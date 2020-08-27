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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Конец армейской чистки. Зачем Зеленский уволил командующего Силами специальных операций

23:37 26.08.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Смена командования ССО ВСУ - это очень плохой сигнал Киева Североатлантическому альянсу.

У Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины - новый командующий. 25 августа Владимир Зеленский своими указами уволил с должности командующего ССО генерал-лейтенанта Игоря Лунева и назначил на эту должность генерал-майора Григория Галагана.

Чем занимаются ССО

Это кадровое решение весьма символично. Дело в том, что генерал Лунев был командующим ССО с момента их создания в январе 2016 г. Основные задачи этих сил - на линии фронта и за ней. Правда, ничего более конкретного о том, что это за специальные операции, никто не расскажет - это военная тайна.

Больше информации есть о другом направлении деятельности ССО - сотрудничестве с НАТО. Не далее как 28 июля генерал Лунев сообщил, что идет подготовка к сертификации по стандартам НАТО уже второго подразделения ССО ВСУ. Первое такое подразделение прошло сертификацию и заступило на дежурство в NRF - Силах быстрого реагирования НАТО - в прошлом году. «Пребывание в составе NRF является чрезвычайно важным для нас, ведь таким образом мы получаем опыт планирования и работы в составе структуры Альянса, поддерживаем необходимый высокий уровень и имеем объективный внешний контроль», - отметил Лунев. И, кстати, никакого желания уйти в отставку он не выказывал.

Чем отличился генерал Лунев

Стоит сказать несколько слов о нем самом. В 2014 г. он был заместителем командующего Высокомобильных десантных войск по боевой подготовке. Осуществлял планирование и руководство подразделениями ВДВ при освобождении от российско-террористических группировок Славянска, Краматорска и других населенных пунктов, а также лично возглавлял операции по уничтожению боевиков на блокпостах и в районах их базирования. С 3 октября 2014 г. непосредственно руководил нашей группировкой сил и средств, оборонявшей международный аэропорт «Донецк». Затем был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВДВ.

Все эти моменты стали решающими при назначении Лунева командующим ССО. «Речь шла о том человеке, который мог бы возглавить процесс формирования ССО, который имел бы для этого соответствующий опыт, в частности боевой, который имеет соответствующий организационный опыт, волевые качества и теоретические знания. Исходя из этих условий остановились на кандидатуре Лунева», - отмечал тогдашний начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

21 октября 2014 г. указом Петра Порошенко Игорь Лунев был удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени, 27 июня 2015 г. - ордена Богдана Хмельницкого II степени, 14 октября 2015 г. получил воинское звание генерал-майора, а 5 декабря 2017 г. - генерал-лейтенанта.

20 мая 2019 г. во время инаугурации президента Зеленского генерал Лунев не отдал ему воинское приветствие, как это предусматривается Уставом. Позже генерал объяснил это «рефлекторной неосторожностью».

Что известно о новом командующем ССО

Григорий Галаган в 1995-2002 гг. проходил службу в ВСУ, в 2002-2019 гг. - в СБУ. Занимал должность первого заместителя начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. Ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. В апреле 2015 г. был ранен при выполнении боевого задания. 13 августа 2015 г. указом Петра Порошенко Григорий Галаган был удостоен ордена «За мужество» III степени, 23 марта 2018 г. получил воинское звание генерал-майора.

24 апреля 2019 г. Галаган распоряжением правительства Гройсмана был назначен первым заместителем министра по делам ветеранов. 4 сентября 2019 г. был уволен с этой должности распоряжением правительства Гончарука.

Зачем Зеленский заменил Лунева на Галагана

И вот мы приходим к главному вопросу - о мотивах решения Зеленского. Решение это, несомненно, символично, ибо указы об увольнении Лунева и назначении Галагана подписаны 25 августа - на следующий день после празднования Дня независимости. Вообще-то к главному государственному празднику обычно приурочивают награждения, но никак не увольнения.

Некоторые источники утверждают, что это кадровое решение проведено с подачи руководителя президентского офиса Андрея Ермака. И что оно стало продолжением чистки ВСУ от командиров, ориентированных на тесное взаимодействие с НАТО.

Другие источники добавляют, что Банковая последовательно избавляется от тех высших военных чинов, которых она относит к категории «людей Порошенко». Напомним, что на следующий же день после инаугурации Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака, а 2 сентября 2019 г. уволил Муженко с воинской службы в запас. 5 августа 2019 г. Зеленский уволил генерал-полковника Сергея Попко с должности командующего Сухопутных войск ВСУ и назначил вместо него генерал-лейтенанта Александра Сирского (7 мая 2020 г. Попко уволен в запас). 21 августа 2019 г. стало известно о назначении на должность командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка - в связи с избранием прежнего командующего генерал-лейтенанта Михаила Забродского народным депутатом от партии «Европейская солидарность». 11 июня 2020 г. Зеленский уволил Игоря Воронченко с должности командующего Военно-морских сил ВСУ и назначил вместо него Алексея Неижпапу. И вот теперь произведена замена командующего ССО ВСУ.

Почему это плохой сигнал для НАТО

Впрочем, вряд ли стоит сомневаться в личных качествах и патриотичности нового командующего ССО. Но фактом остается то, что генерал Галаган служил в СБУ, а к ССО ВСУ до сих пор не имел никакого отношения. И пока он будет входить в курс дела, операции ССО будут, скажем так, пробуксовывать.

Также есть опасность того, что внезапная смена командующего ССО скажется на сотрудничестве Украины с НАТО. В частности - на взаимодействии ССО и NRF. Если при новом командующем ССО будут сворачиваться какие-то совместные программы, это конечно же, будет воспринято партнерами из НАТО как очень плохой сигнал.

И в любом случае очень плохим сигналом стала сама смена командующего ССО ВСУ. Дело в том, что любые увольнения высших военных чинов по политическим мотивам, с целью заменить «чужих» людей на «своих», вопиюще противоречат стандартам НАТО.

Конечно, в странах НАТО считается вполне нормальным, когда новая команда, придя к власти, меняет министра обороны. Это нормально именно потому, что должность министра - гражданская и политическая. И в НАТО вообще не редкость, когда пост министра обороны занимает женщина.

Но вот сугубо военные должности, такие как начальники штабов и командующие родов войск, по стандартам НАТО не должны зависеть от смены власти. В качестве примера приведем высшую офицерскую должность в США - это начальник штаба армии США. Он назначается президентом США на четырехлетний срок из числа четырехзвездочных генералов и должен быть утвержден сенатом. Так вот, нынешний начштаба генерал Джеймс Макконвилл был назначен в августе 2019 г., после того как окончилась четырехлетняя каденция его предшественника генерала Марка Милли. То есть Дональд Трамп, заняв президентский пост в январе 2017-го, не мог даже мечтать по-быстрому заменить начштаба. Он должен был более двух с половиной лет смиренно дожидаться, когда подойдет его очередь предлагать сенату кандидатуру на этот пост.

Тут можно было бы возразить, что Александр Турчинов в качестве и.о. президента и затем Порошенко на посту президента не стеснялись делать быстрые замены высших военных чинов. И партнеры из НАТО совершенно не были против. Но в том-то и дело, что Турчинову и Порошенко было необходимо избавляться от предателей. А также от тех «совковых» по духу генералов, которые не умели да и не желали по-настоящему отражать российскую агрессию, налаживать взаимодействие с НАТО и внедрять стандарты Альянса. И если сейчас Зеленский с Ермаком избавляются от таких командиров, как Лунев, которые при Порошенко продвинулись по службе благодаря своим боевым заслугам, то это вызывает закономерный вопрос, а не происходит ли в украинской армии откат назад к «совку», подальше от НАТО, поближе к России. Этот вопрос возникает, конечно, не только у партнеров из НАТО, но и у самих украинцев.
 

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