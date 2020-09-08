Виталий Портников: Авторитаризм девальвирует государство

Виталий Портников / Espreso.tv

Прибытие в нашу страну белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова в очередной раз подтвердил неопровержимый факт: в Беларуси нет никакого настоящего государства, это лишь декорации, которые прикрывают режим неограниченный личной власти Александра Лукашенко. То, чем занимался диктатор после своего прихода к власти - помимо паразитирования на российских ресурсах - так это демонтажем государственных институций постсоветской Беларуси и конструированием механизма защиты своих личных интересов. Вот, собственно, и вся Республика Беларусь.

Кравцов и Родненков прибыли в Украину не по своей воле. Их, граждан Беларуси, выдворили с родины. Так как уже выдворяли нескольких белорусских оппозиционеров, среди которых и возможная победительница выборов президента страны Светланы Тихановская. Тихановской могли угрожать избиением или длительным тюремным заключением её супруга, который ранее оказался в заложниках авторитарного режима. Против Марии Колесниковой, другой оппозиционной активистки, таких аргументов не нашлось. И она смогла остаться в Беларуси только потому, что разорвала свой паспорт и украинские пограничники лишились правовой возможности пропустить её в нашу страну. Какой позор!

Но для Лукашенко вообще не проблема, потому что в его имении никакого института гражданства нет. Это лишь фикция, как и само государство. Ранее белорусские пограничники отказали впускать в страну собственного гражданина, главу белорусских католиков кардинала Тадеуша Кондрусевича. Но если государство выгоняет собственных граждан и не разрешает им въехать в страну, то какое же это государство?

Из Советского Союза, которому пытается подражать Лукашенко, граждан тоже вытворяли. Так, был насильно изгнан нобелевский лауреат Александр Солженицын. Однако президиум Верховного Совета СССР в момент выдворения лишил Солженицына советского гражданства. Это тоже противоречило нормам права, но, по крайней мере, доказывало, что Советский Союз не несёт ответственности за изгнанного писателя. То есть даже советские вожди подозревали, что государство не может просто так выгнать собственного гражданина. А Лукашенко не подозревает - зачем ему?

И это ещё раз доказывает, насколько опасна для граждан приватизация государственных институтов авторитарным правителем. Украина столкнулась с подобной опасностью во времена правления Виктора Януковича, когда были предприняты попытки демонтажа институций, обеспечивавших украинскую государственность и подмены их механизмом защиты семейных интересов правителя. От окончательного краха Украинское государство спас только Майдан 2013-го - 2014 г., а то мы уже находились бы в положении Беларуси. Но и на 2014 г. большая часть институций, по крайней мере, на востоке страны, была уже демонтирована - что и облегчило Владимиру Путину оккупацию Крыма и Донбасса. И только беспрецедентные усилия украинского общества и способность новой власти вернуть к жизни зачахшие государственные институты позволили Украине сохраниться на политической карте мира. Но и это ещё не конец.

В 2019-м году украинские избиратели вновь поставили под сомнение работоспособность институций, приведя к власти некомпетентных людей, зависимых от олигархических кланов. Сегодня институты не демонтируются, они рассыпаются. А это почти то же самое, что происходило при правлении Януковича. Но тогда институции из инструментов защиты государства превращались в инструменты защиты интересов донецкого мафиозного клана. Сейчас они попросту исчезают. И никто не знает, какие усилия понадобятся, чтобы вытащить украинское государство из пропасти, в которой оно оказалось в результате прихода к власти Владимира Зелинского и увенчаются ли эти усилия успехом.