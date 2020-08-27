Кличко — автор Революции достоинства: Поверят ли киевляне в новый образ мэра

Ігор Петренко / Depo.ua

Вчерашний съезд УДАРа показал, что Виталий Кличко меняет имидж. Теперь он больший патриот, чем Бандера. А еще - автор всех реформ, которые удались в этом государстве.

На самом деле решающий этап своей кампании столичный мэр начал несколькими днями ранее с открытия на киевских холмах 90-метрового флагштока с национальным флагом Украины. Уже тогда были заметны характерные изменения в риторике 49-летнего знаменитого спортсмена. Открытие мачты-рекордсменки сопровождалось полным набором атрибутов, присущих национал-патриотическому политическому спектру: стилистика и цветовая гамма события, музыкальное сопровождение, приглашенные гости и тому подобное.

Через несколько дней на съезде мэр рассказывал о достижениях своей партии в борьбе с режимом Януковича, говорил как о своих достижениях о персональном голосовании народных депутатов и отказе от кнопкодавства (несмотря на то, что в этом направлении, следует признать, наибольшего результата достигло все же нынешнее парламентское монобольшинство). Даже систему "Прозорро" Виталий Владимирович отнес к своим заслугам. Говорит: эту программу начали в Киеве из прозрачного бюджета. "Лозунг "Украина - это Европа" был" УДАРовским "лозунгом", - сообщил Кличко. Не забыл и о своем участии в Революции достоинства. Еще интересный момент: по словам мэра, 60% всех инвестиций пришло в Киев. Но если бы в государстве не было благоприятного инвестиционного климата, то шел ли бы сюда инвестор? В Киев или в другие города ...

После рассказа о своих (и приписанных себе) победах партийный лидер назвал несколько имен членов своей команды. Среди них - как раскрученные публичные лица, например легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский или депутат парламента VIII созыва (группа УДАРа во фракции БПП) Оксана Юринец, так и малоизвестные рядовому киевлянину сурдопереводчица Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, руководитель департаментов молодежи и спорта КГГА Юлия Хан и начальник управления гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Не будем оценивать шансы этих людей избраться в местные советы. Вопрос в другом: поверит ли Кличко избиратель Порошенко. И чем на попытку экспансии в електральне поле "Европейской солидарности" ответит столичном мэру и его УДАРу политическая сила пятого президента. Вспомним, как в начале лета в "ЕС" предлагали Кличко идти на местные выборы в Киеве вместе. И киевский мэр от предложения отказался при посредничестве "Фейсбука". Сейчас же он вообще будет перетягивать на свою сторону избирателя "Евросолидарности".

И еще несколько общих выводов из сказанного на съезде партии Кличко. Киевский мэр несколько дистанцировался от Владимира Зеленского, поняв, что его загоняют в тупик: либо он с Порошенко, либо со "слугами". Поэтому он показывает, что он якобы не с Зеленским. Хотя никто не отменял отношений Кличко с главой президентского офиса Андреем Ермаком, о чем много писалось в СМИ. И людей Ермака в вертикали столичной власти мэр также не уволил. Прекрасно работает на своей должности, к примеру, директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета Алексей Кулеба, который был назначен на должность по рекомендации руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Кличко сам это признал. Связывают с помощником президента Андреем Ермаком и еще одно назначение - руководителя КП "Киевблагоустройство" Николая Бойко. Оба - и Бойко, и Кулеба - пошли на повышение в начале ноября и работают до сих пор. Есть информация и о других назначениях по протекции Ермака.

Следующий вывод: партия УДАР будет выдвигать кандидатов по всей стране. Они могут быть сильнее или слабее, ведь партия несколько лет была фактически в состоянии анабиоза. Возвращение к жизни происходит, скорее всего, с прицелом на возможные досрочные выборы в Верховную Раду. Но уже сейчас эта заявка на общенациональные планы указывает на наличие у окружения Виталия Кличко амбиций относительно возвращения мэра столицы к статусу деятеля высшей политической лиги, из которой тот выбыл после того, как "сел" на Киев.

Насколько такие планы реалистичны, зависит не только от того, с каким отрывом от соперников Виталий Владимирович победит в гонке за кресло городского головы, и даже не от того, какой по численности будет его фракция в Киевсовете. Все будет зависеть от двух вещей: от готовности Кличко объединяться с демократическими силами не на словах, и от его желания идти в оппозицию к Зеленскому. Похоже, что ни к первому, ни ко второму варианту команда Кличко и его лидер пока не склоняются.