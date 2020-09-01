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Пробный шар от Фокина. Зачем Медведчук подставил Зеленского
09:14 31.08.2020 |
Фокин предлагает провести прямые переговоры с боевиками, амнистировать всех, потому что украинская армия также "занималась зверствами", и предоставить особый статус не оккупированным территориям, а всему Донбассу.
Всю эту измену озвучил правопреемник Сивохо Витольд Фокин. Почему он это сделал и что за этим стоит?
1. Это пробный шар, который должен определить градус восприятия российского сценария украинцами.
2. Это четкая подстава для Зеленского перед выборами. Теперь президент должен сказать, поддерживает он эту идею или против нее. Выбрать молчание - значит сказать, что он поддерживает слова Фокина. На самом деле оба этих варианта несут существенные имиджевые потери для Зеленского.
3. Заявление Фокина дает возможность Медведчуку (никто не сомневается, что тандем Кравчук-Фокин является домашней заготовкой Медведчука) перейти в контрнаступление и именно на этом строить всю избирательную кампанию, попутно критикуя Зеленского.
4. Молчание Зеленского, а он будет молчать как минимум некоторое время, позволит всем проукраинским силам нарастить критику Зеленского и откусить у него довольно серьезный кусок электората в центре и на Западе.
5. Поддержка такого плана, впрочем, как и продолжение игры в молчанку, окончательно оттянет от Зеленского остатки думающего электората, что в свою очередь загонит Зеленского в наиболее маргинализированную и "сварливую" нишу люмпена. А для всех нас это означает, что, в погоне за рейтингом, Зеленский просто вынужден будет идти за своим избирателем и предлагать те решения, которые интересны этому избирателю.
Что должен сделать Зеленский сейчас?
Максимально быстро и артикулированно объяснить, что закон об амнистии принят еще в 2014 году, а выборы могут состояться только после того, как мы будем контролировать границу. И главное, недели за две слить в унитаз Фокина. Иначе кривая падения рейтинга президента только возрастет. А вместе с ней будет расти и тревожность в обществе, которое не будет видеть никакой перспективы в этом государстве.
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