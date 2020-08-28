Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра

23:18 27.08.2020 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Решение Саакашвили о возвращении в Грузию может быть как попыткой привлечь внимание к заметно припавшей пылью политической фигуре, так и началом многоходовой операции, направленной на возвращение к власти.

Политическая карьера бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили давно отличалась сложными и непредсказуемыми сюжетными ходами. "Революция роз", радикальные, хотя и не всегда действенные реформы, противодействие России во время войны, борьба с "низовой" коррупцией при условии усиления коррупции элитарной, бегство в Украине, его здешние приключения - всего этого, казалось бы, и так достаточно для неплохих мемуаров. Но, кажется, Саакашвили еще не угомонился.

По крайней мере, на это намекает его сегодняшнее видеообращение, в котором политик назвал Украину "вторым домом", пообещал всегда "помогать двум народам - грузинскому и украинскому становиться еще лучше и успешнее" и сообщил о своем скором возвращении в Грузию.

С одной стороны, подобный шаг выглядит вполне логичным, поскольку политическая карьера Саакашвили в Украине явно не сложилась. Должность председателя Исполнительного комитета реформ, которую предложил ему Зеленский, откровенно декоративная - в отличие от вице-премьера по вопросам реформ, которым Саакашвили хотел стать. При этом проект судебной реформы, предложенный Саакашвили в его новой ипостаси, тоже имеет не слишком много шансов на реализацию, а также нынешняя скромная роль Саакашвили в украинской политике вызывает раздражение как официального Тбилиси, так и украинского МИДа с Кулебой во главе. А история с одесской таможней и ее новым руководителем Денисом Пудриком, назначение которого Саакашвили назвал "старым феодальным институтом кормушек", явно намекает, что провести реформу на таможне на свой вкус или хотя бы сымитировать ее Саакашвили не сможет. При том, что "прозрачное растаможивание за 15 минут" было одной из фишек риторики реформатора. То есть, в Украине Саакашвили терять вроде как ничего.

С другой стороны, на родине против политика открыто несколько уголовных дел, и в одном из них есть даже судебный приговор на три года лишения свободы. Шансы попасть в тюрьму в случае приезда в Грузию у Саакашвили является немалыми. О готовности реализовать подобный сценарий уже успел заявить тамошний Минюст.

И все-таки Саакашвили сказал то, что сказал - хотя об уголовных делах и приговоре в отношении своей персоны знал не хуже всех других заинтересованных сторон. Объяснений этому на самом деле может быть два. И оба они в той или иной степени связаны с политической ситуацией в Грузии. Которая сейчас крайне непростая.

В стране накануне парламентских выборов продолжается жесткое противостояние действующей власти - партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили с оппозицией. Сейчас практически все оппозиционные силы Грузии, а это 30 партий, включительно с "Единым национальным движением" Саакашвили, в понедельник создали объединенный штаб, призванный обеспечить контроль за волеизъявлением и подсчетом голосов. Прозрачно намекнув действующей власти, что от контроля голосов до начала полномасштабного уличного противостояния в случае фальсификаций пройдут считанные часы.

При этом, по данным социологов, шансы действующей грузинской власти на скорую и безоговорочную победу не то, чтобы слишком велики. Но при этом сформировать единый оппозиционный список так и не удалось. А в самом "Едином национальном движении" до сих пор сомневаются, стоит ли включать Саакашвили в партийные списки. Мотивируя это тем, что политик, возможно, захочет побороться за кресло мэра Одессы.

Поэтому после истории с Пудриком Саакашвили поспешил развеять сомнения соратников. И теперь вопрос лишь в том, как далеко он сможет зайти в своей решимости - или все ограничится декларацией, угрозами грузинского Минюста и следующим заявлением Саакашвили о "политических репрессиях", или политик действительно вернется на историческую родину.

Впрочем, при любых условиях его политсила сможет извлечь из этой истории свои политические дивиденды. Только в первом случае речь будет идти об "угрозах политическими репрессиями" оппозиционному политику со стороны действующей власти, а во втором - об этих репрессиях в реализованном виде.

При этом в случае поражения "Грузинской мечты" на скорых выборах, Саакашвили, скорее всего, получит мандат и свободу - даже если после прибытия будет задержан. А сыграв на благо своей политической силы в трудный момент, он сможет снова стать ее полнокровным лидером, а не "руководителем в изгнании". Ну, а в случае если что-то пойдет не так, три года - не такой уж и большой срок. Рисковать Саакашвили никогда не боялся.
 

ПО РУБРИКАМ

27.08 Депозитные ставки для физлиц 27.08.20

27.08 Доллар 27 августа слабо дорожает в ожидании выступления главы ФРС и статистики

27.08 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.08.20

27.08 Справочный курс гривны 27 августа понижен на 9,48 коп до 27,4554 грн/$1

27.08 Биржи АТР 27 августа закрылись без единой динамики в ожидании речи главы ФРС США

27.08 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.08.20

27.08 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.08.2020

27.08 Остаток средств на корсчетах банков 27.08.20

27.08 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.08.2020

27.08 Банк международных расчетов обозначил роль цифровых валют центробанков

27.08 Банк «Авангард» сократит уставный капитал на 33,3% путем снижения номинальной стоимости акций

27.08 Золото 27 августа стабильно в цене в преддверии выступления главы ФРС

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

27.08 S&P 500 26 августа достиг очередного рекордного уровня закрытия

26.08 Депозитные ставки для физлиц 26.08.20

• дальше…

27.08 Опрос: россияне увидели за протестами в Беларуси «провокации из-за рубежа»

27.08 Что не так с крупнейшим газовым месторождением Турции в Черном море

27.08 Задержание в Беларуси 33 «вагнеровцев» – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин

27.08 Связаны ли с протестами в Беларуси перемены в руководстве БПЦ

27.08 Путин: Россия сформировала резерв силовиков для помощи Беларуси

27.08 США хотят жестче ограничить экспорт высоких технологий, чтобы они не попали в руки России и других «противников»

27.08 WSJ: глубокий спад в богатых экономиках сигнализирует о долгом восстановлении

27.08 Минторг США внес в «черный список» несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

27.08 «Это не обычный яд». Немецкий токсиколог об отравлении Навального

27.08 Форум в Давосе отложили из-за пандемии коронавируса

26.08 Байден обещает Украине летальное оружие, если победит на выборах

26.08 Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в первом полугодии 2020 года стал Азербайджан

26.08 $1 трлн на прощание с Китаем. Как США и Европа пытаются оставить "всемирную фабрику" без работы

26.08 Moody's ожидает падения ВВП G20 в 2020 г на 4,6%, роста в 2021 г на 5,3%

25.08 Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России

• дальше…

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

26.08 Две трети украинцев считают себя бедными

26.08 Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

26.08 Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

21.08 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

12.08 Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

10.08 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

• дальше…

27.08 Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»

27.08 Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра

27.08 Кличко — автор Революции достоинства: Поверят ли киевляне в новый образ мэра

27.08 Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?

26.08 Конец армейской чистки. Зачем Зеленский уволил командующего Силами специальных операций

26.08 Завершение войны от Зеленского: Что не так с «небоевыми» потерями в зоне ООС

26.08 Выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону - Резников

26.08 Байден обещает Украине летальное оружие, если победит на выборах

26.08 Предвыборная удавка России. Зачем Зеленский требует список требований для вступления в ЕС

26.08 Зеленский говорит, что имеет прямой диалог с Путиным «в нужные моменты»

25.08 Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

25.08 Встреча советников глав «нормандского формата» отменена

25.08 Пандемия и 35 миллиардов. Куда приведут Зе-власть новые дороги, построенные на ковидные деньги

25.08 США підвищують тиск: як популізм Верховної ради створює нового критика для України

25.08 «Шлепками» по рейтингу: Почему Зе-праздник Независимости станет началом кризиса власти

• дальше…

27.08 США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру

27.08 СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы

27.08 Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

27.08 Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд

27.08 App Store принес рекордные 22 млрд долларов от игр за полгода

27.08 США хотят жестче ограничить экспорт высоких технологий, чтобы они не попали в руки России и других «противников»

27.08 Mozilla сделала Firefox для Android похожим на версию для ПК

27.08 Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series

27.08 Microsoft научила Word расшифровывать речь и аудиозаписи. Но есть нюансы

26.08 Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8

26.08 ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка

26.08 Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями

25.08 В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет

25.08 Apple купила разработчика VR-приложений Spaces, который был создан Dreamworks

25.08 Facebook заплатит Франции более 100 млн евро

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно