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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Атака с двух сторон. Зачем Коломойский и Ермак растаскивают фракцию «слуг народа»

09:32 07.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

У монобольшинства все меньше возможностей принимать нужные для Банковой решения. Необходимым условием становится согласие экс-совладельца Приватбанка.

Отсутствие единства в парламентской фракции партии «Слуга народа» - давно не новость. Но если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была всего лишь два месяца назад (в конце прошлой сессии), то налицо серьезные перемены.

Фракция президентской партии стала еще менее управляемой. Почти никогда во фракции не набирается 226 голосов за то или иное решение, на котором настаивает Банковая. Поэтому приходится обращаться за помощью к другим фракциям и группам, но иногда и это не помогает.

О кризисе внутри фракции говорят не только медиа, но и сами ее члены. Например, замглавы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура утром 4 сентября пожаловался журналистам, что руководство фракции почему-то боится проводить заседания фракции.

«У нас не проходят заседания фракции. Мы вчера подняли этот вопрос у нас в партийных чатах и обратились к руководству фракции, для того, чтобы у нас все-таки заседание фракции произошло», - подчеркнул он и отметил, что на заседании фракции надо обсудить, в частности, «какие у нас планы, какие законопроекты должны одобрять».

«Почему не набираются на табло сейчас голоса? Потому что просто не ведется коммуникация. Потому что не обсуждает фракция перед тем, как одобрять любые законопроекты. По этому поводу дискуссия не ведется. Это неправильный подход управленческий. Я считаю, что нужно нам проводить заседание фракции так, как это должно быть - каждый понедельник. Или перед судьбоносными какими-то решениями собираться, дискутировать. И тогда только вы увидите на табло 226 голосов исключительно от партии «Слуга народа», - заявил Качура.

Но провалы во внутренней коммуникации - это лишь проявление кризиса, а не причина. Причины лежат глубже.

Маневры Коломойского

Одним из факторов, инспирирующих кризис в партии и фракции, являются целенаправленные атаки Игоря Коломойского. Любимый олигарх Владимира Зеленского действует по двум направлениям.

Во-первых, он выставил на местные выборы, предстоящие 25 октября, новоиспеченную партию «За майбутнє», созданную на базе одноименной парламентской группы, в которую входят 24 мажоритарщика. И эта партия сразу же принялась воевать с партией «Слуга народа».

На улицах уже появились билборды с подписью партии «За майбутнє» и слоганом: «Чтобы хозяином, не слугой перед миром стать». Слово «слугой» выделено зеленым цветом - очевидно, чтобы намекнуть на название партии Зеленского.

Второе направление активности олигарха - усиление своего влияния внутри парламентского монобольшинства. За последние два месяца в структуре монобольшинства произошли немаловажные реорганизации и переформатирования.

Напомним, что в конце предыдущей сессии офис президента без помощи депутатских групп «За майбутнє» и «Доверие» и условной группы Коломойского внутри фракции «слуг народа» мог рассчитывать, как максимум, на 200-205 голосов. Поэтому среднее результативное голосование набирало 235-240 голосов. Сейчас, как говорят в кулуарах парламента, еще примерно 10-12 депутатов перешло в условную группу Коломойского. Кроме того, часть группы «Доверие» также вошла в полную координацию с группой Коломойского.

Это означает, что теперь есть большая вероятность того, что у монобольшинства больше не будет возможности ни самостоятельно, ни даже вместе с группами «За майбутнє» и «Доверие» принимать нужные для Банковой решения. Необходимым условием результативного голосования будет согласие Коломойского.

Коломойский всегда отличался большими политическими аппетитами. Можно было бы ожидать, что свое возросшее влияние он возжелает конвертировать в министерские портфели. Или даже в создание коалиционного правительства из выдвиженцев фракции «слуг народа» и групп «За майбутнє» и «Доверие». Впрочем, впереди у него тяжелая осень. С продолжающимися судами вокруг Приватбанка не только в Украине, но и в США. Поэтому ему будет нужна поддержка Банковой, у которой при этом есть свои проблемы с Вашингтоном. Так что свое возросшее влияние Коломойскому, возможно, придется тратить на то, чтобы ненароком не стать разменной монетой для Банковой в торгах с США.

Активность Ермака

Еще одним фактором, раскалывающим фракцию «слуг народа», является безудержная активность руководителя президентского офиса Андрея Ермака. Примером может служить голосование 3 сентября по проекту постановления №3898 об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Депутатам предлагалось проголосовать за семерых членов конкурсной комиссии, чтобы она смогла избрать нового руководителя САП вместо Назара Холодницкого, который 21 августа подал в отставку. Однако СМИ предостерегали, что предлагаемые кандидаты не имеют необходимого антикоррупционного опыта. Послы стран «Большой семерки» обнародовали заявление, в котором выступили за отбор нового главы САП через прозрачные и политически нейтральные процедуры. Также послы напомнили, что независимость САП является важным элементом международных обязательств Украины, в т.ч. в рамках сотрудничества с ЕС и МВФ. А посол ЕС в Украине Матти Маасикас прозрачно намекнул, что в случае принятия постановления №3898 под угрозой окажутся не только кредиты для Украины, но и безвизовый режим для украинцев при посещении ЕС.

Тем не менее Банковая продолжала требовать от «слуг народа» принятия постановления №3898. И монобольшинство демонстрировало услужливость. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко лично попросил спикера Дмитрия Разумкова «№3898 переставить выше в повестке дня, чтобы мы успели сегодня».

Сначала, в 13:16, голосовалось предложение приступить к рассмотрению этого проекта. Результат: «за» 244 депутата, в т.ч. 199 «слуг народа».

Далее, в 13:17, голосовалось предложение о рассмотрении этого проекта по сокращенной процедуре. Результат еще более приятный для Банковой: «за» 249 депутатов, в т.ч. 206 «слуг народа». Остальные голоса дали 22 (из 44) члена фракции ОПЗЖ, 9 (из 20) членов группы «Доверие», 8 (из 24) членов группы «За майбутнє» и четверо внефракционных (в т.ч. спикер и первый вице-спикер). Другие фракции - «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос» - не дали ни одного голоса «за», но и без них все шло оптимистично для Банковой.

Обосновывая постановление, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский подчеркнул, что предлагаемые кандидаты в члены конкурсной комиссии являются выдвиженцами фракций партий «Слуга народа» и ОПЗЖ и группы «Доверие». В поддержку постановления выступил и сопредседатель группы «За майбутнє» Виктор Бондар. Он посетовал, что среди семерки кандидатов нет выдвиженцев его группы, но все равно призвал проголосовать за №3898, аргументируя тем, что иначе конкурсная комиссия в САП останется «по сути под иностранным влиянием, и иностранцы снова будут формировать нам очередной государственный орган». Вряд ли нужно напоминать, что Коломойский, как и ОПЗЖ, поддерживает все инициативы, нацеленные на подрыв сотрудничества Украины с западными кредиторами.

И вот в 13:34 пришла очередь решающего голосования - за постановление №3898 в целом. Банковая рассчитывала на то, что голосов «за» добавится. И действительно, добавились еще восемь «слуг народа» (в т.ч. известная представительница группы Коломойского Ольга Василевская-Смаглюк), а также двое из группы «За майбутнє», двое из группы «Доверие» и даже один из «Батькивщины».

Но в то же время совершенно неожиданно для Банковой произошел большой конфуз. 38 «слуг народа» (и в компании с ними двое внефракционных и один член группы «За майбутнє»), которые в 13:17 нажали кнопку «за», в 13:34 вдруг воздержались, или просто не голосовали, или отсутствовали. В итоге постановление №3898 набрало только 221 голос - на пять меньше минимально необходимого числа. Это означает, что проект отклонен и снят с рассмотрения.

Как были провалены планы Банковой

Что стало причиной того, что за 17 минут сразу 38 «слуг народа» изменили свое мнение? В медиа гуляет снимок телефона одного из «слуг народа» с перепиской в чате «Група друзів», где речь идет о последствиях принятия постановления №3898 о назначении членов конкурсной комиссии в САП.

«Ребята, вчера был у посла ЕС. Реально антикоррупционный прокурор Костин, которого выберет сегодняшняя комиссия, поставит крест на безвизе. А это поставит крест на "Слуге народа" и Президенте. Желание афериста Ермака контролировать все сильнее мыслей о безопасности. Прошу Вас всех подключиться и максимально всем рассказать, куда мы летим».

Приблизительно о том же заявили в ходе обсуждения постановления №3898 некоторые депутаты. «Сегодня уже со своим заявлением вышел посол Евросоюза в Украине, который говорит о том, что борьба с коррупцией является основой для сотрудничества Украины с ЕС, начиная от безвиза и заканчивая финансовой помощью», - подчеркнул Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности». Он добавил, что на Банковой «теперь вместе с "карманной" Венедиктовой еще хотят сделать своего "карманного" прокурора САП и уже решили, кого из "слуг народа" туда будут тянуть. Этого нельзя допустить - только красная кнопка».

«Это может запустить процедуру пересмотра безвизового режима, о чем сегодня сказали. Я обращаюсь ко всем мажоритарщикам: как вы объясните, когда после сегодняшнего вашего голосования у государства заберут безвиз?» - сказал представитель «Голоса» Ярослав Юрчишин. «Уважаемые народные депутаты, чтобы вы понимали абсурд этой ситуации. Секретарша президента Украины пан Ермак запихнул туда своих "покемонов" для того, чтобы выбрать члена фракции "Слуга народа" Костина туда в САП. Этого нельзя допустить, потому что это будет конфликтом интересов. Не голосуйте за это позорное постановление!» - призвал депутатов изгнанный из «слуг народа» Гео Лерос.

Эти аргументы могли убедить не только несколько, но даже и несколько десятков депутатов, осознавших, что они сейчас на всю жизнь заработают себе имидж «могильщика безвиза». Стоит подчеркнуть, что если бы постановление №3898 набрало не 221, а 226 голосов, то перспектива эта стала бы вполне реальной. И мы сейчас обсуждали бы процедуру и сроки отмены безвиза.

И после этой истории у многих «слуг народа» наверняка уменьшится желание подчиняться указаниям Ермака. А значит, фракция станет еще менее подконтрольна Банковой.
 

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