Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.



Прошел всего месяц с момента оглашения на Донбассе последнего какого-никакого перемирия, как у оккупантов и их донецких коллаборантов зачесались не только руки (о чем, кстати, свидетельствуют отчеты наблюдателей ОБСЕ, насчитавших за это время 726 нарушений режима прекращения огня), но и языки. А в конце уходящей недели главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилина вообще понесло - накануне второй годовщины подрыва в ресторане «Сепар» Захарченко его сменщик в кресле «главы ДНР» перешел к подчеркнуто воинственной риторике своего «папередника».

Так, 28 августа Пушилин выставил настоящий ультиматум официальному Киеву, сейчас активно декларирующему прогресс в мирном урегулировании. «Украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений и не позднее 3 сентября 2020 года возврату позиционного расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 года», - объявила данная кремлевская марионетка. При этом сославшись на якобы установление украинской армией за время «режима тишины» инженерных укреплений возле населенного пункта Шумы и на участке разведения сил и средств №3 в районе Петровского. Хотя разведка ООС и представители ОБСЕ фиксируют чуть ли не ежедневно копание как раз "ихтамнетами" своих окопов и траншей.

Но Пушилину, само собой, абсолютно безразлична объективная реальность, его задача - казаться очень страшным в своем ужасном гневе: «С целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений буду вынужден издать соответствующий приказ для подразделений «народной милиции» на уничтожение траншей и укрытий ВСУ». Срок пушилинского ультиматума истекает в 22:00 3 сентября, после чего донецкий гауляйтер угрожает все сровнять с землей, правда, милостиво пообещав «заблаговременно проинформировать руководство ВСУ с целью эвакуации с указанных укреплений и позиций личного состава во избежание человеческих жертв».

Причины кремлевского захода с шестерки

Понятное дело, что от такой шестерки Кремля, как Пушилин, совершенно не зависит любое обострение на фронте - такие решения принимаются если не лично Путиным, то, по крайней мере, коллективно его военно-политическим окружением в кремлевском «политбюро». Впрочем, угрозы, вложенные в пушилинские уста, все же стоит воспринимать в серьез, одновременно проанализировав, для чего был выпущен такой «боевой месседж».

Во-первых, направлен он, похоже, для усиления переговорной позиции в рамках минского формата и онлайн-посиделок Трехсторонней контактной группы. А также для того, чтобы Киев, пожелавший хоть как-то утихомирить Пушилина, начал бы с ним по-настоящему прямые переговоры, что, безусловно, станет для Москвы крайне выгодным прецедентом.

Во-вторых, важной целевой аудиторией пушилинского ультиматума выглядит особо сочувствующее «русскому миру» население оккупированной Донетчины, заметно дезориентированное нынешним снижением военной эскалации на Донбассе. То есть в данном случае причина сугубо локально-пропагандистская - так сказать, держать ОРДЛО-«вату» в тонусе, и предыдущие подобные ультиматумы многократно подтверждали их немалую действенность в таком ключе.

В-третьих, нужно же как-то простимулировать самих "ихтамнетов" и особенно боевиков из местных, которые, с одной стороны, стали прохлаждаться и пьянствовать. А это, в свою очередь, приводит к росту небоевых потерь, которых за время перемирия в рядах перво-го и второго армейских корпусов ВС РФ украинская разведка насчитала 23 «двухсотыми» и 29 «трехсотыми». С другой же стороны, «режим тишины» стал поводом для российского командования заморозить выплату боевикам «фронтовых премий», что очень больно ударило по "ихтамнетным" карманам. Ну и, в-четвертых, речь идет о банальном отвлекающем маневре - дабы приглушить открывшиеся подробности нынешних «командировок» российских наемников в Беларусь, ранее получивших кровавый опыт на украинском Донбассе.

"Ихтамнет"-экспорт из ОРДЛО в Беларусь

Итак, все на минувшей неделе началось с сообщения «Восточной правозащитной группы», которая 25 августа информировала об отправке из оккупированных районов Донетчины и Луганщины боевиков в Беларусь для помощи тамошнему режиму Александра Лукашенко. «На границу Российской Федерации и Беларуси отправились три автобуса с «добровольцами» из ОРДЛО. Два автобуса отправились через КПВВ «Изварино», третий выехал из города Антрацит и направился через город Новошахтинск Ростовской области», - отметили правозащитники.

Данную информацию дополнила активистка Вера Ястребова: «Сбор в ОРДЛО проводится через бригаду «Призрак» и местные «военкоматы». Рекруты предлагают 30 тысяч рублей плюс суточные и расходы на командировки».

Дальше - больше. На следующий день выяснилось, что три замеченных автобуса из оккупированного Донбасса - это попросту «остатки», так как абсолютное большинство «откомандированных» выехали еще до дня голосования в Беларуси 9 августа. После же выборов и старта массовых протестов белорусов Лукашенко вдруг затеял укрепление западной границы, перебросив туда военнослужащих белорусской армии из Витебска, Гомеля и Могилева. Впрочем, освобожденные казармы долго не пустовали - в них как раз и завезли всех этих «добровольцев» из ОРДЛО и, конечно же, из самой России.

Наконец, 27 августа "ихтамнет"-экспорт в Беларусь фактически подтвердил сам Путин, высказавшись, как всегда, уклончиво о каких-то «правоохранителях», но при этом весьма прозрачными намеками: «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля». После чего стало ясно - жди в Минске беды.

