Выбивание долгов, отмена спецтарифов на газ и больше контроля от ЕС: На каких условиях Украине дали кредит

Антон Коломойцев / Depo.ua

Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение и меморандум с Европейским Союзом о макрофинансовой помощи Украине от ЕС. Речь идет о займе в размере 1 млрд 200 млн макрофинансовой помощи на борьбу с COVID-19 (проект №0063). Помощь предоставляется в виде процентного кредита и должна быть возвращена ЕС в течение 15 лет.

Этот кредит, как отмечается в меморандуме с ЕС, предоставляется вместе с помощью от Международного валютного фонда, который в июне 2020 одобрил программу Stand-by для Украины на сумму $5 миллиардов.

Сам проект вызвал среди законодателей большой резонанс. И не столько относительно суммы кредита, сколько относительно условий, которые берется выполнять Украина. От депутатов, которые противились этому решению, а это, в основном, представители "Батькивщины" и ОПЗЖ, звучало, что за эти деньги Украина соглашается отдать под контроль иностранных государств медицинские закупки, налоговое и таможенное учреждения, правосудие, государственную службу, тарифы и некоторые государственные предприятия.

Между тем и у монобиольшинства не нашлось достаточного количества голосов, поэтому своих коллег поддержали глубоко оппозиционный "Голос", "ЕС" и отдельные депутатов из "Довиры" и "За майбутне". Набралось 248 голосов, информирует Depo.ua.

Формально документ, за ратификацию которого вчера голосовал парламент, называется кредитным соглашением между Украиной как заемщиком и Европейским союзом как кредитором. От имени Украины его подписали министр финансов Марченко и председатель НБУ Шевченко, а от ЕС - исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Несмотря на пафосное название транша "макрофинансовая помощь Украине" это - традиционное кредитное соглашение со всеми прелестями в виде обязательств заемщика своевременно платить тело и проценты, а также открыть для кредитора доступ к своим закромам чтобы тот имел уверенность в возврате кредита. Вместе с кредитным договором также фигурирует "Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом". И подписание и ратификация этого документа является необходимым условием для предоставления средств. Именно в этом меморандуме и содержатся все те противоречивые аспекты сотрудничества с ЕС, которые так взволновали депутатский корпус и даже вызвали к жизни тезисы о сдаче суверенитета.

Меморандум с ЕС: Обязательства украинской стороны

Итак по меморандуму Украины обязуется предоставлять информацию о своих финансах по запросу кредитора. А также разрешает проверки, аудиты и расследования со стороны Европейской комиссии, включая Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Европейский суд аудиторов и Прокуратуру Европейского Союза.

А вместе с тем также берет на себя очередную порцию обязательств осуществлять структурные реформы в таких сферах, как управление государственными финансами, управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата. А также продолжать секторальные реформы и транформацию государственных предприятий.

Закупка лекарственных средств

В сфере государственных финансов Украина приняла обязательства сконцентрировать все централизованные закупки лекарственных средств и другой медицинской продукции в одном государственном предприятии, на котором будет создан "независимый наблюдательный совет, отобранный в соответствии с прозрачной и основанной на компетенции процедурой". Именно этот, "заимствованный" европейцами совет будет назначать и увольнять руководителя предприятия, а также плотно контролировать процессы подбора персонала и проведения всех закупок.

Новая Высшая квалификационная комиссия судей и Комиссия по вопросам этики

Подписав меморандум, Украина также обязуется создать новую Высшую квалификационную комиссию судей, которую будет наполнять "конкурсная комиссия с международным участием". А также - Комиссию по вопросам этики "с международным участием", которая будет оценивать добродетель членов Высшего совета правосудия и влиять на их увольнение. То есть фактически весь судейский корпус Украины оказывается под влиянием этих международных структур.

Не обойдется без международного участия и в формировании высшего эшелона государственной службы, где назначение на должности чиновников категории "А" будет происходить в соответствии с Европейскими принципами государственного управления.

Изменения в работе Генпрокуратуры, САП и НАБУ

Еще большей самостоятельности подвергнется система органов по борьбе с коррупцией, ведь Украина берет на себя обязательства внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и создать автономную систему электронного уголовного судопроизводства НАБУ/САП.

Подвергнется изменениям и прокуратура. Так, оценка на добродетель при назначении будет спущена на региональный уровень. Отныне процесс аттестации прокуроров на местном уровне в соответствии с законом и процедурами, применяемыми при аттестации в Офисе генерального прокурора, чтобы новые прокуроры на всех уровнях, в том числе на руководящих должностях, были выбраны в прозрачном и политически беспристрастном процессе.

Активнее будут выбивать деньги из должников

Беспокоит европейцев также и улучшение украинского бизнес-климата. Для этого власти обязуется расширить полномочия частных исполнителей по требованию до ста тысяч гривен против любого должника (включая государственных юридических лиц и юридических лиц с участием государства), и на административные штрафы, а также составят дорожную карту по полному уравнению их полномочий с полномочиями государственных исполнителей.

Чтобы обеспечить интересы бизнеса, в том числе и иностранного, государство будет способствовать блокированию средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками. Плюс к тому более плотно работать с должниками государственных банков, которых даже путем уголовного преследования будут побуждать к возвращению активов.

Ликвидация налоговой

По настоянию Евросоюза украинское правительство ликвидирует Государственную фискальную службу (налоговую полицию). Вместо этого Верховная Рада путем принятия закона создаст новое агентство для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений, принцип формирования и работы которого будет подобным НАБУ.

Новые наблюдательные советы

Секторальные реформы и изменения на государственных предприятиях, которым посвящена часть меморандума, будут касаться создания наблюдательных советов крупнейших предприятий Украины, в которые войдут независимые члены с соответствующим материальным вознаграждением.

Отмена специального тарифа на газ

Ну и вишенкой на торте меморандума является отмена специального тарифа на газ, благодаря которому домохозяйства могли получать голубое топливо по относительно низкой цене. Вместо этого потребителей "осчастливят" возможностью свободно выбирать и легко менять поставщика.

Следовательно, обязательства, которые берет на себя Украина в результате подписания этого Соглашения, в некоторой степени действительно можно считать допуском во внутренние дела посторонних. Зато многое здесь зависит и от оценки той "близости", возникающей между Украиной и ЕС в результате. Для кого-то это - геополитическое отдаление от России, за которое стоит платить даже такую цену.