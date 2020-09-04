Все продано без нас: Будут ли бунтовать «слуги-мажоры» из-за торговли местами в списке

Ігор Петренко / Depo.ua

Вокруг парламентской фракции "Слуга народа" - очередная пикантная ситуация. СМИ обнародовали переписку в одном из чатов, где "слуги"-мажоритарщики говорят о местных выборах. И приходят к выводу, что квоты партии власти уже проданы без них.

Достоянием гласности стал фрагмент переписки, которую нардепы от монобольшинства ведут в социальной сети в группе под названием "Мажоры СН", - очевидно, это чат, где общаются депутаты, избранные на одномандатных округах. Среди прочего члены правящей фракции говорят о формировании списков от "Слуги народа" на местных выборах.

Как видно из обнародованного фото, депутат Мария Мезенцева, выбранная по избирательному округу №168 (Харьковская область), спрашивает коллег: "А где наша квота гарантированная?" Очевидно, речь идет о квоте в списках "слуг" на местных выборах, которую депутатам-мажоритарщикам должен был выделить центральный штаб "Слуги народа".

Мезенцевой отвечает Сергей Нагорняк, депутат Рады от округа №199 (Черкасская область): "Маша, она уже продана. Как только назначили кураторов, местные князьки с баблом поехали к ним за флагами". Здесь, скорее всего, речь идет о кураторах областей, которых назначил штаб "Слуги народа". Также Нагорняк цитирует чей-то пост в этом чате: "Пока сработали два метода - идти шептаться в ОПУ (Офис президента Украины, - ред.) и выходить с публичным заявлением".

Депутат, подписанный в том же чате как "ДеАндрТерноп" (можно предположить, что это Андрей Богданец, который был избран в парламент от округа №163 в Тернопольской области), также отвечает коллеге Мезенцевой, говоря о квоте мажоритарщиков: "Гарантированная, но пересматривается руководителем областной организации и обычно не хватает кандидатуры".

Далее он напоминает, что во фракции власти насчитывается более ста "мажоров" (здесь - депутатов от мажоритарных округов). Причем "каждый недоволен. Неужели мы не можем объединиться для достижения общей цели???" - задается вопросом депутат.

Оставим без внимания уровень, на котором народные избранники владеют родным языком. Поговорим о выводах, которые можно и нужно сделать из этой эпистолярной истории об особенностях ведения "слугами" избирательной кампании на местных выборах.

Как уже рассказывал Depo.ua, подбирать кандидатов на местные выборы "Слуга народа" будет с помощью нардепов-кураторов регионов. Таких кураторов назначили еще в феврале этого года. При этом у мажоритарщиков от "Слуги" забирают влияние на местные власти. Для них это вопрос не только потери авторитета в своем регионе (у кого этот авторитет есть), но и недополученная выгода: вероятные деньги за проходные позиции в списке "слуг" проходят мимо нардепов.

Здесь напомним, что влияние нардепов от одномандатных округов на местные власти является традицией отечественной политики. Мажоритарщик ставит в партийные списки на местных выборах своих людей и поддерживает их, а за это получает лояльное отношение к своим желаниям со стороны избранной власти и ее поддержку уже на выборах парламентских.

В "Слуге", похоже, доверяют не каждому из своих мажоритарщиков участвовать в таком ответственном деле, как формирование списков претендентов на будущую власть на местах. А еще и некоторых кураторов или даже кого-то в центральном избирательном штабе подозревают в "продаже партийных флагов" местным баронам и князьям. Конечно, народные депутаты, мимо которых проходит этот праздник жизни, нервничают и пытаются напомнить руководству о своих претензиях. Пока обходится бурлением в партийных чатах. Но похоже, что без неприятного разговора со своими коллегами руководству "слуг" не обойтись.

В этой ситуации становятся заметными недостатки в избирательной стратегии партии власти. Назначая кураторов в регионы, лидеры Зе! команды вроде бы хотели разорвать упомянутую круговую поруку мажоритарщиков и местных элит. Кураторы, которые, за несколькими исключениями, до сих пор не имели прямых связей с этими регионами, должны были подбирать кандидатов в избирательные списки без давления и влияния друзей, кумовьев и сватов. Это должно было обеспечить качество кадрового отбора на местном уровне. Но то, что не удалось "слугам" при формировании списка на парламентских выборах, похоже, не удастся и на выборах местных. Подобные обвинения в адрес их лидеров уже звучали, и было это меньше года назад. Исключенный из фракции "Слуги народа" мажоритарщик от 206-го округа в Черниговской области Антон Поляков в ноябре 2019 года обвинил свое партийное руководство на центральном и областном уровнях в продаже мест в партсписке во время парламентской кампании-2019 по черниговским округам. А тогдашнего главу Офиса президента Андрея Богдана - в содействии сдачи избирательных округов и сокрытии этого от президента. Поляков даже жаловался на продажу мажоритарных округов в Национальное антикоррупционное бюро, но результата это не принесло. Единственным следствием скандала стало исключение из фракции власти самого "обличителя". Чьи заявления опровергал в интервью СМИ главный партийный функционер "слуг", заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко.

Вряд ли у "слуг" забыли о том скандале, который на фоне сегодняшних разговоров об очередном этапе продажи мест в списках становится похожим на определенную тенденцию. Были и другие мутные истории, как вот с переговорами брата главы Офиса президента Андрея Ермака о назначении определенных лиц на государственные должности. И хотя никаких последствий эти истории так и не имели, все они вместе создают негативный фон, на котором партия власти входит в местные выборы. "Слуги", справедливости ради, - не первые и не последние на этом политическом "рынке". А ведь именно они обещали новое качество политики...

Важным нюансом ситуации является реакция на нее президента. Год назад Антон Поляков, среди прочего, говорил, что докладывал о ситуации Зеленскому и даже упоминал о возможных торгах мандатами на местных выборах: "В сентябре (2019 года, - ред.) обсуждался вопрос партийного строительства. Я подошел к президенту и тихо сказал: Владимир Александрович, я не хочу, чтобы на местных выборах повторилось то, что происходило на парламентских, когда продавались округа и нас свои же мочили".

Как известно, глава государства всего лишь отстранился от той неприятной ситуации. Сейчас позиция президента по вопросу гипотетической торговли мандатами вновь важна. Ведь именно Зеленский будет согласовывать окончательные списки кандидатов на местные выборы - в ключевых регионах точно, а в остальных - скорее всего. Понимая, что это последний шанс что-то выторговать для себя, мажоритарники-"слуги" обсуждают в упомянутом чате возможность "встретиться отдельно мажоры - президент и поговорить честно" (об этом пишет нардеп Нагорняк).

Но вряд ли глава государства захочет помочь своим "слугам". Если в игре за влияние на поствыборные расклады в регионах центр окончательно сделает ставку на будущий союз с местными элитами (а именно к этому все идет), то мнение обиженных мажоритарщиков мало кого будет волновать на Банковой. А недовольных всегда можно объявить "вирусами и бактериями". Или, как говорил Виктор Янукович, "козлами, которые мешают нам жить".

Несмотря на это, ответственность за ошибки в подборе кандидатов в местные власти будет нести лично президент как лицо, в глазах Зе! избирателя ответствененное за все в государстве. А промахи точно будут: если обезопаситься от зашкваров "слугам" не удается на центральном уровне, где вроде бы есть контроль, то не стоит говорить о регионах, где риски выше, а жаждущих припасть к бюджетным потокам даже физически больше. Можно представить, сколько новых пятен ляжет на парадный мундир главы государства, если депутата местного совета, кандидатуру которого "освятил" сам гарант, схватят на коррупции.

Несмотря на то, что торговля местами в списках - классическая беда украинской политики, оппоненты "слуг" радостно будут комментировать каждый прокол их представителей. Важно, покажут ли эти скандалы олигархические телеканалы, которые для многих избирателей до сих пор формируют реальность, их, избирателей, окружающую.