Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

Антон Коломойцев / Depo.ua

Электоральная ситуация в столице накануне местных выборов наконец приобретает определенность и структурированность, и нынешнее положение дел является очень неутешительным для "Слуги народа".

Последние дни принесли несколько новостей относительно избирательной кампании в Киеве, которые обещают существенно повлиять на электоральный расклад накануне голосования на местных выборах 25 октября. Первая часть новостей касается социологических данных, которые отображают довольно оптимистичную картину для Кличко и "ЕС", тогда как президентской силе и представленной ею на местных выборах в Киеве Верещук есть над чем грустить. Второй блок касается интриги вокруг того, примет ли экс-президент Петр Порошенко участие в выборах в мэры Киева.

Кличко и "слуги"

Последние социологические исследования фиксируют почти полную безальтернативность Кличко на выборах мэра столицы. И интрига, если им верить, остается только в том, победит ли он в первом туре или вынужден будет бодаться с кем-то из своих конкурентов во втором.

Начать надо с того, что рейтинг доверия к действующему мэру является беспрецедентно высоким - около 60% киевлян, согласно свежему исследованию группы "Рейтинг", так или иначе удовлетворены работой Кличко. При том что его условный антирейтинг составляет 37%. Зато ситуация у президента Зеленского, который вместе со своей выдвиженкой Ириной Верещук является оппонирующей стороной Кличко, вполне зеркальная: более 60% киевлян не одобряют деятельность президента, тогда как уровень его поддержки в столице составляет не более трети.

При этом социологи отмечают, что по сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой президента ухудшилась. Тогда как динамика удовлетворенности работой мэра столицы имеет положительное направление. По крайней мере, если верить соцопросам.

Очевидно, что с такими показателями перспективы выдвиженки партии "Слуга народа" Ирины Верещук довольно призрачны. Ведь этот расклад не прямо, но довольно логично объясняет электоральные границы обоих кандидатов в случае, если они вдвоем попадают во второй тур.

На сегодня ситуация складывается так, что за УДАР Кличко из числа тех, кто уже определился, готовы голосовать 28,6%. "ЕС" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, партию "Победа Пальчевского" - 6,9%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, партию "Батькивщина" - 6,4%, партию "Сила и Честь" - 5,5%, партию Шария - 3,8%.

Выигрышность нынешней ситуации для Кличко заключается в том, что популярность его партии среди киевлян позволит мэру более спокойно смотреть на ситуацию в будущем Киевсовете, чем еще месяц назад. Тогда, напомним, эксперты предсказывали, что Кличко, выиграв выборы мэра, окажется в меньшинстве и будет вынужден плясать под дудку Банковой, которая будет иметь все шансы на большинство.

Теперь же, когда УДАР демонстрирует стремительный рост и, не исключено, за сентябрь-октябрь "прирастет" еще десятком процентов поддержки, Виталий Кличко может выбирать себе партнеров из достаточно толстой колоды.

Кличко и "ЕС"

Участников мэрской гонки в Киеве ожидаемо привело в тонус появление на улицах билбордов "ЕС" с портретом Петра Порошенко и слоганом "Наша цель - европейский Киев". Сразу пошли слухи, будто экс-президент планирует баллотироваться в столице. В "ЕС" эти догадки ни опровергают, ни подтверждают.

Понятно, что участие Порошенко, скорее всего, поставит крест на шансах Верещук попасть во второй тур. "Слуга народа", таким образом, теряет возможность стать одной из двух (наряду с УДАРом) ведущих политических сил столицы и вынудить Кличко к активному сотрудничеству с президентской партией.

При этом, даже если появление этих бордов является только троллингом, это уже полезно для рейтинга "ЕС" и мобилизует ее как активный, так и потенциальный электорат.

Кроме этого, участие Порошенко сломает Кличко план быть избранным в первом туре, на что очень рассчитывают в штабном углу боксера. Прежде всего потому, что рейтинг Петра Алексеевича в Киеве достаточно высок и стабилен. Но не будем забывать, что шансы проиграть у Порошенко также большие, ведь (по крайней мере пока) антирейтинг у Кличко намного ниже, чем у него. Но сыграв на протестных настроениях относительно "слуг" и подав выборы как ключевой этап "защиты Украины от зеленой плесени", Петр Порошенко будет иметь преимущество перед Кличко. Ведь тот вряд ли пойдет сейчас на открытую конфронтацию и агрессивную критику Зеленского и его партии.

Участие в выборах Порошенко автоматически поднимает и рейтинги "Европейской солидарности", которая получает шанс собрать существенно больший электоральный урожай. А в случае победы Порошенко "ЕС" может стать основой правящей коалиции в Киевсовете.

Поэтому сведения о том, что Кличко все-таки согласился на консолидацию с "Европейской солидарностью", выглядят как инвестиция действующего мэра в будущее. "Думаю, технологи Кличко понимают, что других сил, кроме "Европейской солидарности", на которые он сможет опереться и создать надежное большинство, просто не существует. Он же не со "слугами народа" и ОПЗЖ собирается объединяться?" - отмечает политолог Сергей Таран.

Таким образом, Банковая за два месяца до выборов продолжает терять Киев. Главной интригой сентября будет то, к чему партия власти сможет прибегнуть, чтобы снять наиболее опасных противников с соревнований.