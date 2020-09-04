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Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева
08:05 04.09.2020 |
Президент Владимир Зеленский не обязан давать оценку решениям судов или обвинениям против судей в ответ на требования к главе государства отреагировать на ситуацию с расследованием дел против судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК).
Об этом говорится в заявлении Офиса президента, передает БизнесЦензор.
В ОП напоминают, что Конституцией установлено разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.
"Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинением против судей. Даже если рассматривать полномочия Президента в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), которые не выписаны в Конституции, все равно кажется сомнительным требование к президенту предоставлять такую оценку", - сказано в заявлении.
В ОП отмечают, что президент также не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц.
"Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями о определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более", - сказано в сообщении.
При этом в Офисе президента констатируют, что "приняли к сведению" информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия.
В то же время в ОП заявляют, что судебная реформа остается приоритетом для государства, однако действующие конституционные инструменты защиты независимости судей "значительно ограничивают возможности не только президента, но и Верховной Рады реализовать те желания об увольнении судей и радикальной перестройке судебной системы, которые выражает часть нашего общества".
Как сообщалось, ранее Высший совет правосудия (ВСП) вернул без рассмотрения ходатайства генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, а также ряда судей этого суда, от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Напомним, в июле НАБУ провело обыски у председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и ряда других фигурантов расследования по делу о создании преступной группировки, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) .По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении по указанному делу самому Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку и еще 4 фигурантам расследования. При этом защитник Вовка отрицал получение подозрения.
В августе НАБУ объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного админсуда Киева Вовком. Однако уже на следующий день подозреваемые судьи ОАСК сами связались с НАБУ и получили повестки о вызове на допросы.
Всего в уголовном производстве по злоупотреблениям в ОАСК статус подозреваемых имеют 12 человек.
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