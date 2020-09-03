Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил заявление оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник банка Андрей Пожидаев в среду.

По его словам, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

"Заявление шести компаний удовлетворено в полном объеме. Мы перешли от неимущественного характера спора (...) к имущественному. Органы Государственной исполнительной службы (ГИС) на данный момент должны взыскать денежные средства с банка", - сказал Пожидаев журналистам, уточнив, что стороны получат полный текст решения суда утром 3 сентября.

Как сообщалось, в соответствующем заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов, размещенных оффшорами в 2012-2014 годах (до национализации) на счетах кипрского филиала финучреждения.

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, которую ранее сообщал Пожидаев, соответствующие договора оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

"С точки зрения закона в удовлетворении заявления должно было бы быть отказано, собственно, этого мы ожидаем от справедливого и умного, взвешенного суда. (...) Странные очень требования истцов, я бы сказал (...), за пределами здравого смысла, лишены любого процедурного обоснования, поэтому само рассмотрение немного напоминает произведения Кафки", - сообщал ранее министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщалось, адвокаты ПриватБанка трижды пытались отстранить судью Сергея Вовка от рассмотрения соответствующего дела, однако безрезультатно.

Банк также направил жалобу о противоправном назначении судьи Вовка на соответствующее дело в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое в свою очередь, 21 августа перенаправило его в Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску оффшорных компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу, рассмотрение которой, по словам Пожидаева, пока не назначено.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Вячеслава Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов средства. Сумма заявленных требований в августе выросла примерно на $100 млн и достигла $350 млн (из них $102 млн - проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

ПриватБанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.