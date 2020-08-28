Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Всем, даже зрадой, нужно заниматься профессионально. Но на Банковой не знают, как это делать правильно.

Под местные выборы, назначенные на 25 октября, у Владимира Зеленского есть «хитрый предвыборный план». Заключается он в том, чтобы «под выборы» договориться с Путиным, при содействии лидеров Германии и Франции, о мире на Донбассе и затем «продавать» избирателям эту договоренность как будто бы уже свершившееся окончание войны.

Однако этот свой план Зеленский благополучно провалит. И вот почему.

Башня мечтаний Зеленского

Мы не будем ничего придумывать и предполагать, а возьмем только то, что сказали сам Зеленский и члены его переговорной команды. Если представить себе план Зеленского в виде семиэтажной башни, то на самом верху ее, на седьмом этаже, - окончание войны. Произойдет это, понятно, уже когда-нибудь после 25 октября.

«Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну», - заявил Зеленский 25 августа в интервью телеканалу Euronews. И выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году. Как видим, приманка для избирателей уже не только придумана, но и публично сформулирована. Осталась сущая ерунда - провести наконец в Берлине второй саммит лидеров стран нормандской четверки с участием Зеленского, где будет достигнута договоренность о мире. Первый саммит с участием Зеленского, напомним, состоялся в Париже 9 декабря прошлого года.

Итак, спускаемся этажом ниже. Шестой этаж - это саммит в Берлине. Зеленский «поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября». Об этом он сказал 24 августа на встрече в Киеве с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Спускаемся еще на один этаж. Маас на встрече с Зеленским уточнил, что перед саммитом лидеров должна состояться встреча министров иностранных дел стран нормандской четверки. Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил: «Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине. Ожидаем, что такая встреча министров в четырехстороннем формате с участием российской стороны состоится уже в сентябре».

Еще ниже, на четвертом этаже, - встреча советников лидеров стран нормандской четверки. Ее планировали провести 28 августа, но затем отложили. Утром 26 августа Зеленский заявил на брифинге в Днепре, что встречу отменили из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна. Эту информацию подтвердил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, который должен будет участвовать в этой встрече с украинской стороны. «Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты. Это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», - сказал Ермак.

Правда, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский поделился другой информацией. По его сведениям, встречу советников сорвали россияне. «Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту - сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет», - сообщил он через Facebook.

Спускаемся еще ниже. На третьем этаже - новое заседание ТКГ (Трехсторонней контактной группы в формате Украина - Россия - ОБСЕ). Первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 26 августа рассказал, что следующее заседание ТКГ запланировано на среду, 2 сентября.

Спускаемся на второй этаж - и видим там нашу Верховную Раду. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 26 августа после заседания профильного парламентского комитета заявил, что к следующему заседанию ТКГ некая рабочая группа в нашем парламенте подготовит некий документ о выборах в ОРДЛО. «Когда начнется заседание ТКГ, у нас уже будет документ, я в настоящее время не знаю, какого характера, подготовленный рабочей группой», - сказал он.

Наконец, на первом этаже - наша нынешняя реальность, где ничего этого нет. А есть только мечты и фантазии Зеленского и его команды переговорщиков.

Фантастическая задача

Итак, Зеленский имеет семиэтажную башню из надежд и предположений, на самом верху которой - якобы окончание войны. Проблема в том, что башня эта ничем не скреплена, кроме туманных обещаний и зыбкого самообмана, поэтому она может рухнуть при первом же порыве политического ветра.

А ведь Зеленский строит все свои расчеты, опираясь именно на эту шаткую конструкцию. Он хочет предъявить перед местными выборами 25 октября какие-то прорывные достижения на переговорах по Донбассу, чтобы это можно было выдать за выполнение его обещания покончить с войной.

Из этого сразу следует вывод о вероятной тактике Кремля. Путин, конечно же, прекрасно знает эту потребность Зеленского, при этом у самого Путина нет никакой срочной необходимости проводить саммит в Берлине именно до местных выборов в Украине. И ему нет никакого резона помогать Зеленскому в его предвыборных потугах. В конце концов, Кремлю сейчас тактически выгоднее помочь максимальному успеху откровенно пророссийских сил типа ОПЗЖ. Поэтому Кремлю точно незачем делать предвыборный подарок Зеленскому. И если уж Путин все-таки согласится подписать в нормандском формате какие-либо конкретные мирные договоренности до 25 октября, то он по мере приближения этой даты будет все более повышать цену своего согласия.

Из этого следует другой вывод: эта цена будет становиться все более неподъемной для Зеленского. В том смысле, что выполнить условия Кремля будет все более фантастической задачей.

Все начнется с Кравчука

По большому счету, мы видим, что башня рушится уже. Напомним, что профильный парламентский комитет собирался 26 августа, чтобы рассмотреть просьбу, с которой 19 августа обратился к парламенту Кравчук. В своем обращении Кравчук просил внести изменения в постановление о местных выборах. Однако после заседания комитета Кравчук вдруг заговорил о каком-то документе о выборах в ОРДЛО. «Речь идет о подготовке специального закона, который бы позволил и обеспечил проведение выборов на демократических началах», - заявил он и еще больше всех запутал.

Осенняя сессия начнется в ближайший вторник, 1 сентября, в 12:00. А уже на следующий день Кравчук планирует показать в ТКГ какой-то, сам не знает какой, документ. И причем не просто какую-нибудь отмазку, а такой документ, который удовлетворит российскую сторону, так что она поверит обещаниям, которые даст Кравчук - кстати, а кто он вообще такой, чтобы что-то обещать от имени Верховной Рады?

Короче говоря, сомнительно, чтобы Кравчук удовлетворил российскую сторону. А если этого не произойдет, то повиснут в воздухе и все вышевозведенные этажи башни Зеленского - от встречи на уровне советников и до завершения войны. Весь этот план может сначала сдвинуться на какой-то срок, а затем и вовсе рухнуть, создав Кравчуку жизнерадостное политическое надгробие.

Зрада любит профессионалов

Резюме: всем, даже зрадой, нужно заниматься профессионально. Никакое дело не терпит, когда им занимаются с наскока случайные люди, уверовавшие, что смогут всех обвести вокруг пальца.

После 9 декабря, когда состоялся первый саммит нормандской четверки с участием Зеленского, миновало уже более восьми месяцев. У Зеленского была уйма времени, чтобы все организовать. Фактически условия от Путина он услышал еще на том саммите в Париже. То есть он оказался в ситуации, когда ему было нужно провести через парламент некую зраду, имея большой дедлайн (до очередных местных выборов оставалось еще более десяти месяцев) и имея в парламенте очень прочные позиции (при желании он набрал бы и 300 голосов за свои предложения, то есть легко мог бы даже внести изменения в Конституцию).

Но он этого не сделал. Просто профукал возможности. И теперь ему будет нужно провести через парламент гораздо большую зраду (ибо хотелки Путина увеличились), имея совсем маленький дедлайн (до 25 октября осталось уже менее двух месяцев) и не имея под своим контролем даже половины парламента (Зе-команда уже фактически пережила период полураспада и собирается полураспасться еще раз). Сейчас провести через парламент большую зраду, скорее всего, не получится, но попытки наверняка будут. И если эти попытки будут настойчивыми, а у Зеленского и Ермака на это может хватить ума, то успеха все равно, скорее всего, не получится, зато получится политический конфликт, который подорвет позиции «слуг народа» на местных выборах в большинстве регионов.

Если уж Зеленский хотел договориться с Путиным, Меркель и Макроном о мире на Донбассе, то нужно было этим заниматься и параллельно уговаривать Верховную Раду в режиме 24/7 все дни после 9 декабря. А если раньше не занимался, но сейчас спохватился и хотел бы наверстать упущенное, то нужно было бы сконцентрироваться исключительно на этой проблеме, а не изображать из себя почтальона Печкина, стрелка из лука, баскетболиста и футболиста в одном флаконе.

Зеленский профукал не только свой рейтинг и свой кредит доверия от избирателей. Он профукал еще и конституционное большинство в парламенте, и уже даже стабильное простое большинство тоже профукал. И если теперь, с таким-то счастьем, он попробует испытать фортуну и провести через парламент зраду, называя ее перемогой в борьбе за мир, то зрада за такое издевательство может и отомстить.