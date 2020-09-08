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Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
23:39 07.09.2020 |
Впервые после достижения соглашения о бессрочном перемирии погиб украинский военный.
Глава "ДНР" Денис Пушилин предупреждает о запланированном обстреле украинских позиций. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет срочно разговаривать со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Все это - признаки того, что бессрочное перемирие может завершиться в любой момент. И становится очевидным, что это перемирие тоже было частью стратегии Кремля по дестабилизации ситуации в Украине.
Уже не раз приходилось отмечать, что Владимир Путин не собирается ни о чем договариваться с Владимиром Зеленским. Напротив, главная цель российского лидера - использовать некомпетентность украинского президента для дестабилизации ситуации в нашей стране, облегчить России возможности новых территориальных захватов. Именно поэтому перемирие объявляется вовсе не для того, чтобы прекратить войну, а для того, чтобы углубить пропасть между властью и патриотической частью общества. Чтобы заставить Зеленского молчать, когда гибнут украинские солдаты - в надежде, что "это не Путин" и перемирие сохранится. Чтобы заставить Зеленского не реагировать, когда со своими ультиматумами выступает какой-то Пушилин - в надежде, что "это не Путин" и перемирие сохранится. Чтобы вместо жесткой реакции пытаться "достучаться" до Лаврова, чтобы тот рассказал Путину, какие нехорошие люди мешают перемирию.
А только это все - Путин. Это его операция. И он не просто топит Зеленского - он его притапливает, топит понемногу, осторожно. Российский президент делает это для того, чтобы окончательно лишить свою жертву ориентации в том, что происходит вокруг. И при этом его устраивает любая реакция из Киева. Смолчат - отлично. Начнут действовать - можно будет обвинить в неконструктивности и отказаться от участия в "нормандском саммите". Какая разница!
Еще одной очень важной причиной равнодушия Кремля к поддержанию перемирия является и то, что на момент его заключения в Москве могли рассчитывать на хотя бы частичное восстановление доверия с Западом. Но потом случились президентские выборы в Беларуси и отравление Алексея Навального. И стало ясно, что осторожность в Украине ничего уже не изменит - так зачем же тогда миндальничать?
Впрочем, и такое развитие событий - если учесть то, как развиваются отношения России с цивилизованным миромв последние годы - не так уж трудно было предвидеть.
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