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Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52
09:15 07.09.2020 |
Три B-52 Stratofortress ВВС США 4 сентября провели учения по интеграции с украинскими истребителями, цель которых - продемонстрировать способность сдерживания России.
«Утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса. Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении», - сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Был официальный комментарий и от Европейского командования ВВС США: «Три бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США из 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот, Северная Дакота, в пятницу провели жизненно важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины. Миссия является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Фэрфорд Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Глостершире. Миссия продемонстрировала, как передовые самолеты и экипажи, например, в подразделениях B-52, обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России».
Интересно отметить, что подобные вылеты не являются чем-то экстраординарным. Так, в мае над Украиной прошла пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. И их тоже, как и В-52, сопровождали наши истребители - Су-27 и МиГ-29. Хотя тогда американцы отрабатывали тренировочную имитацию бомбардировки в 100 километрах от границ Ленинградской области на эстонском полигоне Тапа, а в этот раз целью была отработка ракетного удара по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.
Но даже не это важно - в последние пару лет американские бомбардировщики B-52 такие вылеты делали регулярно, но приближались к Крыму со стороны Черного моря и время от времени перехватывались российскими истребителями. Сейчас же бомбардировщики находились примерно в 25 км от административной границы оккупированного полуострова, и перехватить их у россиян просто не было никакой возможности. Зато им пришлось на всю мощь задействовать свои наземные системы ПВО, чем и воспользовались как минимум три разведчика НАТО: два американских Boeing RC-135 RiverJoint и Sentinel R1 Королевских ВВС Великобритании. Эти суперсовременные разведчики могут не только пеленговать все установки, но и, например, записывать все радиопереговоры в эфире, что является очень важным для понимания алгоритма реакции россиян в таких нештатных ситуациях.
Таким образом, то, что для американцев является вполне себе заурядной учебно-боевой операцией (хотя и требующей отменной координации с Воздушными силами Украины), для Украины и России является весьма показательным во всех отношениях.
Для России угроза удара с воздуха стала более чем реальной. Ведь три «Суперфортресса» - это 60 крылатых ракет AGM-86B ALCM или почти 50 крылатых ракет AGM-129A ACM, а также ядерные бомбы и современные крылатые ракеты LRSO (Long Range Standoff Missile).
Мало того, часть В-52 модернизирована для обеспечения возможности применения противокорабельных ракет AGM-84 «Гарпун», управляемых ракет класса «воздух-земля» AGM-142A Raptor, AGM-158 JASSM и корректируемых авиационных бомб JDAM, AGM-154A JSOW и WCMS.
«Когда мы заправляем эти самолеты, мир прислушивается. Этот самолет всегда первый там, где начинается конфликт. Мы вышибаем дверь и даем возможность остальным самолетам сделать свое дело», - цитировало в 2015 г. Би-би-си слова полковника Кита Шульца, летавшего на В-52 более 30 лет.
Понятно, что для Украины это был важный символический жест - несмотря на смену политических элит в нашей стране Вашингтон продолжает планомерно поддерживать Киев как одно из важных звеньев обороны на южном фланге НАТО.
При этом совсем не обязательно вникать в причины, по которым американцы так явно демонстрируют Путину его крайне уязвимое положение. Будь то провокационные действия российских подводных лодок у берегов Аляски или подготовка к возможной встрече лидеров «нормандской четверки». Это прежде всего проекция силы - и смотрится она намного убедительнее российских мультиков о чудо-оружии.
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