«Какая разница»: Почему увольнение Фокина из ТКГ не будет иметь значения

Юрій Васильченко / Depo.ua

Если Витольда Фокина и погонят из Минской группы из-за длинного языка, то в Трехстороннюю контактную группу отправят кого-то вроде Петра Симоненко.



Напомним: в интервью пророссийскому сайту "Страна" Витольд Фокин заявил, что для установления мира на востоке страны нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса. Одним словом это называется капитуляция.

На заявление Фокина резко негативно отреагировали в "Европейской солидарности". Там не только требуют убрать эту личность из украинской делегации в Минске, но и призвали власть "немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма". Кстати, на сайтах "Батькивщины" и "Голоса" официальная позиция этих партий до сих пор не обнародована. Как и ОПЗЖ, где, видимо, просто не хотят напугать свою удачу - на такую быструю капитуляцию украинской власти они и надеяться не могли.

Молчат и на Банковой, и в "Слуге народа". Получилось, как в анекдоте про "как-то неудобно получилось": только в субботу президент встретился с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан, а здесь Фокин на всю страну анонсирует поголовную амнистию тем, кто их убивал и пытал. Даже Михаил Подоляк, советник Андрея Ермака, который в "Фейсбуке" активно отбивается от нападок на шефа и на президента, промолчал. Создается впечатление, что представители власти либо до конца не поняли последствия заявлений Фокина, либо не боятся этих последствий, либо Фокин просто раньше времени выразил то, что должно произойти ближе ко дню голосования. И теперь стратеги Банковой (если там такие вообще есть) решают, как действовать дальше. То есть взвешивают рейтинговые убытки от увольнения Фокина (а здесь надо заодно увольнять и Леонида Кравчука, который предложил Зеленскому эту кандидатуру), или же наоборот - от заступничества за Фокина.

Какой из вариантов будет выбран, увидим уже сегодня, когда кто-то из уполномоченных Банковой все-таки прокомментирует скандальные слова заместителя председателя украинской ТКГ в Минске. Тем более что "слуги" собираются на съезд, где запланировано присутствие президента. Пока же только понятно, что ВР не будет принимать изменения в постановление о назначении выборов в угоду России. Поэтому 25 октября местные выборы в ОРДЛО не состоятся.

Какой может быть реакция Зелинского или уполномоченных спикеров Зеленского? Проще говорить, что нынешняя власть сделает все, чтобы война прекратились уже до конца этого года. Как обещает президент. И не детализировать, каким образом это произойдет. Пусть избиратели продолжают думать каждый свое - кто-то, что это зрада, кто-то - что "голуби мира" на своих крыльях несут окончание конфликта.

Также можно все валить на предшественников. Мол, при них и закон об амнистии боевиков приняли (правда, в действие он так и не вступил, но кто это уже помнит), и Минские соглашения заключили. Однако Москве никто на уступки тогда не шел, "формулу Штайнмайера" не подписывал (хотя она действительно обсуждалась) и на ультиматумы России не реагировал. Однако технология все сваливать на Порошенко пока еще действует на определенную часть электората, поэтому виновным попытаются сделать не Фокина, а предшественника Зеленского.

Следующий вариант - поиграть с патриотическим электоратом и выгнать Фокина из ТКГ. Но это означает, что президент сам себя публично выпорет, потому что он назначал его в Минскую группу. Не трудно предположить, что после этого господин Витольд круглосуточно будет на "каналах Медведчука" рассказывать, как он хотел мира, а Зеленский оказался Порошенко номер два. Благодаря чему на востоке и юге ОПЗЖ отгрызет у "зеленых" большой кусок электорального пирога.

Но чтобы не сказал завтра Зеленский (или у Зеленского) по поводу Фокина, это ничего не будет значить. Ведь, во-первых, надо было реагировать сразу, а не с опозданием на несколько дней. Молчание, как известно, - признак согласия. Во-вторых, даже если Фокина уволят, то вместо него назначат такого же по мировоззрению человека. Был Сивохо, которого пришлось увольнять из советников секретаря СНБО после того, как он попал под горячую руку (или ногу) ветеранов. Теперь появился другой раздражитель, Фокин. Кто дальше, Петр Симоненко, Александр Ефремов, Виктор Янукович? В парадигме "мир любой ценой" фигур иного рода просто не может быть.

Третье, самое главное. Этот скандал стал еще одной иллюстрацией, что на самом деле никакой стратегии деоккупации Донбасса у власти нету. Все, что делается, - имитация, надувание щек, пиар ради голосов на ближайших выборах. Поэтому погонят Фокина из ТКГ за длинный язык или оставят - это лишь новый акт имитации.

