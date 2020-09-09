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Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой
15:49 09.09.2020 |
Новым заместителем генерального прокурора Ирины Венедиктовой стал Максим Якубовский, который работает юристом у кума президента РФ Виктора Медведчука.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра борьбы с коррупцией Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы поздравляем Медведчука с назначением его юриста заместителем генпрокурорши Зеленского! Венедиктова назначила своим замом Максима Якубовского. С кем поспорить на деньги, что Венедиктова отдаст ему российское направление?" - написал он.
Якубовский с 1996 года работал в органах прокуратуры, занимал должность помощника Одесского транспортного прокурора. После этого был старшим следователем Одесской транспортной прокуратуры.
С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко.
В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ.
Кроме того, он работал в партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". По словам журналиста Дмитрия Гнапа, по состоянию на 2015 год в официальном профайле юриста Якубовского на сайте Союза адвокатов был указан номер телефона, который совпадал с центральним офисом "Украинский выбор". Также с 2011 по 2013 гг. Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который тоже связан с Виктором Медведчуком.
Еще в 2017 году PROSUD писали, что согласно декларациям Якубовского, средства на покупку и содержание элитных автомобилей, которые были у него в то время, невозможно объяснить официальными доходами. В частности, только для покупки Audi Q7 всей его семье нужно было бы по меньшей мере 5 лет не тратить ни копейки ни на что другое. Несмотря на это в материале также говорилось о том, что Максим Якубовский выстроил дом под Одессой и покупал другие автомобили. Сам же прокурор, отвечая на запрос журналистов, объяснил, что средства на приобретение автомобилей он заработал за два года, во время которых не работал в прокуратуре.
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