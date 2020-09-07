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АНАЛИТИКА

Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина

16:59 07.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Подчиняясь кремлевскому шантажу, Банковая будет изображать сохранение перемирия даже тогда, когда все будут видеть, что оно сорвано.

Утром 7 сентября стало известно о новых потерях на фронте. Пресс-служба Объединенных сил сообщила, что за минувшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования РФ несколько раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. На Луганщине противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам возле Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб. На другом участке фронта, на Донетчине, очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий ВСУ. Кроме того, российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе поселка Шумы на Донетчине.

Неадекватный ролик

После 22 июля это первый случай, когда пресс-служба Объединенных сил подтверждает факты гибели и ранения наших воинов от вражеских обстрелов. Хотя у нас были и погибшие, и раненые, но эти факты объясняли небоевыми потерями, несчастными случаями и т.д. И если теперь командование ООС сочло необходимым публично признать неоднократное нарушение врагом перемирия, заключенного 22 июля, то это свидетельствует о том, что дальше делать вид, будто перемирие сохраняется, уже нельзя.

Поэтому все ждали реакции верховного главнокомандующего. Однако Владимир Зеленский опять подыграл тем, кто говорит о его способностях здраво оценивать ситуацию. На своей фейсбук-страничке он поместил видеоролик, в котором похвастался прошлогодним достижением - обменом пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся год назад.

"Этот пост выглядит как издевательство на фоне вчерашних обстрелов. Лучше бы выразил соболезнования родственникам погибших защитников вместо самолюбования"; "Где заявление по поводу вчерашних обстрелов? Может, надеешься, что погибших и раненых проведут как небоевые потери? Ты их убил, "закончив войну в своей голове", - такими словами в комментариях к очередному «видосику» от верховного главнокомандующего выразили свое возмущение и негодование пользователи Facebook.

Обстрелы названы «отдельными провокациями»

Дальше у Зеленского был повод заявить о своей позиции на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины. Но и там в своем выступлении он обошел вниманием то, что волновало всех - фактический срыв перемирия врагом.

Очевидно, дело не в том, что якобы на Банковой не успели вставить в президентскую речь несколько слов. Дело именно в нежелании трогать эту тему.

И стало это понятно еще под вечер 6 сентября, когда на президентском сайте появилось сообщение о расширенном совещании руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, участие в котором, в частности, приняли вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и представители Генерального штаба. На тот момент уже было известно о ранении украинского воина под Красногоровкой. И вот какие формулировки придумали на Банковой: «Особое внимание на встрече было уделено инциденту, произошедшему 6 сентября, в результате которого был ранен украинский военнослужащий, осуществлявший работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе».

Необходимости реагировать еще нет?

Вместо реакции Зеленского появилась реакция анонимного источника с Банковой. В комментарии «Укринформу» он рассказал, что 6 сентября Зеленский провел специальное совещание, касающееся обстрелов, из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен. Сообщается, что по результатам совещания министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также Украина задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Хорошо, а что же делать украинским военным? По сообщению источника «Укринформа», «президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника».

Еще раз: «при необходимости, украинские военные будут...». Сказано это в будущем времени. Сейчас, получается, такой необходимости нет - по крайней мере, для Зеленского.

Наши воины стали заложниками

Приоритетами для Зеленского сейчас являются продолжение перемирия и переговорный процесс. Оба - и перемирие, и переговоры - положены в основу пиара Зе-власти перед местными выборами 25 октября. Зеленский хотел бы хвастаться выполнением своего предвыборного обещания о быстром прекращении войны и установлении мира на Донбассе. Однако обещание остается невыполненным, и в качестве фальшивого заменителя избирателям подсовываются перемирие и переговоры.

Поэтому Банковая будет изображать сохранение перемирия даже тогда, когда все будут видеть, что оно сорвано. К тому же Зеленский опасается поступить иначе, так как очень боится сорвать вторую компоненту своей предвыборной комбинации, то есть переговоры по Донбассу. Зеленский надеется, что еще до 25 октября удастся-таки провести в Берлине саммит лидеров «нормандской четверки». И ради сохранения этой перспективы он будет чутко прислушиваться к пожеланиям из Кремля. А пресс-секретарь Путина Песков уже заявил, что Москва настаивает на продолжении режима прекращения огня.

Все это означает, что наши воины на фронте фактически стали заложниками предвыборных политтехнологий Зеленского. Враг будет и дальше вести обстрелы, наглея от безнаказанности. А наши защитники будут вынуждены надеяться на пресловутый «координационный механизм» и на то, что Кулеба выпросит каких-то обещаний у Лаврова (словно Лавров может что-то гарантировать за Путина).

Самое печальное то, то это не даст Украине никакого позитивного результата ни в тактическом, ни в стратегическом плане. Никаких обещаний Зеленскому Путин не даст, а даже если даст, то выполнять не будет. Но он будет манить переговорами и шантажировать откладыванием берлинского саммита, по максимуму пользуясь надеждами Зеленского и эксплуатируя его страхи. С другой стороны, никакой адекватной стратегии, как еще глубже не увязнуть в этой ловушке, у Зе-власти нет.

 

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