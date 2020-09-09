Парад местных референдумов. Как «слуги народа» помогут сепаратистам

Юрий Вишневский / Деловая столица

Уже в следующий четверг, 17 сентября, Верховная Рада голосами "слуг народа" и ОПЗЖ выполнит одно из требований сепаратистов - запустит механизм местных референдумов.

Официально эти мероприятия будут называться опросами общественного мнения. Пройдут они 25 октября - одновременно с местными выборами.

Предвыборная спешка

Напомним, на данный момент в Украине не узаконены никакие референдумы - ни местные, ни всеукраинские. Но есть президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум», принятый в первом чтении 18 июня. Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» 31 августа анонсировал скорейшее принятие парламентом этого закона. Однако проблема политтехнологов Банковой в том, что совместить всеукраинский референдум по народной инициативе с выборами 25 октября не получится. Времени не хватит. Можно будет успеть только начать процесс сбора подписей.

Поэтому руководство «слуг народа» придумало другой политтехнологический ход - более простой, менее затратный и, главное, гораздо более быстрый в реализации. Автором этого изобретения стал нынешний глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, который на прошлых парламентских выборах был ее главным политтехнологом и руководителем избирательного штаба.

3 сентября Корниенко вместе с главой профильного парламентского комитета (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) Андреем Клочко и еще тремя однопартийцами из того же комитета внес законопроект №4043 «О внесении изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" относительно опросов общественного мнения».

4 сентября проект Корниенко уже получил одобрение профильного комитета. Далее предстоит внесение проекта в повестку дня сессии и голосование народных депутатов. Ожидается, что это произойдет уже в следующий четверг, 17 сентября.

Правда, депутаты из фракции партии «Голос» внесли уже девять альтернативных законопроектов. Но это позволит разве что затянуть процедуру принятия проекта Корниенко. Можно не сомневаться, что минимально необходимые 226 голосов за него найдутся.

Во-первых, все «слуги народа» знают, что для Банковой это вопрос принципиально важный. И что это предвыборная технология. Поэтому подавляющее большинство «слуг народа» проголосуют за этот проект - то ли из страха перед гневом Банковой, то ли в надежде, что придумка Корниенко действительно поможет партии повысить свой электоральный урожай 25 октября.

А во-вторых, даже если голосов «слуг народа» будет чуточку не хватать, Банковой в очередной раз подсобит фракция ОПЗЖ. Напомним, что всяческие референдумы - это давняя фишка Виктора Медведчука. Поэтому ОПЗЖ наверняка радостно поддержит этот законопроект.

В результате 25 октября мы получим не просто местные выборы, а местные выборы с местными референдумами - под маркой опросов общественного мнения.

Технология пустых обещаний

Соавтор проекта, замглавы профильного комитета Александр Качура специально подчеркивает, что соучастником этой затеи - проведения таких опросов одновременно с местными выборами 25 октября - является Банковая. «Такая концепция была высказана и Офисом президента, и руководством нашей фракции, и представителями нашего профильного комитета. Мы считаем целесообразными именно такие опросы, потому что в последнее время многие социологические исследования манипуляционные», - заявил Качура «24 каналу».

По словам Качуры, опросы помогут получить точку зрения, которая будет консультативной и не будет влиять на принятие решения. Качура предположил, что можно спросить, например, какие требования должны быть для чиновников, могут ли быть членами наблюдательных советов иностранцы.

Впрочем, тут Качура слукавил. Приведенные им вопросы слишком скучноваты, чтобы они дали какой-то эффект для правящей партии, а тем более - на местных выборах. На самом деле «слуги народа» собираются превратить опросы 25 октября в праздник популизма, причем не всякого популизма, а именно местного.

Законопроект предлагает установить, что Центризбирком «обеспечивает организацию подготовки и проведение опроса общественного мнения в случае принятия Кабинетом Министров Украины решения о проведении такого опроса. В таком решении о проведении опроса общественного мнения определяется перечень вопросов, которые выносятся на опрос, сроки проведения такого опроса и территория проведения опроса». Также в законопроекте записано, что «опрос общественного мнения на основании решения Кабинета Министров Украины проводится в день голосования на общегосударственных или местных выборах на всей территории Украины или в отдельных ее местностях».

Итак, сразу после вступления этого закона в силу Кабмин сможет принять решение о проведении 25 октября не единого всеукраинского опроса, а нескольких десятков (или даже нескольких сотен) отдельных опросов в областях, городах, районах. Наши источники в партии «Слуга народа» поясняют, что на каждый такой опрос могут быть вынесены специфические местные вопросы крайне популистского содержания. Например: «Хотите ли вы закрыть такой-то завод, потому что он портит воздух?». В общем, в каждом регионе «слуги народа» сейчас срочно готовят предложения о том, какими обещаниями - в виде вопросов для опросов - осчастливить местных жителей.

Ничего из этих обещаний выполнено не будет. Ведь это всего лишь опросы, которые ни к чему не обязывают. Но людям будет сказано, что их мнение будет учтено при составлении программ развития и перспективных планов.

Подарок сепаратистам

Тем не менее, эта затея чревата негативными последствиями, опасными для всей страны. Чтобы понять это, не нужно придумывать какие-то фантастические сюжеты - достаточно посмотреть на те сценарии, которые уже реализуются в Украине Кремлем и его пятой колонной.

Не далее как в конце июля в городе Днепре появились рекламные билборды ОПЗЖ с лозунгами «Городу нужен днепровский референдум». На это отреагировали активисты «Нацкорпуса»: они заклеили билборды ОПЗЖ наклейками «Сепары хотят референдум» и «за рашку». Некоторые жители Днепра, возмущенные появлением провокационных бордов, обратились с соответствующими заявлениями в СБУ. Их возмущение абсолютно справедливо: ведь в 2014-м именно с призывов к референдумам началась аннексия Крыма, а затем и создание террористических группировок ДНР и ЛНР.

Однако теперь «слуги народа» собираются пойти навстречу сепаратистам и создать законный механизм местных опросов. Конечно, на Банковой надеются сохранить контроль над этим механизмом в своих руках. Но надежды - это одно, а реальность, как показывает практика, все чаще кардинально расходится с ожиданиями Банковой.

Узаконив местные опросы, «слуги народа» откроют ящик Пандоры. Ведь не только представители правящей партии подадут свои предложения Кабмину. Собственные требования смогут выдвинуть любые партии. И наверняка у откровенно пророссийских партий родятся откровенно сепаратистские списки вопросов для проведения опросов. Выдвигать эти требования уже можно будет легально, по закону, принятому совместными усилиями «слуг народа» и ОПЗЖ.

Для нагнетания обстановки могут проводиться митинги с лозунгами типа «Хотим опроса об областной экономической самостоятельности. И о городском ополчении. А украинская полиция пусть убирается в Киев». Хуже того. На этих лозунгах (и особенно на обещаниях добиться от Киева их выполнения) пророссийские партии смогут серьезно нарастить свою популярность. Местные сепаратисты обзаведутся мандатами депутатов областных и городских советов и будут качать ситуацию по сценарию 2014 года. А Зе-власть будет хвастаться, что теперь каждый сам себе президент.

Во всем мире, по крайней мере в тех странах, где есть опасность сепаратизма, к местным референдумам, плебисцитам, опросам относятся крайне осторожно и стараются держать этот механизм, образно говоря, «на семи предохранителях», дабы ненароком не запустить процесс распада страны. А у нас сейчас власть собирается сама, своими руками убрать такие предохранители - и ради чего? Всего лишь ради призрачных надежд повысить свой результат 25 октября на пару процентов.

