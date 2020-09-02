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Гетманцев озвучил план борьбы с «тенью» в АПК
08:02 02.09.2020 |
Предприятия аграрного сектора подлежат первичному и обязательному финансовому мониторингу. Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Это касается всех предприятий АПК. Исключений ни для кого нет, и это - правильно", - подчеркнул он.
Нардеп добавил, что финансовый мониторинг способствует повышению налоговой добродетели. Однако не напрямую.
"Институт финансового мониторинга и налоговое право, что противодействует уклонению от налогообложения, напрямую не связаны. То есть нельзя в пределах финансового мониторинга отслеживать уклонение от налогообложения", - пояснил он.
Вместе с тем, бороться с тенизацией в агропромышленном комплексе нужно. Это должны делать законодательные и исполнительные органы власти.
"Это надо делать двумя путями: налоговый контроль за деятельностью зернотрейдеров и путем вывода из тени обработки земли. Кстати, на это направлен законопроект №3131д (законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции, - ред.)", - добавил Гетманцев.
Напомним, в схемах уклонения от уплаты налогов фигурируют не только "черные" фермеры, но и крупные компании, в том числе иностранные.
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