Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью

09:27 02.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

1 сентября началась осенняя сессия парламента, а с ней и новый политический сезон. Его важнейшим событием станут местные выборы 25 октября. И сейчас самое время окинуть взглядом главные темы, которые будут играть в ходе предвыборной кампании при непосредственном участии Верховной Рады.

Ситуация на Донбассе и письма Кравчука и Фокина

На ход предвыборной кампании, несомненно, повлияют переговоры по Донбассу и ситуация на фронте. Зеленский хотел бы «под выборы» договориться с Путиным, при содействии лидеров Германии и Франции, о мире на Донбассе и затем «продавать» избирателям эту договоренность как будто бы уже свершившееся окончание войны. Но реализовать этот план будет очень трудно. Особенно проблематично будет провести какие-либо решения через украинский парламент.

Напомним, 23 августа в Верховную Раду поступило письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука, в котором тот просил внести изменения в постановление парламента о проведении местных выборов, чтобы убрать оттуда формулировки, противоречащие минским договоренностям. 31 августа спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в парламент поступило еще одно письмо - на этот раз от первого зама Кравчука в ТКГ Витольда Фокина. «Оно кардинально другое», - подчеркнул Разумков. По его словам, Фокин настаивает на возможности проведения местных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Судя по словам Разумкова, парламент не станет вносить в свое постановление о местных выборах никаких изменений - ни тех, о которых просит Кравчук, ни тем более тех, которых хочет Фокин. «По состоянию на сегодня внести изменения в это постановление - это вмешаться в процесс, который начался, поэтому внесение изменений в постановление может трактоваться, что выборы могут быть сорваны или поставлены под сомнение», - пояснил он.

Кремль может отреагировать на это двумя способами. Во-первых, он может демонстративно заморозить переговорный процесс по Донбассу. Во-вторых, он может сорвать перемирие, которым так хвастается Владимир Зеленский. И то, и другое будет на руку Медведчуку, который уже объявил: «У Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе». Путину сейчас выгоднее помочь ОПЗЖ получить на местных выборах максимальный результат, чем подыгрывать Зеленскому и его партии.

Ящик Пандоры с референдумами

На съезде партии «Слуга народа» 31 августа Зеленский анонсировал скорейшее принятие парламентом закона «О народовластии через всеукраинский референдум». В первом чтении он был принят 18 июня. Правда, Разумков вскоре после этого признался, что «сегодня глобальных вопросов, которые надо было бы выносить на референдум, пока что нет».

Но Зеленский на съезде «слуг народа» четко дал понять, что как только закон будет принят, так сразу у народа проснется инициатива о проведении референдума. В своем выступлении Зеленский панибратски обратился к избирателю: «Именно ты будешь формировать повестку дня из ключевых вопросов, решать, что хорошо, а что плохо, что нужно стране, а что нет. И мы вместе, так же как наши предки столетия назад, будем совместно решать все важные и очень сложные задачи».

Правда, совместить референдум с выборами 25 октября не получится. Но можно будет успеть начать сбор подписей - ведь это будет референдум якобы «по народной инициативе». Возможно, у слуг народа» уже есть популистские задумки, которые станут частью предвыборной технологии. Но не исключено, что будущий референдум станет предметом торга между Банковой и Кремлем. Первый вице-спикер парламента, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в начале августа подтвердил возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу предоставления ОРДЛО особого статуса.

Впрочем, закон о референдуме может оказаться ящиком Пандоры. Возможность инспирировать референдум - это привлекательный элемент предвыборных политтехнологий, и наверняка им захотят воспользоваться не только «слуги народа» но и та же ОПЗЖ. То есть мы можем получить соревнование референдумов типа «Согласны ли вы поступиться теми-то и теми-то украинскими интересами ради путинского обещания мира на Донбассе?».

Ритуальные жертвоприношения

Наверняка «слуги народа» постараются найти «козлов отпущения» за все провалы в экономике и социалке, включая борьбу с коронавирусом. 29 августа глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал в эфире телеканала «Украина 24», что осенью могут произойти кадровые перестановки в двух-трех министерствах в экономическом блоке правительства. 31 августа его слова подтвердил глава партии Корниенко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV. По его словам, к экономическому блоку «есть вопросы со стороны фракции монобольшинства».

Отметим, что в любом случае критическим рубежом будет 15 сентября, когда Кабмин должен внести в парламент проект госбюджета на 2021 год. Если на Банковой запланировали придраться к правительству, то проект бюджета - это как раз подходящий повод. Еще один повод - пандемия коронавируса. Уже объявлено, что Верховная Рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова во время «Часа вопросов к правительству» 4 сентября.

Возможны разные варианты - и отставки отдельных министров, и отставка правительства в целом. В последнем случае возможно формирование новой коалиции, куда войдут группы «За будущее» и «Доверие».

Коллизия вокруг Сытника и решения КСУ

Важным раздражителем будет оставаться тема смены руководства НАБУ. Напомним, что 28 августа Конституционный суд Украины принял решение, в котором: во-первых, признал неконституционным указ президента Украины «О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины» от 16 апреля 2015 г.; во-вторых, установил, что этот указ теряет силу со дня принятия этого решения КСУ; в-третьих, установил, что это решение КСУ «не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом, назначенным Указом Президента Украины "О назначении А. Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 16 апреля 2015 года № 218/2015».

Решение КСУ - это многослойный кейс. В нем есть разные варианты развития событий для самого Артема Сытника, для НАБУ как органа и для Петра Порошенко, издавшего злополучный указ.

Что касается самого Сытника, то решение КСУ однозначно говорит, что указ о его назначении директором НАБУ утратил силу. В таком случае легитимным руководителем НАБУ должен считаться первый замдиректора НАБУ Гизо Углава. Он был назначен на эту должность приказом Сытника, а решение КСУ (и это подчеркнуто в нем самом) приказов Сытника не отменяет.

Однако НАБУ в своем заявлении уверяет, что Сытник остается директором НАБУ. Фактически это можно расценить как присвоение Сытником полномочий директора НАБУ. И на это могли бы среагировать ГБР и прокуратура. Воспользуются ли они этой опцией - вопрос открытый.

Что касается НАБУ как органа, то в решении КСУ упоминается, что Порошенко издал свой указ во исполнение закона о НАБУ от 14 октября 2014 г. Однако о неконституционности самого этого закона в решении КСУ не говорится. Но этот пробел вскоре может быть восполнен. На 10 сентября уже назначено рассмотрение дела о соответствии Конституции отдельных положений закона о НАБУ. Речь идет о положениях, определивших процедуру создания НАБУ.

Очевидно, парламенту придется реагировать и вносить изменения в закон. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уже заявил, что нужно привести закон о НАБУ «в то состояние, на которое намекает Конституционный суд, говоря, что бюро - это центральный орган исполнительной власти, соответственно, назначения там должен делать Кабмин».

Что касается Порошенко, то против него могут открыть новое уголовное дело, уже прикрываясь решением КСУ. В таком случае это может быть посерьезнее, чем июньские шалости с так называемым «делом Семочко», когда прокуратура требовала от суда меру пресечения для Порошенко до 10 октября, а затем вдруг спешно отказалась от своих слов. Подчеркнем, что не будет стоять задача посадить лидера «Европейской солидарности» в тюрьму до выборов 25 октября - это нереально, но если очень захочется, то можно как раз перед выборами отправить его под арест.

На такую перспективу фактически намекает заявление офиса Зеленского, делающее упор на вине Порошенко. Говоря о решении КСУ, офис Зеленского заявил: «Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности. Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа».

Отметим, что, вопреки заявлению офиса Зеленского, в решении КСУ нигде не констатируется «непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений». Слов «непродуманная», «поспешная», «часто», «спекулятивная» в решении КСУ вообще нет. И если офис Зеленского вдруг зачем-то приписал судьям КСУ это свое мнение, то можно предположить, что на подобных аргументах в дальнейшем будут строиться обвинения в адрес Порошенко.

 

ПО РУБРИКАМ

09:35 Цена на золото 2 сентября продолжает снижаться после поддержавшей доллар статистики США

09:27 Доллар дорожает к мировым валютам 2 сентября после сильной статистики из США

08:49 Биржи АТР 2 сентября торгуются разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне

08:35 НБУ планирует увеличить гибкость оценки банками кредитного риска

07:57 Фондовые индексы США выросли 1 сентября на производственных данных

01.09 Объем выполненных стройработ в Украине в июле сократился на 1,1% - Госстат

01.09 Департамент безопасности НБУ возглавил выходец из «Укргазбанка»

01.09 Минфин согласился чуть поднять доходность годичных ОВГЗ перед решением НБУ по ставке

01.09 Депозитные ставки для физлиц 01.09.20

01.09 Объем частных денежных переводов в Украину в июле сократился на 13,5% г/г - НБУ

01.09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 31.08.20

01.09 Доллар 1 сентября торгуется у минимума за два года к евро и иене

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

01.09 Биржи АТР 1 сентября закрылись в основном ростом на статистике из Китая

01.09 Справочный курс гривны 1 сентября понижен на 3,31 коп до 27,6007 грн/$1

• дальше…

08:53 Китай планирует к 2030 году удвоить ядерный арсенал

01.09 Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС в Островце

01.09 Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов

01.09 Финляндия запустила «коронавирусное» приложение для отслеживания контактов

01.09 В Швеции начали массовое тестирование студентов для эксперимента

31.08 В ЕС начинает действовать новое законодательство по контролю безопасности и экологичности авто

31.08 Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня

31.08 ОАЭ прекратили экономический бойкот Израиля

31.08 Макрон заявил о своих сомнениях относительно «Северного потока-2»

28.08 Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши

28.08 Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку

28.08 Еще одна бывшая православная церковь в Стамбуле станет мечетью

28.08 Кулеба: Украина все контакты с белорусской стороной поставила на паузу

28.08 Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

27.08 Опрос: россияне увидели за протестами в Беларуси «провокации из-за рубежа»

• дальше…

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

28.08 Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

26.08 Две трети украинцев считают себя бедными

26.08 Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

26.08 Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

21.08 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

• дальше…

09:27 Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью

08:11 Стефанчук допустил смену министров экономики и финансов

01.09 Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка

01.09 Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

01.09 Большинство не имеет шансов: Почему «слуги» обвинят предшественников в том, что они проиграли местные выборы

01.09 У монобольшинства есть вопросы к Минфину и Минэкономики - Корниенко

31.08 Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

31.08 От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями

31.08 КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

31.08 США обеспокоены попытками Китая купить украинскую компанию «Мотор Сич»

31.08 Сытник остается директором НАБУ после решения Конституционного Суда, – заявление

31.08 Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина

31.08 «Какая разница»: Почему увольнение Фокина из ТКГ не будет иметь значения

31.08 Пробный шар от Фокина. Зачем Медведчук подставил Зеленского

31.08 Госдеп ответил на заявление Путина о задержании «вагнеровцев» в Беларуси как «спецоперации Украины и США»

• дальше…

01.09 Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning

01.09 «Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами

01.09 Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией

01.09 Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска

01.09 Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%

01.09 Lexus ES впервые получил полный привод

31.08 Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами

31.08 Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль

31.08 Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class

31.08 Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex

31.08 Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

31.08 Microsoft меняет стратегию Windows 10. Нас ждёт только одно крупное обновление ОС в 2021 году

28.08 Картина Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином» украдена в третий раз

28.08 Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями

28.08 Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно