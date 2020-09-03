Зе-децентрализация: Как «слуги» создают в стране коллапс, превращая сокращенные РГА в зомби

Ігор Петренко / Depo.ua

Власти попытались сохранить систему районных госадминистраций, хотя раньше обещали обратное. Подобное отсутствие целостной логической позиции по многим вопросам государственного управления ведет к разрушению системы государственных институтов в Украине.

Отправив на повторное первое чтение проект закона №3975 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о создании и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов, народные депутаты не только дали понять, что инициатива их коллег сырая, но и показали "фигу в кармане" нынешней власти. В то же время нет ответа на ключевой вопрос - что делать с районным звеном исполнительной вертикали в условиях перекройки карты районов в Украине.

Замечаний к законопроекту №3975, авторами которого являются депутаты из фракции "Слуга народа", групп "За будущее" и "Доверие", у Главного научно-экспертного управления парламента оказалось на страницу больше, чем самого текста проекта. А проект этот возлагает на Кабинет министров право (согласно порядкам, которые должно принять само правительство) создавать, реорганизовывать и ликвидировать местные государственные администрации в связи с новым административно-территориальным устройством, и осуществлять другие мероприятия, в т.ч. - переименование и наименование местных госадминистраций.

В течение трех месяцев со дня вступления в силу этого закона Кабмин обязан начать реорганизацию и обеспечить непрерывность деятельности районных государственных администраций в связи с образованием и ликвидацией районов. Отсюда вывод первый: РГА никто ликвидировать не собирается, а обещали. И тут же вывод второй: несмотря на совершенно новые реалии, которые принесла стране админреформа, "старые" районные госадминистрации будут существовать еще минимум до конца 2020 года. Странно? Как минимум.

Нюанс еще и в том, что, согласно Конституции и законодательству о местном самоуправлении, районные советы утверждают бюджеты районов и планы их социально-экономического развития. Проекты этих бюджетов и планов подают именно районные госадминистрации. А на носу начало бюджетного процесса.

Вопрос - что делать с районным звеном исполнительной власти - актуализировался после того, как 17 июля Верховная Рада сделала важный шаг в начатой еще предыдущей властью административной реформе: приняла постановление, которым ликвидировала 490 районов по всей стране и создала на их месте 136. Изменение админтерустройства нуждалось, среди прочего, в ответах на вопросы: кто имеет право на образование, реорганизацию и ликвидацию местных государственных администраций. До сих пор такого органа в Украине нет. Чтобы предоставить такое право Кабмину, и был внесен законопроект №3975.

Объясняя необходимость в законе, его главный автор Виталий Безгин отметил в своем выступлении в парламенте: "Так исторически случилось, что местные государственные администрации в свое время были образованы указом президента, потом попали в Конституцию, потом появился профильный закон "О местных государственных администрациях". Но у нас нет в законодательстве ни одной нормы, которая говорит, что делать с РГА (районными администрациями - Ред.) в случае изменения административно-территориального устройства, и у кого есть соответствующие полномочия".

Народные депутаты ответили на это замечанием: а почему, собственно, именно Кабинет министров? Да, президент образовал в соответствии с Конституцией местные государственные администрации, так почему бы не наделить именно главу государства полномочиями ликвидировать РГА? Как это сделало монобольшинство тот же день, приняв закон "О военно-гражданских администрациях", которым дали президенту полномочия назначать, создавать и ликвидировать ВГА. "Возможно, президенту страшно брать на себя политическую ответственность за такие решения", - риторически спросил нардеп Руслан Князевич.

Из законопроекта проистекает еще один парадокс: на одной территории определенное время будут одновременно работать два районных органа исполнительной власти - районная госадминистрация, которая присоединяется, и РГА, к которой она присоединяется. Кто кому будет давать указания и какой будет исполнительская дисциплина?

К более общим "узким местам" собственно в админреформе. Как ни парадоксально, несмотря на кардинальное перекраивание районов, реорганизации или ликвидаций районных государственных администраций в этом году ... не будет. По словам заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды, образование, реорганизация, ликвидация районных госадминистраций может начаться в 2021 году. Интересная может сложиться ситуация: район ликвидирован и присоединен к другому, а районная администрация что-то там делает.

Не менее острый вопрос: что будет с работниками РГА, которые подпадут под ликвидацию. И это не только госслужащие, но также технические и другие специалисты - экономисты, водители, и тому подобное. Не приведет ли этот этап админреформы к резкому всплеску безработицы на том уровне, где работу найти особенно сложно - в украинской глубинке? Ведь известно, что работа в районной власти - одна из немногих возможностей иметь рабочее место в маленьких городках, более того, иметь определенный статус. Просто ли будет этим людям, которые всю жизнь работали в кабинетах "в районе", переквалифицироваться и дальше зарабатывать на кусок хлеба своим семьям?

На эти вопросы власть отвечает весьма приблизительно. По мнению господина Негоды, в ликвидированных районах могут продолжить функционировать "на определенный период" отдельные подразделения РГА, "которые предоставляют важные услуги, например социального обеспечения". Первый заместитель министра как смог попытался успокоить работников райгосадминистраций: их поголовного увольнения власть не предусматривает. Говорит, высококлассные служащие будут нужны и новым РГА, и местным общинам, которые получили широкие полномочия, и центрам предоставления админуслуг. Согласиться можно разве что по аппарату управления общин, а вот согласится ли чиновник из одного райцентра ездить на работу в другой с той зарплатой, которую получают в РГА, да еще и в условиях транспортного сообщения, которое в Украине немного дальше киевской окружной - вопрос риторический.

Но это не более и не менее чем прогнозы представителей центральной власти. А на практике у нас получается "как всегда". Этим объясняется скепсис оппозиционных политических сил относительно способности нынешней власти обустроить админреформу (которую эта власть почему-то подает как свое достижение) как следует. Так, в июле постановление о реорганизации районов не поддержала фракция "Евросолидарности" в парламенте. Представительница этой фракции, председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе написала тогда в Фейсбуке, что монобольшинство "ставит телегу впереди лошади". "Бессмысленно и безответственно создавать новые районы так, как будто только от самого голосования волшебным способом решатся проблемы переходного периода. Власть создает управленческие проблемы и предпосылки для конфликтов на ровном месте", - отметила депутат. Таких вопросов становиться все больше.

Проблемные вопросы центр будет пытаться решить впопыхах, спрогнозировала она (так и получается). В частности, это справедливо в отношении будущего районных государственных администраций. Согласно концепции админреформы, РГА должны быть отойти в прошлое по всей стране: должны были быть созданы исполнительные комитеты районных советов или объединенных общин. Но уже очевидно, что нынешняя власть пока не решилась на серьезный шаг и решила сохранить своих "смотрящих" на районном уровне, разве что уменьшив их количество. Финансироваться райадминистрации будут за счет налогоплательщиков. Но нужны ли они вообще, если начнут ставить палки в колеса общинам и мешать их развитию? И как РГА будут сосуществовать с новыми районными исполкомами? Или в Киеве передумали их создавать?

На самом деле "красный свет" перед упомянутым в начале текста законопроектом №3975 народные депутаты зажгли именно из-за многочисленных нерешенных вопросов и отсутствия у ЗЕ! Власти какой-то понятной тактики и стратегии действий, а не "шаг вперед, два шага назад".

Сказанное касается отнюдь не одной только админреформы. К сожалению, разрушение институтов государства продолжается по многим направлениям. Хаос - это о близкой перспективе не только районного уровня власти. Это и трагифарс, который происходит в НАБУ, в легитимность которого, из-за личности руководителя, скоро перестанут верить даже западные партнеры.

Это и о решении Высшего совета правосудия, который по формальным признакам отказался отстранить от обязанностей судью Окружного административного суда Киева Павла Вовка, в связи с привлечением того к уголовной ответственности. Другая сторона медали - непрофессиональные действия будто бы профессиональных следователей, которые не смогли предъявить Вовку подозрение тем способом, как этого требует закон.

Это и о решении Печерского суда Киева удовлетворить иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" на $ 350 млн - эти деньги заплатит каждый украинец из своего кармана. Потому как не факт, что мы все президенты, но что все мы должны олигархам - кажется, становится печальной реальностью.

Хаос - это расшатывание основ, на которых строится наша армия, с заменой эффективных руководителей на послушных и навязыванием обществу тезисов о том, что наш путь - это в одностороннем порядке "просто прекратить стрелять", несмотря на провокации российского агрессора. Кстати, о той же реформе питания больше ничего не слышно, и большое количество бойцов так и остались на старой убогой диете. Это стагнация "Укроборонпрома" и намерение "реформировать" (а, по мнению экспертов, фактически развалить) украинский оборонно-промышленный комплекс во время войны. А развал государственных институтов начался год назад, в мае, с роспуска Верховной Рады на сомнительных основаниях.

У Зеленского гордятся отсутствием действительно масштабных коррупционных скандалов. Но звоночки уже звенят, и как бы сам Зеленский ни называл своих врагов "микробами", вирусная инвазия в ЗЕ! Команде активизируется. Президента открыто обвиняют в работе на олигархов уже вчерашние члены его команды. Несложно спрогнозировать, что ждать следующих зашкваров осталось недолго.

Ведь подход к кадрам и работе за год, похоже, не изменился. Здесь тоже царит хаос и ситуативные мотивы. Вроде исчезновения фамилии кандидата на должность городского главы Луцка с сайта партии "Слуга народа". И вообще поражает отбор кандидатов в мэры от "слуг", почти никто из которых не является не только главой местных партячеек, но даже членами партии. Выборы 25 октября покажут, скольких избирателей "слуг" все, что происходит сейчас, устраивает. Социологи намекают, что не так уж и многих, в лагере сторонников метода "голосования по приколу" стало значительно меньше.

И оно бы вроде и ничего, просто еще одна партия, скорее всего, постепенно уменьшится и исчезнет, как десятки других до нее. Жаль, что при этом гражданам, в том числе - ее избирателям, приходится уже сейчас и еще потом достаточно длительное время разбираться с последствиями необдуманных решений и "фишечек". Теперь к ним добавились еще и "зомби"-РДА.



