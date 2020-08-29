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Указ о назначении Сытника директором НАБУ признан неконституционным
23:35 28.08.2020 |
Конституционный суд Украины (КС) обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Признать таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным), указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года №218/2015", - говорится в решении КС.
Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.
Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.
Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.
Как отмечает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, КС "в своем решении отметил, что предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления. В то же время КС отметил, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении".
Как сообщалось, конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года. Скан представления обнародовал в соцсетях народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
Авторы представления считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.
Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.
9 июля Большая палата Конституционного суда Украины в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата.
В ходе пленарного заседания судья-докладчик по делу – глава КС Александр Тупицкий представил доклад по представлению. По его словам, авторы представления считает, что, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти. В частности, авторы представления указывают, что должность директора НАБУ не относится к перечню должностей, на которые назначает президент Украины.
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