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Инспекция позиций ВСУ представителями «ДНР»: В чем здесь кроется зрада
23:47 09.09.2020 |
В четверг, 10 сентября, впервые состоится инспекция позиций ВСУ на Донбассе, которую совместно проведут представители ООС, ОБСЕ и боевики "ДНР".
Еще в феврале президент Украины Владимир Зеленский, во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, озвучил идею совместного с представителями "Л-ДНР" контроля над участком украинско-российской границы. По его мнению, это должно было стать условием для проведения местных выборов на Донбассе уже осенью.
"Думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - пояснил тогда президент свою идею.
Он отметил, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант. Также Зеленский отметил, что поднимал этот вопрос и на "нормандской встрече".
С тех пор прошло полгода, о выборах на оккупированной части украинского Донбасса уже никто не вспоминает, однако от идеи совместного патрулирования Зеленский не отказался. 9 сентября во время внеочередной встречи Контактной группы стороны согласовали совместную инспекцию позиций ВСУ вблизи поселка Шумы, на Горловском периметре. При этом украинская сторона должна обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам этой инспекции.
"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей ", - объяснил такой шаг глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
В то же время боевики "ДНР" хвастаются, что это они заставили Украину согласилась допустить их на позиции ВСУ во Горловкой для "общего инспекции" укреплений подразделений Объединенных сил.
Как и следовало ожидать, в Украине эту информацию восприняли в штыки. Слово "зрада" было едва ли не самым мягким из тех, что звучат теперь в адрес президента из лагеря людей, которые прошли войну. И их можно понять - как еще воспринимать добровольный запуск представителей противника на наши позиции? Еще с обязательством их охранять.
Понятно, что и в ОРДЛО, и в России эти уступки также расценят не как жест доброй воли, продиктованный большим желанием мира, а как очередное проявление слабости. Заключающееся в склонности жертвовать национальными интересами ради кратковременных имиджевых побед. Ведь запуск на наши позиции боевиков, чтобы удержать временное перемирие (необхожимое для победы на местных выборах) многие именно зрадой и назовут.
При этом Кремль и "Л-ДНР" и в дальнейшем будут повышать ставки, шантажируя украинские власти сохранением режима тишины, и не исключено, что после этой "первой ласточки", потребуют постоянных совместных патрулирований ВСУ и боевиками участка российско-украинской границы. Или, что еще интереснее - линии разграничения. Поближе к украинским позициям.
И еще - как бы там не получилось завтра, эти "уступки ради мира", скорее всего, нанесут морально-боевому духу украинской армии ущерб, вполне сопоставимый с уроном от обстрелов последних дней, из-за которых полностью выгорело несколько наших блиндажей.
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