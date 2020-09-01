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У монобольшинства есть вопросы к Минфину и Минэкономики - Корниенко
У фракции «Слуга народа» в Верховной Раде имеются вопросы к работе Министерства финансов и Министерства экономики.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Таким образом он прокомментировал высказывания главы фракции «Слуга народа» в ВР Давида Арахамии о возможных изменениях в Кабинете Министров.
«Он (Арахамия - ред.) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде - какой-то сбор подписей или какие-то проекты решений. Он больше намекал, что к Министерству экономики, Министерству финансов имеются вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить», - отметил Корниенко.
По его словам, в отношении Министерства экономики имеется много вопросов «по назначениям, таможне в первую очередь - они обсуждаются, в социальных сетях... И руководители этих служб - и таможенной, и налоговой - просто должны вступить в диалог с профильным комитетом, дать ответ».
Корниенко добавил: «Там есть много наших депутатов, они с нами поделятся. И мы эту информацию обязательно дальше будем обрабатывать».
Как сообщал Укринформ, 30 августа глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил возможность кадровых перестановок в Кабинете Министров этой осенью, уточнив, что речь идет о возможных ротациях в экономическом блоке правительства.
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