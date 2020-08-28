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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Какой разницы» стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу

09:39 28.08.2020 |

Политика

 Виталий Дяченко / Деловая столица

Среди украинцев снова снижается поддержка курса на НАТО. Это один из первейших индикаторов возврата сознания избирателей ко временам Януковича или даже Кучмы.

Обнародованные Центром "Социальный мониторинг" результаты социологического опроса отставляют больше вопросов, чем дают ответов. К примеру, формулировка ряда вопросов напомнила меседж-бокс для телеканалов из так называемого "пула Виктора Медведчука" (к этой группе относят каналы "112 Украина", News One и ZIK).

В частности, речь о таких вопросах, как "Является ли действующая украинская власть независимой в своей экономической политике, или же на эту политику влияют другие страны и/или организации?", "Какие страны/организации сегодня влияют на экономическую политику Украины в наибольшей мере" или "Насколько полезным или вредным оказалось приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти (Кабинет министров, руководителями областей) и управление украинскими государственными компаниями ("Укрзализныця", "Нафтогаз" и проч.)" и т. д.

«Какой разницы» стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу

 

Итак, 45,4% опрошенных полагают, что украинская власть полностью зависима от иностранного влияния. А на Донбассе - он в опросе стоит особняком - иностранных "агентов влияния" увидели почти 60% респондентов. Более половины украинцев, 54%, назвали Международный валютный фонд центром влияния на экономическую политику Киева. Это не удивляет на фоне атак на крупнейшего кредитора нашей страны, которую ведут политики из разных лагерей и целый ряд подконтрольных им медиа-ресурсов.

Евросоюз в контроле над Украиной заподозрили 44%. Интересно соотношение увидевших внешний контроль со стороны России и США. Кремль влиятельным центром считает каждый четвертый опрошенный по стране в целом и всего 8% - на Донбассе. А влияние Белого дома на Банковую увидел каждый третий в Украине в целом и 65,5% жителей Донбасса.

Не менее показательны и ответы на вопрос об эффективности приглашенных в органы власти и бизнес-структуры в нашей стране "варягов".

«Какой разницы» стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу

 

25% считают работу экспатов не просто неэффективной, а очень вредной, еще 27,8% - скорее вредной. То есть в сумме точку зрения о вредоносности "варягов" разделяет свыше половины опрошенных.

В таком же духе ответили украинцы на предложение социологов оценить обязательства Украины перед МВФ (речь о рыночных ценах на газ и отопление, оптимизации школ и продолжении реформы здравоохранения).

«Какой разницы» стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу

 

Понятно, что вопросы составлены манипулятивно, их формулировки во многом программируют ответы. Но не будем сейчас останавливаться на честнейших украинских социологах. Важно отметить другое: полученные данные свидетельствуют о падении доверия к нынешней власти и параллельном росте показателей "Оппозиционной платформы - За жизнь". Но не сами по себе эти данные ценны - примерно такие же настроения избирателей фиксируют и другие социологические фирмы. Речь о том, как шаг за шагом формируется сейчас повестка дня для населения, которая вновь включает тезисы о злокозненном Западе, плохих американцах, жадном МВФ. А некоторые телеканалы, сайты и газеты, внимательные к мнению Кремля, уже не стесняются вслух говорить о "гражданской войне в Украине".

Фоном же во всех социсследованиях проходит неудовлетворенность людей развитием событий в стране. Отличаются разве что проценты: где-то чуть оптимистичнее, а здесь и вовсе в черных тонах:

«Какой разницы» стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу

 

Зная характер высших представителей нынешней власти, можно ожидать, что победит соблазн простых решений, то есть в данной ситуации - удовлетворять интересы той группы избирателей, которая в процентном соотношении больше других. И это точно не сознательные патриоты, находящиеся в меньшинстве, а избиратели, объединяемые ставшим крылатым выражением "какая разница". Люди, для которых их материальное положение является решающим аргументом в их же политическом выборе. Год назад большинство из этой группы людей проголосовали за Зе-команду в надежде на быстрое решение всех проблем. Однако "власть новых лиц" за год не смогла удовлетворить их запросы - ну не считать же таким подарком повышение минимальной зарплаты на 10 долларов с сентября этого года. Поэтому "голосующие кошельком" возвращаются на свои электоральные лежбища: к той же "ОПЗЖ", в частности, и жалуются оттуда социологам на движение страны в направлении "куда-то не туда".

«Какой разницы» стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу

 

А куда надо двигаться Украине - им все более внятно показывают известные телеканалы. Вот и получаем такие результаты социологических опросов, после которых непонятно - то ли на рожу пенять, то ли на зеркало. Действительно, если впереди нас всех ждет мир, то зачем нам непонятный блок НАТО, зачем военная помощь Вашингтона? Ну и что, что мир добыт путем сдачи страны агрессору? Какая, собственно, разница?.. В цифрах это отображается следующим образом: количество сторонников предоставления автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (суммарно 42,7%) превышает количество противников такой идеи (39%). Еще 69,6% считают, что Украина должна вести прямые переговоры с РФ для достижения мира на Донбассе, а 50,7% поддерживают идею прямых переговоров с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик для достижения мира. Против - 38,5%.

Вот так сама же власть своими непоследовательными заявлениями и непродуманными действиями подталкивает избирателя в направлении Медведчука и его однопартийцев. А те и рады пособить.
 

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