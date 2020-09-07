Летающая Верещук. Кто из кандидатов сможет рассмешить избирателей больше, чем Зеленский

Верещук, примерившая на себя образ Мэри Поппинс, показала, что клоунские приемы еще работают. До полета ее узнаваемость в Киеве была так себе, сейчас же киевляне знают: от "слуг" в мэры баллотируется какая-то смешная пани.

Президент является зеркалом своей страны. По тому, кого избрали главой государства, можно судить о психологическом состоянии народа, о его идеологических предпочтениях на том или ином этапе истории. Точно также о горожанах можно судить по избранному ими градоначальнику. Интересно, что чем крупнее мегаполис, тем чаще его жители избирают себе чудаковатых мэров. Например, нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон во время мэрства в Лондоне запомнился эксцентричными поступками, из-за которых с ним случались конфузы. Самый известный приключился в августе 2012 г. во время открытия новой канатной дороги. Джонсон решил эффектно появиться на публике, взял в руки национальный флаг и поехал на передвижных тросах, но на высоте 20 метров механизм внезапно остановился и градоначальник повис в воздухе, смешно перебирая ногами. Горожане не спешили на помощь своему мэру, а только смеялись, фотографировали его и снимали на видео. Когда Джонсона эвакуировали, он отшутился: рекомендовал коварный аттракцион всем.

Среди киевских мэров эксцентричными поступками прославился Леонид Черновецкий. Он подтягивался на турнике, купался в проруби в белых плавках, пел и очень любил общаться со своими избирательницами преклонного возраста. Его предшественник Александр Омельченко больше запомнился в качестве градостроителя, но и он чудил на публике - во время одной из предвыборных кампаний, чтобы показать хорошее состояние здоровья, встал на голову. Нынешний мэр Виталий Кличко известен своим красноречием, благодаря чему неоднократно становился героем анекдотических историй. "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров и не могут быть назначены. Не знаю почему", - говорил он с суровым видом. Но над этой его фразой потешаются до сих пор.

Как потешаются теперь и над полетом Ирины Верещук в одеянии сказочной Мэри Поппинс - но с зеленым зонтиком. И уже не имеет значения, как она объясняет смысл содеянного, что в итоге смонтируют авторы этого ролика, какие спецэффекты в нем будут, - выдвиженка "слуг" точно стала более узнаваемой среди горожан. Осталось только, чтобы они на выборах оценили полет над "мостом Кличко" своими голосами. А здесь как раз самое интересное: в какой мере избиратели готовы снова голосовать "по приколу" - тогда за киношного учителя Голобородько, сейчас - за Мэри Поппинс из Рава-Русской.

Судя по итогам соцопросов, все больше наших граждан считают, что страна движется в неправильном направлении, потому рейтинги партии власти и ее предводителя снижаются (другое дело, какое направление граждане считают правильным - здесь сколько украинцев, столько и мнений). Отсюда вопрос: прошлогодний кураж, на волне которого к власти пришли ребята, создавшие иллюзию простых решений для сложных задач, закончился, или избиратели не против поддержать этот же тренд, только на местных выборах? Разве не весело, когда пани-мэр будет летать над столицей и соколиным взором находить изъяны в городском хозяйстве?

Отдельные эксперты утверждают: избиратели больше не хотят новых лиц, а предпочитают профессионалов. Допустим, эти эксперты правы, но не следует забывать о том, с чего мы начали, - жители крупных городов часто отдают предпочтение кандидатам, которые своим поведением на публике либо несуразными заявлениями выставляют себя в комедийном свете. В мэры Киева, по прогнозам, будет баллотироваться до двух десятков конкурентов видного оратора Кличко, так что мы еще увидим плавающих, бегающих, прыгающих, поющих и танцующих кандидатов. Надо же после Верещук чем-то удивить киевлян.

