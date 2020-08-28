Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»

23:36 27.08.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Всем, даже зрадой, нужно заниматься профессионально. Но на Банковой не знают, как это делать правильно.

Под местные выборы, назначенные на 25 октября, у Владимира Зеленского есть «хитрый предвыборный план». Заключается он в том, чтобы «под выборы» договориться с Путиным, при содействии лидеров Германии и Франции, о мире на Донбассе и затем «продавать» избирателям эту договоренность как будто бы уже свершившееся окончание войны.

Однако этот свой план Зеленский благополучно провалит. И вот почему.

Башня мечтаний Зеленского

Мы не будем ничего придумывать и предполагать, а возьмем только то, что сказали сам Зеленский и члены его переговорной команды. Если представить себе план Зеленского в виде семиэтажной башни, то на самом верху ее, на седьмом этаже, - окончание войны. Произойдет это, понятно, уже когда-нибудь после 25 октября.

«Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну», - заявил Зеленский 25 августа в интервью телеканалу Euronews. И выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году. Как видим, приманка для избирателей уже не только придумана, но и публично сформулирована. Осталась сущая ерунда - провести наконец в Берлине второй саммит лидеров стран нормандской четверки с участием Зеленского, где будет достигнута договоренность о мире. Первый саммит с участием Зеленского, напомним, состоялся в Париже 9 декабря прошлого года.

Итак, спускаемся этажом ниже. Шестой этаж - это саммит в Берлине. Зеленский «поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября». Об этом он сказал 24 августа на встрече в Киеве с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Спускаемся еще на один этаж. Маас на встрече с Зеленским уточнил, что перед саммитом лидеров должна состояться встреча министров иностранных дел стран нормандской четверки. Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил: «Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине. Ожидаем, что такая встреча министров в четырехстороннем формате с участием российской стороны состоится уже в сентябре».

Еще ниже, на четвертом этаже, - встреча советников лидеров стран нормандской четверки. Ее планировали провести 28 августа, но затем отложили. Утром 26 августа Зеленский заявил на брифинге в Днепре, что встречу отменили из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна. Эту информацию подтвердил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, который должен будет участвовать в этой встрече с украинской стороны. «Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты. Это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», - сказал Ермак.

Правда, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский поделился другой информацией. По его сведениям, встречу советников сорвали россияне. «Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту - сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет», - сообщил он через Facebook.

Спускаемся еще ниже. На третьем этаже - новое заседание ТКГ (Трехсторонней контактной группы в формате Украина - Россия - ОБСЕ). Первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 26 августа рассказал, что следующее заседание ТКГ запланировано на среду, 2 сентября.

Спускаемся на второй этаж - и видим там нашу Верховную Раду. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 26 августа после заседания профильного парламентского комитета заявил, что к следующему заседанию ТКГ некая рабочая группа в нашем парламенте подготовит некий документ о выборах в ОРДЛО. «Когда начнется заседание ТКГ, у нас уже будет документ, я в настоящее время не знаю, какого характера, подготовленный рабочей группой», - сказал он.

Наконец, на первом этаже - наша нынешняя реальность, где ничего этого нет. А есть только мечты и фантазии Зеленского и его команды переговорщиков.

Фантастическая задача

Итак, Зеленский имеет семиэтажную башню из надежд и предположений, на самом верху которой - якобы окончание войны. Проблема в том, что башня эта ничем не скреплена, кроме туманных обещаний и зыбкого самообмана, поэтому она может рухнуть при первом же порыве политического ветра.

А ведь Зеленский строит все свои расчеты, опираясь именно на эту шаткую конструкцию. Он хочет предъявить перед местными выборами 25 октября какие-то прорывные достижения на переговорах по Донбассу, чтобы это можно было выдать за выполнение его обещания покончить с войной.

Из этого сразу следует вывод о вероятной тактике Кремля. Путин, конечно же, прекрасно знает эту потребность Зеленского, при этом у самого Путина нет никакой срочной необходимости проводить саммит в Берлине именно до местных выборов в Украине. И ему нет никакого резона помогать Зеленскому в его предвыборных потугах. В конце концов, Кремлю сейчас тактически выгоднее помочь максимальному успеху откровенно пророссийских сил типа ОПЗЖ. Поэтому Кремлю точно незачем делать предвыборный подарок Зеленскому. И если уж Путин все-таки согласится подписать в нормандском формате какие-либо конкретные мирные договоренности до 25 октября, то он по мере приближения этой даты будет все более повышать цену своего согласия.

Из этого следует другой вывод: эта цена будет становиться все более неподъемной для Зеленского. В том смысле, что выполнить условия Кремля будет все более фантастической задачей.

Все начнется с Кравчука

По большому счету, мы видим, что башня рушится уже. Напомним, что профильный парламентский комитет собирался 26 августа, чтобы рассмотреть просьбу, с которой 19 августа обратился к парламенту Кравчук. В своем обращении Кравчук просил внести изменения в постановление о местных выборах. Однако после заседания комитета Кравчук вдруг заговорил о каком-то документе о выборах в ОРДЛО. «Речь идет о подготовке специального закона, который бы позволил и обеспечил проведение выборов на демократических началах», - заявил он и еще больше всех запутал.

Осенняя сессия начнется в ближайший вторник, 1 сентября, в 12:00. А уже на следующий день Кравчук планирует показать в ТКГ какой-то, сам не знает какой, документ. И причем не просто какую-нибудь отмазку, а такой документ, который удовлетворит российскую сторону, так что она поверит обещаниям, которые даст Кравчук - кстати, а кто он вообще такой, чтобы что-то обещать от имени Верховной Рады?

Короче говоря, сомнительно, чтобы Кравчук удовлетворил российскую сторону. А если этого не произойдет, то повиснут в воздухе и все вышевозведенные этажи башни Зеленского - от встречи на уровне советников и до завершения войны. Весь этот план может сначала сдвинуться на какой-то срок, а затем и вовсе рухнуть, создав Кравчуку жизнерадостное политическое надгробие.

Зрада любит профессионалов

Резюме: всем, даже зрадой, нужно заниматься профессионально. Никакое дело не терпит, когда им занимаются с наскока случайные люди, уверовавшие, что смогут всех обвести вокруг пальца.

После 9 декабря, когда состоялся первый саммит нормандской четверки с участием Зеленского, миновало уже более восьми месяцев. У Зеленского была уйма времени, чтобы все организовать. Фактически условия от Путина он услышал еще на том саммите в Париже. То есть он оказался в ситуации, когда ему было нужно провести через парламент некую зраду, имея большой дедлайн (до очередных местных выборов оставалось еще более десяти месяцев) и имея в парламенте очень прочные позиции (при желании он набрал бы и 300 голосов за свои предложения, то есть легко мог бы даже внести изменения в Конституцию).

Но он этого не сделал. Просто профукал возможности. И теперь ему будет нужно провести через парламент гораздо большую зраду (ибо хотелки Путина увеличились), имея совсем маленький дедлайн (до 25 октября осталось уже менее двух месяцев) и не имея под своим контролем даже половины парламента (Зе-команда уже фактически пережила период полураспада и собирается полураспасться еще раз). Сейчас провести через парламент большую зраду, скорее всего, не получится, но попытки наверняка будут. И если эти попытки будут настойчивыми, а у Зеленского и Ермака на это может хватить ума, то успеха все равно, скорее всего, не получится, зато получится политический конфликт, который подорвет позиции «слуг народа» на местных выборах в большинстве регионов.

Если уж Зеленский хотел договориться с Путиным, Меркель и Макроном о мире на Донбассе, то нужно было этим заниматься и параллельно уговаривать Верховную Раду в режиме 24/7 все дни после 9 декабря. А если раньше не занимался, но сейчас спохватился и хотел бы наверстать упущенное, то нужно было бы сконцентрироваться исключительно на этой проблеме, а не изображать из себя почтальона Печкина, стрелка из лука, баскетболиста и футболиста в одном флаконе.

Зеленский профукал не только свой рейтинг и свой кредит доверия от избирателей. Он профукал еще и конституционное большинство в парламенте, и уже даже стабильное простое большинство тоже профукал. И если теперь, с таким-то счастьем, он попробует испытать фортуну и провести через парламент зраду, называя ее перемогой в борьбе за мир, то зрада за такое издевательство может и отомстить.
 

ПО РУБРИКАМ

27.08 Депозитные ставки для физлиц 27.08.20

27.08 Доллар 27 августа слабо дорожает в ожидании выступления главы ФРС и статистики

27.08 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.08.20

27.08 Справочный курс гривны 27 августа понижен на 9,48 коп до 27,4554 грн/$1

27.08 Биржи АТР 27 августа закрылись без единой динамики в ожидании речи главы ФРС США

27.08 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.08.20

27.08 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.08.2020

27.08 Остаток средств на корсчетах банков 27.08.20

27.08 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.08.2020

27.08 Банк международных расчетов обозначил роль цифровых валют центробанков

27.08 Банк «Авангард» сократит уставный капитал на 33,3% путем снижения номинальной стоимости акций

27.08 Золото 27 августа стабильно в цене в преддверии выступления главы ФРС

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

27.08 S&P 500 26 августа достиг очередного рекордного уровня закрытия

26.08 Депозитные ставки для физлиц 26.08.20

• дальше…

27.08 Опрос: россияне увидели за протестами в Беларуси «провокации из-за рубежа»

27.08 Что не так с крупнейшим газовым месторождением Турции в Черном море

27.08 Задержание в Беларуси 33 «вагнеровцев» – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин

27.08 Связаны ли с протестами в Беларуси перемены в руководстве БПЦ

27.08 Путин: Россия сформировала резерв силовиков для помощи Беларуси

27.08 США хотят жестче ограничить экспорт высоких технологий, чтобы они не попали в руки России и других «противников»

27.08 WSJ: глубокий спад в богатых экономиках сигнализирует о долгом восстановлении

27.08 Минторг США внес в «черный список» несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

27.08 «Это не обычный яд». Немецкий токсиколог об отравлении Навального

27.08 Форум в Давосе отложили из-за пандемии коронавируса

26.08 Байден обещает Украине летальное оружие, если победит на выборах

26.08 Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в первом полугодии 2020 года стал Азербайджан

26.08 $1 трлн на прощание с Китаем. Как США и Европа пытаются оставить "всемирную фабрику" без работы

26.08 Moody's ожидает падения ВВП G20 в 2020 г на 4,6%, роста в 2021 г на 5,3%

25.08 Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России

• дальше…

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

26.08 Две трети украинцев считают себя бедными

26.08 Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

26.08 Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

21.08 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

12.08 Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

10.08 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

• дальше…

27.08 Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»

27.08 Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра

27.08 Кличко — автор Революции достоинства: Поверят ли киевляне в новый образ мэра

27.08 Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?

26.08 Конец армейской чистки. Зачем Зеленский уволил командующего Силами специальных операций

26.08 Завершение войны от Зеленского: Что не так с «небоевыми» потерями в зоне ООС

26.08 Выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону - Резников

26.08 Байден обещает Украине летальное оружие, если победит на выборах

26.08 Предвыборная удавка России. Зачем Зеленский требует список требований для вступления в ЕС

26.08 Зеленский говорит, что имеет прямой диалог с Путиным «в нужные моменты»

25.08 Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

25.08 Встреча советников глав «нормандского формата» отменена

25.08 Пандемия и 35 миллиардов. Куда приведут Зе-власть новые дороги, построенные на ковидные деньги

25.08 США підвищують тиск: як популізм Верховної ради створює нового критика для України

25.08 «Шлепками» по рейтингу: Почему Зе-праздник Независимости станет началом кризиса власти

• дальше…

27.08 США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру

27.08 СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы

27.08 Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

27.08 Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд

27.08 App Store принес рекордные 22 млрд долларов от игр за полгода

27.08 США хотят жестче ограничить экспорт высоких технологий, чтобы они не попали в руки России и других «противников»

27.08 Mozilla сделала Firefox для Android похожим на версию для ПК

27.08 Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series

27.08 Microsoft научила Word расшифровывать речь и аудиозаписи. Но есть нюансы

26.08 Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8

26.08 ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка

26.08 Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями

25.08 В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет

25.08 Apple купила разработчика VR-приложений Spaces, который был создан Dreamworks

25.08 Facebook заплатит Франции более 100 млн евро

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно