Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка

Высший совет правосудия (ВСП) вернул без рассмотрения ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ВСП, члены совета решили, что материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого, передает БизнесЦензор.

В то же время ВСП отмечает, что к ходатайству генпрокурора не были приобщены материалы следствия, которые указывают внеслужебные отношения судей ОАСК с отдельными членами ВСП.

Как сообщалось, в июле НАБУ провело обыски у председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и ряда других фигурантов расследования.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении по указанному делу самому Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку и еще 4 фигурантам расследования. При этом защитник Вовка отрицал получение подозрения.

В августе НАБУ объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного админсуда Киева Вовком. Однако уже на следующий день подозреваемые судьи ОАСК сами связались с НАБУ и получили повестки о вызове на допросы.

Всего в уголовном производстве по злоупотреблениям в ОАСК статус подозреваемых имеют 12 человек.