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Большинство не имеет шансов: Почему «слуги» обвинят предшественников в том, что они проиграли местные выборы

12:56 01.09.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

За пафосом вчерашнего съезда президентской партии припрятано несколько интересных вещей. Например, только единицы из выдвинутых в мэры крупных городов прошли определенный путь с Зе-командой, другие же к этой команде вообще до недавнего времени отношения не имели.

В мэры от партии власти баллотируются только два "зеленых" народных депутата - Ирина Верещук в Киеве и Татьяна Рябуха в Сумах. Еще один партийный "слуга", председатель Черновицкого отделения партии, предприниматель Виталий Другановский попытается сесть в очень горячее кресло мэра Черновцов. Напомним - руководители этого областного центра уже много лет имеют одну и ту же беду - конфликт с местным депутатским корпусом, в результате которого их отстраняют от должностей. Они судятся, возвращаются, их снова отстраняют. Такая вот невеселая судьба в черновицких мэров.

Еще к Зе-команде следует отнести Сергея Борзова, который возглавлял при Зеленском ГУД, а сейчас руководит Виннитчиной, председателя Харьковской ОГА Александра Кучера, который успел побывать депутатом Верховной Рады от "слуг", а также председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля и заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации Виталия Тишечко. И то последнего - с большой натяжкой, ведь он тесно связан с Вячеславом Богуслаевым и "Мотор Сич". Все же остальные кандидаты в мэры от партии президента ранее к этой политсиле отношения не имели вообще. И ходили в политику под другими флагами.

Поэтому когда на вчерашнем съезде говорили, что старая власть пытается удержаться на плаву, объединившись с местными элитами, не стоит забывать, шо фактически то же самое делают и "слуги". Только они хотят благодаря единению с региональными элитами получить власть на местах. Мы только что упоминали о господине Тишечко в Запорожье. Ему будет противостоять действующий мэр, "ахметовец" Владимир Буряк. Такая вот битва Богуслаева и Ахметова. Но при чем здесь "Слуги народа"?

И запорожский пример - не единственный. Возьмем выдвиженца в мэры Полтавы Сергея Иващенко. Известный застройщик, известный в Полтаве еще с 90-х годов. Ранее был в Аграрной партии. Иващенко - это и есть лицо полтавской региональной элиты. Сможет ли он преодолеть на выборах скандального мэра Александра Мамая? Depo.ua недавно высказал свое мнение относительно перспектив Иващенко: такие типажи очень редко могут победить. Для рядового избирателя он богач, то есть, априори обречен на нелюбовь. Или, точнее, на любовь за гречку. А ее на этих выборах раздавать нельзя. Поэтому, по прогнозам Depo.ua, выдвижение "слугами" в мэры Полтавы такой фигуры, как Иващенко, только увеличивает шансы на победу Мамая.

Вырисовывается чистый "договорняк" в Кривом Роге, где от "слуг" будет баллотироваться Дмитрий Шевчик, которого связывают с Ринатом Ахметовым, а против него - нынешний городской глава Юрий Вилкул. Которого также ... связывают с Ринатом Ахметовым. Это вообще показательный момент: в одних городах в мэры "зеленые" выдвигают комиков, а вот на малой родине президента - хозяйственников. Да еще и связанных с крупнейшим олигархом страны.

О перспективах Виктора Гевко и Александра Богачева соответственно в Тернополе и Ивано-Франковске лучше умолчим. Если коротко - мэры-"свободовцы" Сергей Надал и Руслан Марцинкив имеют хорошую возможность задержаться в креслах мэров еще на 5 лет. То же касается и противников двух Геннадиев - харьковского Кернеса и одесского Труханова. Ни Александра Кучера, ни Олега Филимонова эксперты не видят даже в тройке. Также скептически оценивают шансы врача Тараса Клефы во Львове. Его выдвижение скорее оценивают как игру в пользу Андрея Садового. Хотя из фракции "Самопомич" он вышел. Клефа, скорее всего, будет критиковать не Садового, а предшественника Зеленского Порошенко и его партию. Не важно, за что.

Но в некоторых областных центрах у Зе-выдвиженцев шансы все же есть. К примеру, в Житомире. Там ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов попытается вытеснить из кресла мэра Сергея Сухомлина. Шансы у "слуги" есть, ведь в Житомире сложилась традиция выбирать мэров только на один срок. Без разницы, хороший он хозяин или плохой.

Имеет шансы на победу и кандидат в мэры Ужгорода Виктор Щадей. Его хорошо знают в городе, он задолго до своего перехода в состав "слуг" был известен критикой ужгородских и закарпатских элит.

А вот в Днепре бороться будут два неудобных друг для друга соперника - действующий председатель Борис Филатов и Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, в которой спасали и спасают наших бойцов, раненых в зоне ООС. Местная социология не дает шансов Рыженко. Которому теперь еще и придется критиковать Филатова, чтобы быть в тренде "во всем виноваты предшественники". И здесь трудно не согласиться с экспертами, которые считают согласие Рыженко выдвигаться от "СН" ошибкой с его стороны.

Есть шансы у Татьяны Домбровской в Николаеве. Благодаря сексистскому скандалу с участием Александра Корниенко и Давида Арахамии, она стала известна как "корабельная сосна". Но это на самом деле хорошая характеристика для кандидата в мэры - она способна отпахать кампанию так, как нужно. Почему Домбровская может выиграть? Во-первых, действующий мэр Александр Сенкевич после значительного количества скандалов ослаб. Однако конкурировать с ним, вероятно, будут сразу два кандидата, которые играют на одном поле - "оппоблоковец" Игорь Дятлов и выдвиженец "ОПЗЖ" Артем Ильюк. Эта конкуренция на руку и Сенкевичу, и Домбровской.

Интересно может развиваться кампания в Чернигове и Черкассах. Против Владислава Атрошенко партия власти выставила Юрия Тарасовца, в политической карьере которого был "УДАР". Социологи говорят, что ни у кого против Атрошенко в Чернигове шансов нет. В этом контексте весьма интересными выглядят два момента: первый - почему "слуги" не выставили сильного кандидата против действующего мэра ("договорняк"?), второй - Черниговщина была (да и есть) под кураторством председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, поэтому пролет на выборах мэра Чернигова кандидата от "слуг" будет свидетельствовать об эффективности кураторства Корниенко этого региона.

Черкассы. Казалось бы, в городе, которым руководит Анатолий Бондаренко, "клейменный" президентом Зеленским как "бандит", Банковая должна была идти на принцип и выставлять сильного кандидата. Но, как видим, бороться с Бондаренко будет местный "латифундист" Виталий Ильченко. Мужчина хоть и богат, однако с действующим мэром тягаться вряд ли сможет. Эксперты говорят: мало того, что у "слуг" изначально не было сильной фигуры против Бондаренко, поэтому и пошел слух, что соревноваться с ним будет шоумен и нардеп Александр Скичко, так лихой градоначальник Черкасс еще и подружился с "За будущее", партией с интересами Игоря Коломойского. После этого у "бандита" (по версии Зеленского) реальных соперников не осталось.

Итак, что мы имеем в сухом остатке. Первое - выдвиженцы в мэры от "слуг" преимущественно влились в "зеленую" команду относительно недавно, то есть, идеологически они далеки. Однако эти лица являются достаточно конформистскими, чтобы держать нос по политическому ветру. Второе - почти нигде "слуги" не выставили реальных бойцов, способных подвинуть действующих городских глав. Откуда два вопроса: то ли не хотят бороться за должности, то есть, у нас и дальше процветают тайные договоренности, то ли сильные кандидаты отказываются иметь дело с "слугами". Третье - выдвиженцы "СН" могут победить, но не столько благодаря бойцовскому духу, сколько удачному стечению обстоятельств, или же из-за слабости позиций действующих мэров и отсутствия сильных конкурентов со стороны других партий. Но если выборы выиграет малое количество выдвиженцев от президентской партии, то сразу после выборов ее оппоненты поставят вопрос: а соответствует ли нынешняя политическая конфигурация в стране имеющемуся составу Верховной Рады?
 

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