КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине - источник в суде

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине.

"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в суде.

Как сообщалось, 4 июня в КС поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой. Верховный суд просил проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

В представлении утверждалось, что оспариваемые положения нормативно-правовых актов на период действия карантина устанавливают непропорциональные ограничения права на свободу передвижения, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность, права на доступ к медицинской помощи. Верховный суд также усмотрел непропорциональное ограничение уровня материального обеспечения бюджетных учреждений, прокуроров и судей, что нарушает принцип верховенства права и гарантии независимости судей и невыполнения судебных решений.

Речь идет о запрете на период карантина массовых мероприятий, работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, регулярных и нерегулярных перевозок, проведения плановой госпитализации медицинскими учреждениями.