избегают общения с юристом.

"Сейчас очень много людей стараются со мной не общаться", - заявил он.

"Им угрожают проблемами, многозначительно смотрят на потолок. Без ведома Зеленского это было бы невозможно", - уверен Богдан.

О срыве операции по вагнеровцах

Экс-глава ОП подтвердил, что вся история со срывом спецоперации по вагнеровцам - абсолютная правда.

По его словам, эта операция разрабатывалась больше года. Были созданы специальные компании, которые реально работали, которые создавали весь необходимый антураж.

"А разрушил всю операцию один-единственный звонок из ближайшего окружения президента", - заявил Богдан.

О том, мог ли Зеленский знать и участвовать в "сливе", экс-глава его офиса заявил: "Хочу верить, что нет".

О влиятельности Ермака

"На данный момент невозможно попасть к президенту, не согласовав с главой Офиса президента. Это не нормально. Всегда должны быть вторая и третья точка зрения", - заявил Богдан.

Также Богдан прокомментировал то, что Зеленский никогда не встречается с кем-то один в кабинете.

"Это не нормально. Президент должен общаться один на один с ключевыми лицами государства. Он должен получать разведывательную информацию, экономическую, политическую", - отметил экс-глава ОП.

Также он рассказал, что в настоящее время "некоторые персонажи" спрашивают у людей, "о чем ты хочешь поговорить с президентом, этого не говори, а это можешь попробовать".

Богдан уверяет, что при нем такого не было, он всегда старался, чтобы Зеленский "не был в теплой ванне" и сам "выбирал, куда мы идем".

Кроме того, по словам политика, при Ермаке не поставлена аппаратная работа, начался развал по информационной политике. Богдан признался, что сразу почувствовал антипатию к Ермаку на личностном уровне.

"Мне не нравятся мужчины с кошачьими повадками", - акцентировал Богдан.

Также он обратился к Зеленскому: "Пока еще не поздно нам сделать остановку" ("Пока нам еще не поздно остановиться" - цитата из русской песни, - ред.). Опомнитесь, пожалуйста. Очень Вас прошу".

О "кидке" Путина

Богдан заявил, что в начале отношений Владимира Зеленского и Владимира Путина российский президент действительно хотел решить проблему Донбасса.

Но на сегодняшний день, отметил экс-чиновник, ситуация кардинально изменилась.

"Я могу только судить по публичным каким-то моментам, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные... Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, - мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно - не сделали ничего", - пояснил он.

О слухах относительно уступок России

По словам Богдана, иностранные дипломаты и спецслужбы верят, что между Россией и Украиной существует тайная договоренность о совместных уступках. Документ якобы составил Ермак, но лично Боган его не видел.

Богдан озвучил слухи, согласно которым "в нем есть то ли 12, то 13 пунктов. Это некий алгоритм действий: " Мы вам корабли, вы нам воду в Крым, мы вам пленных, вы нам прямое авиасообщение. Мы вам $ 3 млрд по решению суда, а вы нам что-то".

О самом профессиональном правительстве

"Самым профессионалным я считаю правительство Гройсмана... Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, счастливое экономически, понятное для международных партнеров - это было время Гройсмана. Там наблюдалось 30 с чем-то месяцев стабильного экономического роста, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, с другими государствами, с обществом", - заявил Богдан.

Также он выразил уверенность, что у него еще будет какая-то политическая или менеджерская карьера в государственных структурах.

Об Азарове и Революции достоинства

По словам Богдана, Николай Азаров на посту премьера останавливал очень много глупостей.

"Если бы не Николай Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше", - заявил экс-глава ОП.

Также Богдан назвал Азарова честным чиновником. "Я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент (Янукович, - ред.) давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно", - отметил Богдан.

О главной проблеме Януковича

Богдан считает, что в первые годы пребывания у власти Янукович и его команда "активно шли в Европейский Союз, слаженно работали", а системной коррупции в верхах тогда не существовало.

"А потом - это мое личное мнение - Януковича погубили сыновья. И всю ту власть. У всех у них были сыновья. Эти сыновья все - бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес - они несовместимы. Только потому, что ты - та голова, с которой гниет вся рыба", - заявил он.

О будущем Верещук

Богдан акцентировал, что нынешняя власть планирует назначить Ирину Верещук главой КГГА.

"Если она выйдет во второй тур - где она, конечно же, проиграет, шансов у нее ноль, - ее планируют назначить главой КГГА", - отметил Богдан.

По его словам, это будет сделано для того, чтобы оставить Кличко просто "спикером Киевсовета".