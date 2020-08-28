Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра

Тарас Паньо / Depo.ua

Решение Саакашвили о возвращении в Грузию может быть как попыткой привлечь внимание к заметно припавшей пылью политической фигуре, так и началом многоходовой операции, направленной на возвращение к власти.

Политическая карьера бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили давно отличалась сложными и непредсказуемыми сюжетными ходами. "Революция роз", радикальные, хотя и не всегда действенные реформы, противодействие России во время войны, борьба с "низовой" коррупцией при условии усиления коррупции элитарной, бегство в Украине, его здешние приключения - всего этого, казалось бы, и так достаточно для неплохих мемуаров. Но, кажется, Саакашвили еще не угомонился.

По крайней мере, на это намекает его сегодняшнее видеообращение, в котором политик назвал Украину "вторым домом", пообещал всегда "помогать двум народам - грузинскому и украинскому становиться еще лучше и успешнее" и сообщил о своем скором возвращении в Грузию.

С одной стороны, подобный шаг выглядит вполне логичным, поскольку политическая карьера Саакашвили в Украине явно не сложилась. Должность председателя Исполнительного комитета реформ, которую предложил ему Зеленский, откровенно декоративная - в отличие от вице-премьера по вопросам реформ, которым Саакашвили хотел стать. При этом проект судебной реформы, предложенный Саакашвили в его новой ипостаси, тоже имеет не слишком много шансов на реализацию, а также нынешняя скромная роль Саакашвили в украинской политике вызывает раздражение как официального Тбилиси, так и украинского МИДа с Кулебой во главе. А история с одесской таможней и ее новым руководителем Денисом Пудриком, назначение которого Саакашвили назвал "старым феодальным институтом кормушек", явно намекает, что провести реформу на таможне на свой вкус или хотя бы сымитировать ее Саакашвили не сможет. При том, что "прозрачное растаможивание за 15 минут" было одной из фишек риторики реформатора. То есть, в Украине Саакашвили терять вроде как ничего.

С другой стороны, на родине против политика открыто несколько уголовных дел, и в одном из них есть даже судебный приговор на три года лишения свободы. Шансы попасть в тюрьму в случае приезда в Грузию у Саакашвили является немалыми. О готовности реализовать подобный сценарий уже успел заявить тамошний Минюст.

И все-таки Саакашвили сказал то, что сказал - хотя об уголовных делах и приговоре в отношении своей персоны знал не хуже всех других заинтересованных сторон. Объяснений этому на самом деле может быть два. И оба они в той или иной степени связаны с политической ситуацией в Грузии. Которая сейчас крайне непростая.

В стране накануне парламентских выборов продолжается жесткое противостояние действующей власти - партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили с оппозицией. Сейчас практически все оппозиционные силы Грузии, а это 30 партий, включительно с "Единым национальным движением" Саакашвили, в понедельник создали объединенный штаб, призванный обеспечить контроль за волеизъявлением и подсчетом голосов. Прозрачно намекнув действующей власти, что от контроля голосов до начала полномасштабного уличного противостояния в случае фальсификаций пройдут считанные часы.

При этом, по данным социологов, шансы действующей грузинской власти на скорую и безоговорочную победу не то, чтобы слишком велики. Но при этом сформировать единый оппозиционный список так и не удалось. А в самом "Едином национальном движении" до сих пор сомневаются, стоит ли включать Саакашвили в партийные списки. Мотивируя это тем, что политик, возможно, захочет побороться за кресло мэра Одессы.

Поэтому после истории с Пудриком Саакашвили поспешил развеять сомнения соратников. И теперь вопрос лишь в том, как далеко он сможет зайти в своей решимости - или все ограничится декларацией, угрозами грузинского Минюста и следующим заявлением Саакашвили о "политических репрессиях", или политик действительно вернется на историческую родину.

Впрочем, при любых условиях его политсила сможет извлечь из этой истории свои политические дивиденды. Только в первом случае речь будет идти об "угрозах политическими репрессиями" оппозиционному политику со стороны действующей власти, а во втором - об этих репрессиях в реализованном виде.

При этом в случае поражения "Грузинской мечты" на скорых выборах, Саакашвили, скорее всего, получит мандат и свободу - даже если после прибытия будет задержан. А сыграв на благо своей политической силы в трудный момент, он сможет снова стать ее полнокровным лидером, а не "руководителем в изгнании". Ну, а в случае если что-то пойдет не так, три года - не такой уж и большой срок. Рисковать Саакашвили никогда не боялся.