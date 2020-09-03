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АНАЛИТИКА

Новая законодательная инициатива во благо животных может создать условия для обогащения непонятных посредников

12:38 03.09.2020 |

Политика

 Алексей Шевнин / Деловая столица

Речь идет о законопроекте № 3796 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе». Документ, зарегистрированный в июле представителями большинства, предусматривает обязательную регистрацию и идентификацию питомцев.

Итак, под идентификацией подразумевается присвоение животному номера с «использованием визуальных, электронных и смешанных средств идентификации». Затем он должен быть внесен в Единый госреестр животных - и этот процесс называется регистрацией, в рамках которой также фиксируются данные о собственнике животного, виде и породе питомца, месте его содержания и т.п. Примечательно, что вся эта информация будет попадать в реестр через специальные базы данных - запомним это ключевое нововведение.

Но перед тем, как присмотреться к схеме, поясним логику авторов законодательной инициативы. Введение обязательной системы регистрации и идентификации животных обосновывается благими намерениями. Нужно установить четкую юридическую связь между собственником и его питомцем. Ожидается, что это поможет повысить ответственность людей «за тех, кого приручили» (в том числе за условия содержания в неволе диких видов), а если животное потерялось, станет легче найти хозяина.

Новая схема

Идентификация и регистрация животных отнесена законопроектом к компетенции специалистов по ветеринарной медицине, которые так и называются «агенты по идентификации». Можно понять, почему это должны быть профессионалы (следует определить вид, породу животного, что иногда может быть затруднительно), но в этой схеме все смахивает на попытку создать «бутылочное горлышко» в процессе регистрации животного. Такими агентами может стать избранная группа спецов, которая только и будет иметь доступ к госреестру. Причем исключительно через упомянутые выше авторизированные базы данных - и это второе «бутылочное горлышко». Как резюмируют в образовательном проекте «Лига антитраста», информация о животных будет попадать в реестр «через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, то есть за обязательную регистрацию вам нужно будет этим «прокладкам» заплатить деньги». Да и в самом законопроекте черным по белому написано: «Проведение идентификации и регистрации домашних и диких животных, которые удерживаются в неволе или в полувольных условиях, являются платными процедурами». Вопросы бы отпали, если бы можно было прийти в любое специализированное (ветеринарное) учреждение, работники которого имели бы доступ к реестру и пусть за небольшую плату могли бы непосредственно внести в него данные о животном. Но в виду вышесказанного есть большие сомнения, что этот рынок будет открыт и конкурентен.

Кому и сколько

Поэтому интересно выяснить вот что: какова цена вопроса и кому на руку нововведения? Для начала попробуем оценить «кормовую базу», то есть хотя бы приблизительно определить, сколько вообще домашних животных придется внести в базу. Сейчас регистрации и идентификации подлежат только сельскохозяйственные животные - крупный рогатый скот, кони, овцы, свиньи, и козы, а в случае принятия предложенных норм в этот список попадут домашние, дикие, бесприютные и даже лабораторные представители животного мира. Конкретного списка еще нет - это будет дело правительства. Однако эксперты не сомневаются, что в него войдут, в частности, четырехлапые и крылатые любимцы украинцев. «Ваши домашние кошечки, щенки, попугаи и хомячки также войдут в перечень животных зверушек, которых нужно будет регистрировать согласно этому законопроекту», - уточняют в «Лиге антитраста».

Чтобы понять, сколько можно заработать хотя бы только на домашних животных, нужна статистика об их количестве. Официальных данных по нашей стране нет. Согласно исследованию сайта Worldatlas.com, в Украине содержится около 7,5 млн домашних котов. По их «заклятым друзьям» нет и таких данных, но в сравнимой по населенности и менталитету Польше, если верить Statista, насчитывается приблизительно такое же количество домашних собак. Таким образом, даже если не принимать во внимание птичек, хомяков, экзотических животных, можно предположить, что законопослушные украинцы должны будут как минимум 15 млн раз заказать услугу по регистрации и идентификации питомца, а затем повторять ее по мере приобретения (рождения) новых особей.

Теперь нужно прикинуть, сколько может стоить сама регистрация. В законопроекте не прописаны никакие суммы, что понятно, ведь заниматься этим будут частные структуры. Теоретически они должны установиться рынком (правда, как мы предполагали, конкуренция, а значит и ценообразование, могут быть сильно искажены). Какими все же могут быть цены на такую услугу, подскажет другой законопроект (№7220 от 20.10.2017), которым в Украине уже пытались внести в базу данных всех домашних животных, правда, безуспешно. Три года назад речь шла о госрегистрации, и потому указывалась стоимость: депутаты считали 1/10 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (тогда 176 грн, сейчас 220 грн) адекватной суммой. Итак, даже если взять 200 грн как правдоподобную плату и умножить на 15 млн, результат впечатлит: только лишь кошки и собаки (что, без сомнений, львиная доля всех домашних животных) могут обойтись хозяевам в 3 млрд грн...

Дополнение законодательства относительно содержания животных и обращения с ними в Украине стало трендом в последние годы. Так, упомянутый выше проект №7220, который так и не стал законом, предлагали депутаты из провластной в 2017 г. фракции БПП (в нем, кстати, сложнее проследить чьи-то частные интересы, поскольку регистрация животных должна была стать государственной и по фиксированной ставке). В том же году был Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно защиты животных от жестокого обращения)». Разрабатывались еще несколько законопроектов на эту тему. Что примечательно, почти все из них активно комментировал, дополнял поправками, а один даже написал депутат многих созывов Антон Яценко. Он является одним из авторов проекта № 3796, который мы рассматриваем сегодня. И можно было просто все объяснить любовью парламентария к животным, но эксперты и СМИ сразу почувствовали подвох, поскольку руку Яценко видят в сомнительных положениях законопроекта о животных - речь о посредниках, наполняющих базу данных. Некогда появление фирм-прокладок, которые появились и на рынке недвижимости, журналисты издания "Наші гроші" связывали с Яценко, который, кстати, также стоял у истоков создания печально известной Тендерной палаты, построенной по тому же принципу - плата за посредничество, которого нельзя избежать. Сам Яценко причастность к электронным площадкам на рынке оценки недвижимости отрицал. Неудивительно, что сегодня заголовки СМИ пестрят фразами , что 27 народных депутатов - инициаторов законопроекта № 3796, среди которых почти все «Слуги народа», якобы под эгидой Яценко придумали новую схему.

Но есть еще одна важная предпосылка: в законопроекте пока что не предусмотрены санкции за «сокрытие» домашнего животного. А если так, то принимая во внимание тот факт, что украинцы не любят, когда государство вмешивается в их быт и стремятся не тратить лишнюю копейку на то, что всегда было бесплатным - сколько хозяев действительно пойдут регистрировать питомцев? Скорее всего, считанные проценты, например, те, кому не позволят транспортировать неидентифицированное животное (такая норма содержится в проекте). Но даже это принесет десятки миллионов гривень в карманы «специалистам-регистраторам». И то хлеб в нынешние кризисные времена.
 

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