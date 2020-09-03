Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

 

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил заявление оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник банка Андрей Пожидаев в среду.

По его словам, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

"Заявление шести компаний удовлетворено в полном объеме. Мы перешли от неимущественного характера спора (...) к имущественному. Органы Государственной исполнительной службы (ГИС) на данный момент должны взыскать денежные средства с банка", - сказал Пожидаев журналистам, уточнив, что стороны получат полный текст решения суда утром 3 сентября.

Как сообщалось, в соответствующем заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов, размещенных оффшорами в 2012-2014 годах (до национализации) на счетах кипрского филиала финучреждения.

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, которую ранее сообщал Пожидаев, соответствующие договора оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

"С точки зрения закона в удовлетворении заявления должно было бы быть отказано, собственно, этого мы ожидаем от справедливого и умного, взвешенного суда. (...) Странные очень требования истцов, я бы сказал (...), за пределами здравого смысла, лишены любого процедурного обоснования, поэтому само рассмотрение немного напоминает произведения Кафки", - сообщал ранее министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщалось, адвокаты ПриватБанка трижды пытались отстранить судью Сергея Вовка от рассмотрения соответствующего дела, однако безрезультатно.

Банк также направил жалобу о противоправном назначении судьи Вовка на соответствующее дело в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое в свою очередь, 21 августа перенаправило его в Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску оффшорных компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу, рассмотрение которой, по словам Пожидаева, пока не назначено.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Вячеслава Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов средства. Сумма заявленных требований в августе выросла примерно на $100 млн и достигла $350 млн (из них $102 млн - проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

ПриватБанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

02.09 Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

02.09 Депозитные ставки для физлиц 02.09.20

02.09 Банкиры ожидают от НБУ 3 сентября сохранения учетной ставки

02.09 За полгода активы НБУ выросли на 13%

02.09 Нацбанк отменил ограничение зарплат руководства на время карантина

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

02.09 Доллар 2 сентября дорожает к мировым валютам после падения до двухлетнего минимума

02.09 Консолидированная прибыль НБУ за I-пол. выросла в 12,5 раз за счет переоценки финансовых инструментов

02.09 Биржи АТР 2 сентября закрылись в основном ростом вслед за рынками США

02.09 Справочный курс гривны 2 сентября понижен на 3,34 коп до 27,6341 грн/$1

02.09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.09.20

02.09 Украинцы в августе продали наличной валюты на $151,2 млн больше, чем купили

02.09 Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов

02.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.09.20

02.09 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.09.2020

• дальше…

02.09 Бизнес не видит сдвигов в реформировании таможни – опрос ЕВА

02.09 Рада одобрила закон об отмене трудовых книжек

02.09 Рада одобрила до 2028 г. льготный режим ввоза оборудования для выпуска электромобилей

02.09 Рада приняла закон о строительных материалах без обязательного указания наличия опасных веществ

02.09 Налоговая служба четвертый месяц подряд перевыполнила план по сбору налогов

02.09 Рада усилила контроль за приватизацией госимущества

02.09 Доля нерезидентов в ПХГ Украины составляет почти треть от всех запасов

02.09 Цены на нефть 2 сентября держатся в плюсе в ожидании данных о запасах в США

02.09 Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

• дальше…

02.09 Канцлер ФРГ выступила с заявлением об отравлении Навального

02.09 Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/511678.php

02.09 Кулеба о заявлениях Лаврова об украинских экстремистах, направленных в Беларусь: «вор кричит - держите вора»

02.09 Китай планирует к 2030 году удвоить ядерный арсенал

01.09 Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС в Островце

01.09 Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов

01.09 Финляндия запустила «коронавирусное» приложение для отслеживания контактов

01.09 В Швеции начали массовое тестирование студентов для эксперимента

31.08 В ЕС начинает действовать новое законодательство по контролю безопасности и экологичности авто

31.08 Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня

31.08 ОАЭ прекратили экономический бойкот Израиля

31.08 Макрон заявил о своих сомнениях относительно «Северного потока-2»

28.08 Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши

28.08 Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку

28.08 Еще одна бывшая православная церковь в Стамбуле станет мечетью

• дальше…

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

28.08 Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

26.08 Две трети украинцев считают себя бедными

26.08 Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

26.08 Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

21.08 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

• дальше…

02.09 Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

02.09 Порошенко идет в мэры Киева? Почему Банковая испугалась билбордов лидера «Евросолидарности»

02.09 Кулеба о заявлениях Лаврова об украинских экстремистах, направленных в Беларусь: «вор кричит - держите вора»

02.09 Ход Леросом: Повторит ли Зеленский судьбу предшественников с «любыми друзями»

02.09 Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью

02.09 Стефанчук допустил смену министров экономики и финансов

01.09 Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка

01.09 Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

01.09 Большинство не имеет шансов: Почему «слуги» обвинят предшественников в том, что они проиграли местные выборы

01.09 У монобольшинства есть вопросы к Минфину и Минэкономики - Корниенко

31.08 Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

31.08 От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями

31.08 КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

31.08 США обеспокоены попытками Китая купить украинскую компанию «Мотор Сич»

31.08 Сытник остается директором НАБУ после решения Конституционного Суда, – заявление

• дальше…

02.09 Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/511678.php

02.09 Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид

02.09 Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов

02.09 Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme

01.09 Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning

01.09 «Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами

01.09 Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией

01.09 Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска

01.09 Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%

01.09 Lexus ES впервые получил полный привод

31.08 Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами

31.08 Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль

31.08 Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class

31.08 Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex

31.08 Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно