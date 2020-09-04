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Печерский суд разблокировал взыскание денег ПриватБанка в пользу Суркисов
08:02 04.09.2020 |
Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка (Киев) в пользу последних $164,5 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка в четверг вечером.
В сообщении отмечается, что у судьи Сергея Вовка были полномочия рассматривать заявления TAMPLEMON INVESTMENTS и LUMIL INVESTMENTS LLP об открытии исполнительного производства о взыскании в пользу компаний с ПриватБанка соответственно $7,1 млн (из которых $2,1 млн - проценты) и $157,4 ($46,4 - проценты), однако их удовлетворение противоречит законодательству.
"Статья 63 закона об исполнительном производстве четко предусматривает перечень действий исполнителя, после которых исполнительное производство прекращается, соответственно, отменять закрытие и возобновлять производство нет никаких оснований", - отметили в банке.
В сообщении поясняется, что судья Вовк возобновил производство, которое было открыто Государственной исполнительной службой (ГИС) в апреле 2020 года, на основании которого госисполнитель оштрафовала банк и после передала материалы правоохранителям для открытия уголовного производства.
В пресс-службе ПриватБанка подчеркнули, что после направления материалов в правоохранительные органы, судья Вовк не имел права возобновлять исполнительное производство.
По мнению банка, соответствующее решение было принято с целью реализации определения Печерского райсуда Киева от 2 сентября, которым суд санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества банка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов $347 млн.
В пресс-службе банка также указали, что рассмотрение заявлений 3 сентября осуществлялось без представителей компаний Суркисов.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева поздно вечером 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн - проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).
Как сообщал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл и Министерство финансов Украины в среду вечером, ответчики планируют подавать апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.
Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.
Как сообщалось ранее, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.
Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу, рассмотрение которой, по словам юрсоветника банка Пожидаева, пока не назначено.
Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.
На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.
По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня 2020 года госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.
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