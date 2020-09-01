Финансовые новости
- |
- 01.09.20
- |
- 03:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября
Конституционный суд Украины (КС) принял постановление, согласно которому рассмотрение рассмотрении дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пройдет на открытой части пленарного заседания КС 10 сентября.
Как сообщает секретариат КС, соответствующее постановление №34-у/2020 было принято 28 августа.
"КС считает необходимым рассмотреть это дело с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады, президента Украины и с привлечением главы Верховного Суда, главы Высшего антикоррупционного суда, генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, главы Национального агентства по предупреждению коррупции, директора Государственного бюро расследований, и.о. директора НАБУ", - говорится в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро
ТОП-НОВОСТИ
|От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями
|КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября
|В Украине собираются ввести обязательный техосмотр
|Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Пробный шар от Фокина. Зачем Медведчук подставил Зеленского
|Госдеп ответил на заявление Путина о задержании «вагнеровцев» в Беларуси как «спецоперации Украины и США»
|Осенью возможны ротации в экономическом блоке Кабмина - Арахамия
|Банкиры прогнозируют сезонное ослабление гривни в сентябре максимум до 28,2 грн/$1
|КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине - источник в суде
|Указ о назначении Сытника директором НАБУ признан неконституционным
Это интересно
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
|Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире
|Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
|США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру
|СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы
|Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta
|Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд