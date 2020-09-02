Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью

Юрий Вишневский / Деловая столица

1 сентября началась осенняя сессия парламента, а с ней и новый политический сезон. Его важнейшим событием станут местные выборы 25 октября. И сейчас самое время окинуть взглядом главные темы, которые будут играть в ходе предвыборной кампании при непосредственном участии Верховной Рады.

Ситуация на Донбассе и письма Кравчука и Фокина

На ход предвыборной кампании, несомненно, повлияют переговоры по Донбассу и ситуация на фронте. Зеленский хотел бы «под выборы» договориться с Путиным, при содействии лидеров Германии и Франции, о мире на Донбассе и затем «продавать» избирателям эту договоренность как будто бы уже свершившееся окончание войны. Но реализовать этот план будет очень трудно. Особенно проблематично будет провести какие-либо решения через украинский парламент.

Напомним, 23 августа в Верховную Раду поступило письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука, в котором тот просил внести изменения в постановление парламента о проведении местных выборов, чтобы убрать оттуда формулировки, противоречащие минским договоренностям. 31 августа спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в парламент поступило еще одно письмо - на этот раз от первого зама Кравчука в ТКГ Витольда Фокина. «Оно кардинально другое», - подчеркнул Разумков. По его словам, Фокин настаивает на возможности проведения местных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Судя по словам Разумкова, парламент не станет вносить в свое постановление о местных выборах никаких изменений - ни тех, о которых просит Кравчук, ни тем более тех, которых хочет Фокин. «По состоянию на сегодня внести изменения в это постановление - это вмешаться в процесс, который начался, поэтому внесение изменений в постановление может трактоваться, что выборы могут быть сорваны или поставлены под сомнение», - пояснил он.

Кремль может отреагировать на это двумя способами. Во-первых, он может демонстративно заморозить переговорный процесс по Донбассу. Во-вторых, он может сорвать перемирие, которым так хвастается Владимир Зеленский. И то, и другое будет на руку Медведчуку, который уже объявил: «У Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе». Путину сейчас выгоднее помочь ОПЗЖ получить на местных выборах максимальный результат, чем подыгрывать Зеленскому и его партии.

Ящик Пандоры с референдумами

На съезде партии «Слуга народа» 31 августа Зеленский анонсировал скорейшее принятие парламентом закона «О народовластии через всеукраинский референдум». В первом чтении он был принят 18 июня. Правда, Разумков вскоре после этого признался, что «сегодня глобальных вопросов, которые надо было бы выносить на референдум, пока что нет».

Но Зеленский на съезде «слуг народа» четко дал понять, что как только закон будет принят, так сразу у народа проснется инициатива о проведении референдума. В своем выступлении Зеленский панибратски обратился к избирателю: «Именно ты будешь формировать повестку дня из ключевых вопросов, решать, что хорошо, а что плохо, что нужно стране, а что нет. И мы вместе, так же как наши предки столетия назад, будем совместно решать все важные и очень сложные задачи».

Правда, совместить референдум с выборами 25 октября не получится. Но можно будет успеть начать сбор подписей - ведь это будет референдум якобы «по народной инициативе». Возможно, у слуг народа» уже есть популистские задумки, которые станут частью предвыборной технологии. Но не исключено, что будущий референдум станет предметом торга между Банковой и Кремлем. Первый вице-спикер парламента, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в начале августа подтвердил возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу предоставления ОРДЛО особого статуса.

Впрочем, закон о референдуме может оказаться ящиком Пандоры. Возможность инспирировать референдум - это привлекательный элемент предвыборных политтехнологий, и наверняка им захотят воспользоваться не только «слуги народа» но и та же ОПЗЖ. То есть мы можем получить соревнование референдумов типа «Согласны ли вы поступиться теми-то и теми-то украинскими интересами ради путинского обещания мира на Донбассе?».

Ритуальные жертвоприношения

Наверняка «слуги народа» постараются найти «козлов отпущения» за все провалы в экономике и социалке, включая борьбу с коронавирусом. 29 августа глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал в эфире телеканала «Украина 24», что осенью могут произойти кадровые перестановки в двух-трех министерствах в экономическом блоке правительства. 31 августа его слова подтвердил глава партии Корниенко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV. По его словам, к экономическому блоку «есть вопросы со стороны фракции монобольшинства».

Отметим, что в любом случае критическим рубежом будет 15 сентября, когда Кабмин должен внести в парламент проект госбюджета на 2021 год. Если на Банковой запланировали придраться к правительству, то проект бюджета - это как раз подходящий повод. Еще один повод - пандемия коронавируса. Уже объявлено, что Верховная Рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова во время «Часа вопросов к правительству» 4 сентября.

Возможны разные варианты - и отставки отдельных министров, и отставка правительства в целом. В последнем случае возможно формирование новой коалиции, куда войдут группы «За будущее» и «Доверие».

Коллизия вокруг Сытника и решения КСУ

Важным раздражителем будет оставаться тема смены руководства НАБУ. Напомним, что 28 августа Конституционный суд Украины принял решение, в котором: во-первых, признал неконституционным указ президента Украины «О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины» от 16 апреля 2015 г.; во-вторых, установил, что этот указ теряет силу со дня принятия этого решения КСУ; в-третьих, установил, что это решение КСУ «не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом, назначенным Указом Президента Украины "О назначении А. Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 16 апреля 2015 года № 218/2015».

Решение КСУ - это многослойный кейс. В нем есть разные варианты развития событий для самого Артема Сытника, для НАБУ как органа и для Петра Порошенко, издавшего злополучный указ.

Что касается самого Сытника, то решение КСУ однозначно говорит, что указ о его назначении директором НАБУ утратил силу. В таком случае легитимным руководителем НАБУ должен считаться первый замдиректора НАБУ Гизо Углава. Он был назначен на эту должность приказом Сытника, а решение КСУ (и это подчеркнуто в нем самом) приказов Сытника не отменяет.

Однако НАБУ в своем заявлении уверяет, что Сытник остается директором НАБУ. Фактически это можно расценить как присвоение Сытником полномочий директора НАБУ. И на это могли бы среагировать ГБР и прокуратура. Воспользуются ли они этой опцией - вопрос открытый.

Что касается НАБУ как органа, то в решении КСУ упоминается, что Порошенко издал свой указ во исполнение закона о НАБУ от 14 октября 2014 г. Однако о неконституционности самого этого закона в решении КСУ не говорится. Но этот пробел вскоре может быть восполнен. На 10 сентября уже назначено рассмотрение дела о соответствии Конституции отдельных положений закона о НАБУ. Речь идет о положениях, определивших процедуру создания НАБУ.

Очевидно, парламенту придется реагировать и вносить изменения в закон. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уже заявил, что нужно привести закон о НАБУ «в то состояние, на которое намекает Конституционный суд, говоря, что бюро - это центральный орган исполнительной власти, соответственно, назначения там должен делать Кабмин».

Что касается Порошенко, то против него могут открыть новое уголовное дело, уже прикрываясь решением КСУ. В таком случае это может быть посерьезнее, чем июньские шалости с так называемым «делом Семочко», когда прокуратура требовала от суда меру пресечения для Порошенко до 10 октября, а затем вдруг спешно отказалась от своих слов. Подчеркнем, что не будет стоять задача посадить лидера «Европейской солидарности» в тюрьму до выборов 25 октября - это нереально, но если очень захочется, то можно как раз перед выборами отправить его под арест.

На такую перспективу фактически намекает заявление офиса Зеленского, делающее упор на вине Порошенко. Говоря о решении КСУ, офис Зеленского заявил: «Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности. Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа».

Отметим, что, вопреки заявлению офиса Зеленского, в решении КСУ нигде не констатируется «непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений». Слов «непродуманная», «поспешная», «часто», «спекулятивная» в решении КСУ вообще нет. И если офис Зеленского вдруг зачем-то приписал судьям КСУ это свое мнение, то можно предположить, что на подобных аргументах в дальнейшем будут строиться обвинения в адрес Порошенко.