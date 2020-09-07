Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы

Юрій Васильченко / Depo.ua

Похоже, анонсированное Саакашвили возвращение в Грузию откладывается, поскольку у него появился вариант сыграть на местных выборах в Украине.

Председатель исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили обнародовал фото с экс-главой ОПУ Андреем Богданом и депутатом- "слугой" Елизаветой Ясько с интригующей подписью: "В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении, и мы говорим о киевских выборах". Аналогичное фото выложил Богдан, подписав его: "Есть интересный расклад на киевские выборы!!!". Не отстала от мужчин и Ясько. Она это же фото подписала: "Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании". Немного ранее Саакашвили разместил на своей странице в "Фейсбуке" фотографии из Львова в компании Андрея Садового и Ясько во время посещения мемориала Героям Небесной сотни.

Итак, о чем может свидетельствовать встреча этой троицы? Версия первая - Елизавета Ясько, а она не просто депутат Верховной Рады, а председатель украинской делегации в ПАСЕ, то есть статусное лицо, облегчает раскрутку в качестве кандидата в мэры, может неожиданно баллотироваться в Киеве от партии Саакашвили. Шансов у нее нет, но она вполне может отобрать важные проценты у "Мэри Поппинс", Ирины Верещук. Особенно если за Ясько будет агитировать сам Саакашвили. Цель простая - не дать кандидатке от "слуг" даже призрачных шансов на выход во второй тур мэрских выборов. И не для того, чтобы подыграть Виталию Кличко или "добить" Верещук, а чтобы навредить Банковой и лично Андрею Ермаку. Показать обществу, а особенно депутатам-"слугам": Офис президента настолько слаб, что его расклады можно легко поломать. И игнорировать.

Версия вторая - этим фото и интригой с возможным выдвижением Ясько Богдан и Саакашвили показывают Ермаку, что теперь они вместе против него. То есть еще немного, и экс-председатель Одесской области во время избирательной кампании заведет старую песню о "барыгах". Только фамилии в ней будут другие. А будет ли выдвигаться Ясько в мэры Киева или нет - вопрос не первостепенный. Главное, что Богдан и Саакашвили - в дуэте. Который, кстати, комментаторы на ФБ-странице последнего оценили преимущественно негативно.

Появление Саакашвили рядом с Богданом может означать, что председатель исполкома Национального совета реформ включается в большую игру, результатом которой должна стать отставка Ермака и серьезное переформатирование в окружении Зеленского. Включительно с переформатированием фракции "слуг". Depo.ua ранее писал, что в течение лета в структуре монобольшинства произошли реорганизации: примерно 10-12 депутатов перешли в условную группу влияния Коломойского. Кроме того, часть группы "Доверие" также вошла в полную координацию с группой этого олигарха. А это значит, что Банковая уже не сможет рассчитывать на голоса всей "зеленой" фракции и ее сателлитов из "Доверия" и "За будущее" без торгов с ними. Таким образом, на горизонте замаячил призрак коалиционного правительства. Что обещает существенно ослабить позиции Зеленского. В этой истории важными игроками станут все обиженные на Ермака и президента, который стал на сторону главы своего офиса.

Не зря исключенный из фракции "слуг" Гео Лерос, которого связывают с Богданом, встал на сторону "Евросолидарности", обвинив своих бывших коллег в блокировании ВСК по срыву спецоперации по задержанию вагнеровцев. На прошлой неделе материалы относительно этого обнародовал нардеп из "ЕС" Владимир Арьев. "Напомню: Ермак, СБУ и новое руководство ГУР солгали, что не было никакой спецоперации", - написал Лерос в "Фейсбуке". И подчеркнул: "Только враги Украины могут быть против установления истины, проверки фактов путем создания парламентской ВСК".

Похоже, именно обиды на Ермака ведут и Саакашвили в стан оппозиционеров. Он недавно крайне негативно оценил назначение руководителем Одесской таможни в свое время люстрированного Дениса Пудрика, зятя экс-депутата Сергея Куницына, который возглавляет Консультативный совет по делам ветеранов при президенте. По словам Саакашвили, это "типичный старый институт феодального кормления, который не имеет ничего общего с государственными интересами". Впоследствии Михаил Николозович объявил о своем желании вернуться на родину, в Грузию, где в октябре пройдут парламентские выборы. Но возвращение, очевидно, отложил. Не потому ли, что в Украине у него появился перспективный вариант участия в свержении Ермака?