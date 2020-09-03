Порошенко идет в мэры Киева? Почему Банковая испугалась билбордов лидера «Евросолидарности»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Если на выборах мэра столицы будут бороться две глыбы - Кличко и Порошенко, то всем прочим кандидатам, включая «слугу народа» Верещук, будет просто мало места.

В столице сюрпризом первого осеннего дня стало появление билбордов с портретом лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и лозунгом «Наша мета - Європейський Київ». Это вызвало большой переполох на Банковой и в партии «Слуга народа», а для киевлян - краткосрочную, но захватывающую интригу.

О причинах переполоха написал Telegram-канал «Путч»: в офисе Владимира Зеленского восприняли эти борды как намек на участие пятого президента Украины в выборах мэра Киева. «Рейтинг Петра Порошенко позволяет спутать карты в столице и поломать неформальный союз Виталия Кличко и главы ОПУ Андрея Ермака. По нашим данным, Петр Порошенко выборы в Киеве считает такими же приоритетными, как и во Львове», - отметил «Путч».

Упоминание о Львове тут весьма кстати. Ибо другой Telegram-канал, «Зелені чоловічки», 31 августа поделился инсайдом: «В избирательном штабе партии «Самопомощь» с самого утра серьезное напряжение и страх за сегодняшний съезд «Европейской солидарности». По нашей информации, в партии Садового всерьез убеждены, что Петр Порошенко уже через несколько часов объявит о намерении баллотироваться в мэры Львова, оставив без шансов на победу многолетнего главу города... Наши источники из офиса «Евросолидарности» утверждают, что действительно намерены победить на ближайших выборах мэра Львова. Но они опровергают информацию о намерении Порошенко променять Верховную Раду на мэрское кресло».

Не Львов, но Киев?

Действительно, 31 августа съезд «Евросолидарности» состоялся, но на нем не были объявлены кандидаты от партии на посты мэров столицы и других городов на местных выборах, которые должны состояться 25 октября. Собственно, он и не полномочен принимать такие решения. Согласно Избирательному кодексу, съезд необходим для того лишь, чтобы утвердить решение об участии партии в местных выборах. А официальное выдвижение кандидатов на посты городских голов должно состояться на собраниях или конференциях городских партийных организаций. Период выдвижения начинается за 40 и завершается за 30 дней до дня голосования, то есть он пройдет с 15 по 24 сентября.

Поэтому сейчас никто не может со 100%-ной гарантией утверждать, захочет ли пятый президент Украины побороться за кресло мэра. Даже сам Порошенко, возможно, тоже еще не определился. Уверенно можно говорить разве что о том, что если Порошенко все-таки решится лично поучаствовать в местных выборах, то он будет бороться за пост мэра Киева, а не мэра Львова.

Вполне возможно, что нынешние билборды Порошенко в столице - это всего лишь такой своеобразный троллинг, чтобы Банковая нервничала и делала еще больше глупых ошибок. Но в любом случае эти борды - это, как минимум, хороший пробный шар для социологических замеров, как отреагируют киевляне, если во втором туре столкнутся Кличко и Порошенко.

Можно предположить, что после появления этих бордов социологи включат фамилию Порошенко в свои опросы киевлян об их политических симпатиях. И если рейтинги дадут команде Порошенко основание для оптимистичных прогнозов, то не исключено, что может быть принято соответствующее решение.

Призы для победителя

Прежде чем говорить о его рисках, перечислим призы, которые ждут Порошенко в случае победы на выборах Киевского городского головы.

Во-первых, это сам пост мэра, который является также постом главы Киевсовета.

Во-вторых, что тоже немаловажно, баллотирование Порошенко в мэры мобилизует его электорат и добавит популярности «Евросолидарности». Иными словами, если во главе списка «Евросолидарности» на выборах в Киевсовет будет стоять Порошенко как кандидат на пост мэра, то партия сможет собрать существенно больший электоральный урожай, чем без Порошенко. И в случае победы Порошенко «Евросолидарность» может стать основой правящей коалиции в Киевсовете, что во всех других случаях выглядит проблематично.

Наконец, в-третьих, пост мэра Киева является хорошей позицией для психологического реванша. Дескать, время поражений и отступлений окончилось, теперь пришло время наступлений и побед. Этот фактор взбудоражит и общественное сознание украинцев, и настроения в верхнем политическом эшелоне.

Риски Порошенко

Риск, конечно, заключается прежде всего в перспективе проиграть. Все-таки антирейтинг у Кличко гораздо ниже, чем у Порошенко. А во втором туре побеждает зачастую не тот из двух соперников, у кого выше рейтинг, а тот, у кого ниже антирейтинг.

Но у Порошенко есть технологическая возможность справиться с этой проблемой. Для этого достаточно позиционировать эти выборы как важный этап борьбы против «зеленой плесени». Эту терминологию он использует еще с июля, когда он анонсировал: «Наша мощная команда защитит Украину от зеленой плесени, от зеленой некомпетентности, от зеленого разочарования». Кличко, похоже, не решится объявить себя средством от плесени, а Порошенко может рискнуть - и выиграть.

Еще один риск заключается в том, что баллотирование Порошенко на пост мэра Киева подстегнет у Банковой желание побыстрее и понадежнее посадить пятого президента. Впрочем, как раз эти потуги могут добавить популярности Порошенко и его партии.

С точки зрения киевлян

Для киевлян вопрос о возможном баллотировании Порошенко - это не просто интрига. Это еще и смена парадигмы всей избирательной кампании - если пятый президент ввяжется в борьбу за пост мэра столицы.

Сейчас расклад сил выглядит так: есть глыба Кличко - и вокруг него дюжина мелких и совсем мелких конкурентов. Все вместе они способны откусить у Клично достаточно голосов, чтобы он не набрал абсолютного большинства (более 50%) 25 октября, и тогда понадобится второй тур. Несомненно, Банковая приложит максимум усилий, чтобы во второй тур вышла кандидатка от «слуг народа» Ирина Верещук. Прежде всего для того, чтобы застолбить в сознании киевлян, что партия «Слуга народа» - это одна из двух ведущих политических сил в Киеве наряду с «УДАРом» Кличко. Ну и дальше Банковая будет организовывать победу Верещук и, независимо от результата, принуждать Кличко и «УДАР» к «политическому сожительству» с Верещук и «Слугой народа».

Если же на выборах мэра столицы будут бороться две глыбы - Кличко и Порошенко, то всем прочим кандидатам, включая Верещук, будет просто мало места. И это значит, что Банковая потеряет Киев в любом случае.

Повторим, это пока еще совсем не решенный вопрос, а скорее только троллинг со стороны Порошенко с целью поигать на нервах Зеленского. Но интрига есть, и она будет сохраняться до столичной партконференции «Евросолидарности», которая должна состояться в период с 15 по 24 сентября.