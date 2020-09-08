Обреченное перемирие: Зачем Пушилин угрожает ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

Пока вся Украина ожидает развития событий близ поселка Шумы, боевики без ультиматумов и несмотря на перемирие обстреливают другие участки фронта.

Похоже, ситуация вокруг войны в Донбассе разворачивается совсем не так, как ожидала украинская власть. Сорок дней Банковая и подконтрольные ей учреждения делали вид, что все идет почти по плану: обстрелы - провокационные, боевые потери отсутствуют, а смерти в зоне линии фронта - от неосторожного обращения с оружием.

Но вечно так продолжаться не могло. "Той стороне" настолько надоело, что ее обстрелы стараются не замечать, что она решила сделать ход конем - главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин публично приказал своим боевикам открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины, если те не покинут занятые в июне блиндажи близ поселка Шумы на Горловском периметре.

Это заявление Пушилина (хотя все понимают, что он только голова, озвучивающая спущенные сверху месседжи) имело как политическую, так и военную составляющую, поэтому требовало соответствующей реакции от украинской власти сразу в двух направлениях.

Первым отреагировал глава МИД Дмитрий Кулеба, заявив, что Украина срочно созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, которое так и не состоялось. Не состоялось, потому что Россия еще со времен оккупации Крыма игнорировала призывы "поговорить" там, где ей это не выгодно.

Что касается военной составляющей, то здесь все далеко не однозначно. Понятно, что поселок Шумы для ультиматума Пушилина был выбран рандомно - таких участков в серой зоне, где наши бойцы выбили боевиков и закрепились на их позициях, за годы войны собралось несколько десятков. Даже соответствующий термин для этого придуман - "ползучее наступление".

Траншеи возле Шумов - всего лишь часть опорных пунктов, которые боевики "ДНР" оставили еще год назад, выравнивая линию фронта. В начале лета этот участок заняли и немного укрепили украинские Объединенные силы, и до начала осени это ни у кого не вызывало никаких вопросов, в том числе и у внезапно встревоженного Пушилина.

Также известно, что на позициях близ Шумов стоит 503-й отдельный батальон морской пехоты, которым командует полковник Вадим Сухаревский - человек, который в апреля 2014 года первым отдал приказ подчиненным стрелять в российских оккупантов близ Славянска.

Итак, военная реакция украинской стороны также была незамедлительной. Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко оперативно заявил, что в случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины командования Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами.

Правда, уже на следующий день с фронта начала поступать противоречивая информация. Некоторые отечественные пророссийские СМИ со ссылкой на украинских военных 503-го батальона сообщили, что из упомянутых опорных пунктов в районе Шумов уже вывели украинских бойцов, а сами траншеи закапывают.

Но уже к концу дня пресс-служба 503-го батальона опровергла эту информацию.

"Мы на своих позициях и продолжаем защищать украинскую землю от мокшанской орды", - официально заявили морпехи.

Как бы там ни было, утром 7 сентября обещанного Пушилиним открытия огня не произошло. А ближе к обеду подконтрольные "ДНР" сайты написали, что Пушилин приказал боевикам отсрочить уничтожение украинских укреплений близ поселка Шумы под Горловкой до 10:00 утра 9 сентября 2020 года.

Якобы боевики заметили на позициях какое-то движение украинских военных, но пока точно не могут установить, направлены ли эти действия на демонтаж позиций или же наоборот - на еще большее их укрепление.

Понятно, что все это игра со стороны Пушилина и тех, кто им управляет. Потому что шесть лет войны дали четко понять - если боевики "Л-ДНР" захотят открыть огонь по украинским позициям, то они его откроют без каких-либо ультиматумов, угроз или иной болтовни.

Собственно, они уже это сделали. Снова. Пока все ожидали развития ситуации под Шумами, боевики без предупреждения обстреляли позиции подразделений Объединенных сил неподалеку от Причепиловки (один украинский воин погиб), Авдеевки (обошлось без потерь) и Красногоровки (один ранен).

Но если Пушилин все же выполнит угрозы, ничего кардинально нового для Объединенных сил не произойдет. Если ситуация будет угрожать потерей позиций, украинские бойцы откроют огонь, как это бывало раньше. Например, в феврале этого года под Золотым.

Тогда российские войска атаковали украинские опорные пункты, завязался тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм.

В итоге, хоть и не без человеческих потерь (официально - один украинский воин погиб; неофициально писали о четырех), но атака боевиков была отбита, и они запросили режим прекращения огня. Правда, упомянутый наблюдательный пункт силы ООС вынуждены были оставить, и сейчас он контролируется боевиками "ЛНР".

В худшем случае - нечто похожее будет и сейчас. В лучшем - до подобного не дойдет, и боевики Пушилина либо вообще не решаться на обстрелы, либо сделают несколько залпов из гранатометов-минометов, которые штабом ООС будут восприняты как "провокационные". А Кравчук с Ермаком эту историю запишут в актив своих миротворческих потуг.

Хотя на самом деле эта ситуация, как бы она ни завершилась, говорит о том, что боевикам "Л-ДНР" и России, которая ими руководит, не выгодны ни мир на оккупированном ими Донбассе, ни завершение войны. Им выгодно держать Украину в постоянном напряжении, играя на понижение рейтинга власти в расчете, что уставший от бесполезного ожидания обещанного мира народ не выберет в эту самую власть выгодных России персонажей, которые не развернут страну на 180 градусов - от евроатлантического направления развития к российскому.

Собственно, ради этого Россия и начала агрессию на Донбассе. В назначенном Зеленским МИД это уже начинают понимать. Осталось дождаться, чтобы это понял сам Зеленский.