Западные кредиторы Украины предупредили ВР о проблемах с процедурой замены Холодницкого

Евросоюз, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и Банковой из-за проблем в проекте решения, которое Рада планирует принять 3 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая располагает письмом от западных доноров и кредиторов Украины.

Обращение, подписанное в среду 2 сентября, имеет заголовок "относительно комиссии по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)" и призвано предупредить о возможных последствиях решения ВР об изменении состава упомянутой комиссии. Проект постановления №3839 по этому поводу внесен в повестку дня ВР на четверг 3 сентября.

Примечательно, что документ, который формально касается только решения ВР, был направлен двум адресатам - председателю ВР Дмитрию Разумкову и главе Офиса президента Андрею Ермаку. Письмо подписали послы Европейского союза, Германии, Великобритании и региональный директор Всемирного банка.

Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются ... в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры", а потому "жизненно важна" прозрачная и основанная на соответствии критериям процедура отбора нового руководителя САП после отставки Назара Холодницкого.

Согласно законодательству, Совет должен назначить членов комитета по отбору кадров в состав САП. Постановление, вынесенное на голосование ВР, предлагает заменить всех 7 представителей Совета и определяет кандидатов на замену. Авторы письма ВР и ОПУ воздержались от индивидуальных оценок этих кандидатов, однако заранее обозначили критерий, который будет определять доверие к конкурсу на нового руководителя САП.

Как говорится в письме, "по закону о прокуратуре, ключевым в этом процессе является то, чтобы комиссия по отбору была (сформирована из кандидатов) с высокой репутацией со значительным опытом в сфере противодействия коррупции". "Публичное доверие к процессу отбора (главы САП) в значительной степени будет зависеть от состава этой комиссии по отбору", - объясняют представители западных государств и институтов. В завершение письма Разумкова и Ермака они еще раз подчеркнули, что ждут от Верховной Рады назначения "кандидатов с полностью соответствующей квалификацией", чтобы обеспечить доверие к избранию преемника Холодницкого.

Как пояснил источник "Европейской правды", упор именно на антикоррупционном опыте у членов комиссии сделан из-за того, что Совет, вопреки украинскому законодательству, планирует назначить по своей квоте членов комиссии, которые вообще не имеют такого опыта. Это заранее ставит вопросы к качеству и соответствию отбора, считают западные дипломаты.

Раньше от украинских экспертов-антикоррупционщиков также звучали заявления об отсутствии такого опыта у парламентских кандидатов на членство в комиссии. Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых определили ранее, и 7 делегированных Верховной Радой. Таким образом, кандидаты от ВР формируют большинство состава данного органа.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления "безвиза" со стороны Евросоюза.