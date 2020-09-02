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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ход Леросом: Повторит ли Зеленский судьбу предшественников с «любыми друзями»

09:54 02.09.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Осень - ужасное время года для украинских президентов, а первый месяц осени - время громких разоблачений. После которых в стране закручиваются события революционного характера.

Выйдя 1 сентября на трибуну Верховной Рады, нардеп от монобольшинства и бывший советник президента Зеленского Гео Лерос резко раскритиковал политику главы государства и коррупционные, по словам оратора, действия его ближайшего окружения. Видео этого выступления тут же разошлось по социальным сетям. В частности, депутат сказал: президент вместо того, чтобы воевать со старой системой, слился с ней. "Своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха, - был категоричен Гео Лерос. - Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор".

Можно предположить, что поводом для выступления стал недавний поджог машины Лероса. А вообще страна услышала об этом депутате в конце марта 2020 года, когда он обнародовал видео, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака якобы обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности. Зеленский окрестил Лероса аферистом, а Ермак назвал информацию депутата клеветой и подал соответствующее заявление в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований. В июле СБУ задержала при получении взятки якобы автора "пленок Ермака". Далее скандал завис в правоохранительных органах.

Между тем Лерос не успокоился и в начале июня сообщил через "Фейсбук" о якобы общих бизнес-интересах Ермака, Дениса Комарницкого, которого называют "новым надзирателем" по Киеву, и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Некоторые аналитики видят за активизацией представителя правящей фракции признаки спланированной информационной кампании против главы президентского офиса Андрея Ермака, тактической целью которой может быть его отставка, а стратегической - расшатывание позиций самого Зеленского. Неожиданную смелость малоизвестного ранее Лероса связывали с интересами определенных отечественных экс-чиновников. В частности, СМИ писали о возможных связях Лероса с предшественником Ермака на Банковой Андреем Богданом, который покинул кресло в ОП с большой обидой на президента и своего преемника и не раз через соцсети посылал "обидчикам" определенные сигналы. Кстати, 11 августа сожгли "Теслу" и самого Богдана.

А 28 августа сгорело уже авто Лерос. После чего с предоставленной ему высокой трибуны этот депутат заявил, что принимает вызов и никому ничего не простит. Вспомнил "незлым тихим словом" и своего оппонента из Офиса президента, и других близких к Зеленскому должностных лиц, и самого президента, которого назвал "пустым местом в истории".

Андрея Ермака нардеп клеймил "главным коррупционером в стране" и агентом российской разведки. Отметил, что тот раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Далее Лерос заявил, что борьба с кумовством в Украине "завершилась", когда Зеленский взял председателем СБУ Ивана Баканова, который "под протекцией Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса".

Что ж, обвинения действительно серьезные. Будут ли они иметь последствия для чиновников - пока непонятно, потому что слова нужно подкрепить аргументами и фактами, а не эмоциями. Пока ни одно обвинение из тех, которые до сих пор исходили из уст Гео Лероса, не убедило следователей возбудить дела против должностных лиц, чьи имена назывались.

Сейчас единственным и главным пострадавшим может оказаться сам "правдоруб". Ранее, по другим мотивам, "слуги" выгнали из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова. И не сильно им навредили: сейчас эти двое депутатов являются членами депутатской группы "За будущее", которую относят к сфере влияния миллиардера Игоря Коломойского, и прекрасно чувствуют себя в кругу новых коллег. Лероса также выгнали. Он продолжает троллить президента, призывая того "по-мужски" пригласить оппонента на заседание фракции и не давить на депутатов, которые не согласились исключить коллегу. И снова, уже в "Фейсбуке", называет главу государства "заложником олигархов".

 

Но что бы ни говорил и ни делал Гео Лерос, то, получит ли скандал огласку и узнает ли о нем рядовой украинец, во многом зависит от того, договорятся ли ответственные за информационную сферу представители Банковой с руководителями ведущих телеканалов об игнорировании выступления опального нардепа в выпусках новостях. Мы уже не раз становились свидетелями того, что повестку дня страны формируют владельцы центральных телевизионных "кнопок", которые влияют даже на избрание президентов и смену парламентов. Поэтому и эта ситуация покажет, кто заинтересован раздуть скандал и продолжить качать позиции нынешней власти, а кто, наоборот, желает спустить сенсацию на тормозах.

Вообще подобные кейсы - не новость в новейшей украинской истории. Но влияние на судьбы высших чиновников и глав государства эти скандалы имели тогда, когда власть еще не была готова просто взять и сформировать в стране альтернативную, выгодную ей картинку реальности, заручившись помощью лояльных владельцев ведущих медиа, прежде всего ТВ.

В сентябре 2005 года эмоциональный взрыв в обществе вызвали обвинения в коррупции близкого окружения президента Виктора Ющенко, прозвучавшие сначала из уст тогдашнего госсекретаря Украины, а ныне покойного Александра Зинченко. Именно со скандала с "любыми друзями" у Ющенко, который тоже заявлял о происках врагов, начались проблемы. Именно тогда распалась оранжевая коалиция, а Виктор Андреевич фактически стал хромой уткой, с переменным успехом преодолевая распри в своем окружении до завершения каденции.

Серьезных конфликтов в окружении президента Виктора Януковича не было, пока тот не решил, что в стране должен остаться только один или два олигарха. Те из миллиардеров, кого донецкая семья планировала пустить "на корм", организовали давление и утечку компромата, способствуя нагнетанию недовольства в обществе и показывая действия бывшего завгара в невыгодном для него свете.

Петр Порошенко в разные времена своего пребывания на посту президента имел сложные отношения с одними олигархами, тем же Игорем Коломойским, зато другие, как Ринат Ахметов, чувствовали себя более уверенно. Линии этих конфликтов и определяли тональность и содержание новостей на телеканалах, находящихся в собственности денежных мешков. В конце концов сложилось мнение, что именно телевизор сделал переизбрание пятого гаранта невозможным: слишком много компромата вылили на Порошенко в рамках целого ряда информационных спецопераций, разработанных и отечественными нуворишами, и, не исключено, что зарубежными центрами влияния на украинскую политику.

В жизни и в политике не бывает фигур однозначно "черных" или исключительно положительных. Но в глазах общей массы наших избирателей, потребителей телепродукта, из Петра Порошенко лепили отрицательного персонажа, убивая его рейтинг из-за его же близкого окружения - Кононенко, Свинарчука/Гладковского и других.

Какие последствия будет иметь очередной скандал с "друзями" уже действующего гаранта, зависит от влиятельности лиц, которые говорят устами Лероса. Пока складывается впечатление, что большинству эта ситуация безразлична. Кроме, конечно, главных ее героев и антигероев. А Гео Лерос фактически сейчас делает для Зеленского то же самое, что 15 лет назад сделали для Ющенко Зинченко и целая компания обличителей окружения "оранжевого" президента.

С отставкой Тимошенко в 2005-м, по мнению многих, завершилась первая революция на Майдане. Скандальные заявления Лероса в 2020 году могут знаменовать не конец, но начало конца власти "новых лиц", лидер которых в очередной раз в нашей истории оказывается неспособным справиться не только со своими "любыми друзями", но и с не "любыми" врагами.
 

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