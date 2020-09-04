Кампания за Фокина и Кравчука: Почему Банковая стала на защиту минских переговорщиков

Тарас Паньо / Depo.ua

Реакция Банковой на инцидент с Фокиным свидетельствует о том, что переговоры в формате минской ТКГ команда Зеленского, кажется, уже просто не воспринимает всерьез. Реагируя не на смысл заявлений их участников, а только на возможное влияние сказанного на рейтинг своей политсилы.

После того, как скандал вокруг высказываний члена ТКГ Витольда Фокина достиг апогея, и от озвученных им тезисов начали открещиваться не только политические тяжеловесы действующей власти, но и многие депутаты "Слуги народа", на Банковой, похоже, решили, что пора наконец-то реагировать на катастрофическую ситуацию с деятельностью "новичков" в украинской делегации.

Тем более, что случился и удобный информационный повод - вчерашнее заседание минской контактной группы,которая к Минску никакого физического отношения давно не имеет. Хотя россияне периодически и вспоминают на заседаниях о необходимости туда вернуться. Наверное, для поддержания авторитета бацьки.

За отбеливание имиджа Кравчука с Фокиным взялись мастера слова - члены ТКГ Денис Казанский и Сергей Гармаш. Рассказали, что Леонид Кравчук на последнем заседании продемонстрировал невиданную жесткость в общении с главой российской делегации Борисом Грызловым. Который, от раздражения суровой и решительной позиции украинских переговорщиков, чуть не впал в истерику. А может, даже и впал. Но перед тем успел отключить видеосвязь.

Параллельно с тем Гармаш заявил, что издание Страна.ua бесстыдно исказило слова Фокина о "всеобщей амнистии", забрав из них продолжение о "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Главред "Страны" Гужва, конечно, быстренько заявил, что Гармаш с Фокиным говорят неправду. Что для всех, знакомых с трудами как этого славного журналиста, так и его проекта, вряд ли станет серьезным аргументом.

На самом деле, все вещи, которые говорят Казанцев и Гармаш, конечно, имеют право на существование. Вполне возможно, что Кравчук - неплохой переговорщик. И не всегда "между капельками". А издание Страна.ua действительно исказило слова Фокина.

Но тогда следует следующий вопрос - каков уровень реальной компетентности Фокина, который пошел на интервью к этому чудесному изданию? "Деда просто подставили" - это, конечно, замечательно, но что делает в переговорной группе человек, который не помнит, перед кем и о чем можно говорить? Не говоря уже, что кроме пассажа с амнистией был еще и момент с "особым статусом" для всего Донбасса. В отношении которого попытки Гармаша убедить всех, что Фокин в самом деле имел в виду кравчуковские "свободные экономические зоны", выглядят еще менее убедительно.

Впрочем, сам факт организованной без лишней спешки и небольшой по объему информационной кампании в пользу "дедушек" свидетельствует о нескольких вещах. Если дальнейшая судьба Фокина в переговорной группе до сих пор под вопросом, то Леонид Макарович там, наверное, все-таки закрепился. Возможно, именно поэтому первый президент поспешил как осудить заявление Фокина, так и сообщить, что назначение Фокина в ТКГ никак с личностью Кравчука не связано, а решение о нем было принято исключительно действующим президентом.

Следующий момент заключается в том, что заявления Фокина свидетельствуют об отсутствии четкой и согласованной позиции относительно будущего Донбасса даже среди членов украинской делегации, которые садятся за стол переговоров с россиянами. Это если исключить предположение, что такую позицию кто-то с кем-то все-таки согласовывал, а Фокин этот момент пропустил.

Ну а наконец финальным, и, возможно, наименее утешительным выводом всей этой истории может служить тот факт, что явно запоздалая и не очень адекватная реакция Банковой на инцидент с Фокиным свидетельствует, что действующая президентская команда сейчас воспринимает переговоры в формате минской ТКГ как токсичную и безнадежную тему. И интересуется исключительно влиянием этих переговоров на рейтинг своей политсилы, а не их смысловым наполнением. Возможно, именно поэтому заявление Фокина почти не комментировал Ермак - который заявил, что оно никак не соотносится с официальной позицией Украины, и фактически проигнорировал Резникова.

Не хотелось бы верить заявлениям пророссийских ресурсов, но и заявления украинской делегации об успехах в деле определения новых участков для разведения сил и разминирования тоже есть, скажем мягко, неокончательными. Поскольку "принципиально согласованные" участки в пределах "рамочных соглашений", о которых отчиталась пресс-служба президента, российскую сторону "не удовлетворяют". Конечно, о сепаратистах и их российских кураторах все мы можем сказать много и разного, но зачем украинская делегация отчитывается о достижении договоренностей, которых на самом деле, кажется, нет? Вопрос риторический.

Поскольку тот факт, что команда Зеленского рассматривает "минский процесс" исключительно как фактор влияния на свой рейтинг (при том в основном негативный фактор), а не как реальный переговорный процесс с хотя бы призрачным шансом на реальный успех, кажется, уже ни для кого не секрет.