От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями

Тарас Паньо / Depo.ua

Власть через контролируемых спикеров решила озвучить наиболее радикальные сценарии завершения конфликта на Донбассе. И оправдать собственную безынициативность в решении конфликта угрозой радикализации украинского общества вокруг этого вопроса.

За последние две-три недели о возможных вариантах завершения войны на Донбассе мы услышали, наверное, больше, чем за все предыдущие годы конфликта. Достаточно сказать, что управляемыми с Банковой и достаточно заметными - хотя формально и удаленными от власти - спикерами были обнародованы две наиболее радикальные и диаметрально противоположные альтернативы. Экс-министр иностранных дел Пристайко накануне отъезда в Великобританию в качестве посла предложил фактически отказаться от возвращения аннексированных российскими военными и местными сепаратистами территорий Донбасса на неопределенное время. До момента, когда геополитическая ситуация позволит сделать это бескровно и без риска возвращения в геополитическую орбиту России. В качестве примера Пристайко привел ситуацию с разделением Германии. Хотя ближе к нашей нынешней реальности, наверное, был бы Крым.

Другой, противоположной альтернативой можно считать предложение участника украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина относительно тотальной амнистии боевиков-сепаратистов, проведения местных выборов на Донбассе параллельно с общеукраинскими, но фактически без украинского контроля, и, более того, предоставление "особого статуса" не только ОРДЛО, но и всему Донбассу. Подобное предложение, как уже неоднократно отмечалось, даже превышает российские требования относительно капитуляции Украины в Донбассе.

При этом действующая власть, конечно, не поддержала ни одной из радикальных позиций. Относительно Пристайко скромно промолчали, а Фокину глава МВД Аваков даже пальцем покивал - за выражение предположений, которые "противоречат национальным интересам". А спикер парламента Разумков напомнил, что амнистия не может распространяться на военные преступления. Другие моменты в предложении Фокина его, наверное, не возмутили.

При этом сам Разумков - как и большинство представителей команды Зеленского - свою позицию о завершении конфликта на Донбассе озвучивать избегает. В частности, в ключевом вопросе относительно местных выборов он заявляет следующее: "Если мы говорим о выборах именно по украинскому законодательству, то объявить выборы... Рада должна не позднее, чем за 90 дней до их начала. На сегодня этот процесс уже начался. Я не знаю, как можно трактовать любые изменения в это постановление, так как это может привести к тому, что под угрозу будут поставлены выборы на всей остальной территории нашего государства".

То есть получается, что спикер парламента вроде как и не против провести выборы на Донбассе вместе с общеукраинским, но последние уже объявлены, и если теперь к ним "дописать" Донбасс, то получится нарушение избирательного законодательства, которое поставит под вопрос легитимность выборов во всей Украине. Проще говоря, Разумков удачно маскирует свою позицию с помощью ссылок на действующее законодательство и формальных моментов. Близкими к этой являются и позиции остальных членов команды Зеленского, где, кроме действующего законодательства, вспоминают еще и "священную корову" Минских договоренностей. Единственным диссидентом в этой ситуации можно назвать вице-премьера Алексея Резникова, который откровенно оппонирует идее немедленного проведения выборов в ОРДЛО.

Тогда для чего были озвучены два наиболее радикальные предложения относительно будущего Донбасса? Неужели в ближайшее время власти планируют какую-то широкую общественную дискуссию по этому вопросу, после которой будет разработана поддерживаемая большинством украинцев стратегия выхода из кризиса?

Подобное развитие событий на самом деле является фактически невероятным. А обнародованные точки зрения имеют, кажется, несколько другие цели.

Создается впечатление, что на Банковой, где до сих пор отсутствует хоть какая-то стратегия относительно Донбасса, нашли достаточно эффективный пиар-ход, чтобы оправдать собственное бездействие.

Публикация диаметрально противоположных мнений достаточно влиятельных и известных спикеров ожиданно вызовет жесткую общественную дискуссию. И эта дискуссия, с точки зрения команды Зеленского, станет удобным извинением как для Запада, так частично и для России относительно дальнейшей бездеятельности действующей власти в решении или, по крайней мере, заморозке конфликта на Донбассе. Глядя на эту дискуссию, в Брюсселе и Вашингтоне поймут, что Украина вынуждена продолжать бесплодные переговоры с Россией и иногда идти на какие-то уступки, потому что Фокин выражает точку зрения части украинских граждан. А в Москве, по идее, должны понять, что если даже кадровые дипломаты открыто выступают против капитуляции, то радикально настроенные патриотические силы просто уравняют Банковую с землей в случае, если уступки России будут слишком большими.

При этом и часть граждан будет канализировать негативные эмоции на Фокина и Пристайко, как будто не по отмашке Зеленского каждый из них сказал то, что сказал.

Это можно было бы рассматривать как тактически правильный ход, если бы не несколько "но". Ключевое из них заключается в том, что существуют в мире такие вещи, как "самоисполняющийся прогноз". И начав имитировать радикализацию в украинском обществе, Банковая имеет все шансы спровоцировать реализацию этого сценария.

Только разыгрывать его в какой-то момент будет уже не представитель советской номенклатуры, а люди Медведчука. И противодействовать им придется не "героическому" Пристайко, а вполне реальным патриотически настроенным силам. И то, что произойдет потом, может не понравиться не только Зеленскому, но и всем, кому не безразлична судьба Украины.