Завершение войны от Зеленского: Что не так с «небоевыми» потерями в зоне ООС

Руслан Рудомський / Depo.ua

С начала действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня все потери украинских бойцов на Донбассе власть пытается представить как небоевые.

Кто следит за ежедневными отчетами пресс-центра штаба операции Объединенных сил, не мог не заметить, как после торжественного провозглашения режима полного прекращения огня в этих самых отчетах привычная информация стала подаваться иначе.

Например, вместо мин производства Российской Федерации (с фотографиями маркировки, как раньше) саперы на Донбассе начали находить "неизвестные взрывные устройства", заложенные не российскими военными, как раньше, а неизвестно кем - видимо, "той стороной".

Все это выглядело и звучало смешно, пока на этих "неизвестных взрывчатых устройствах" не начали подрываться украинские военнослужащие и их стали записывать в небоевые потери.

Например, согласно ежедневным отчетам штаба ООС, 25 августа боевых потерь зафиксировано не было, но в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" во время передвижения между взводными опорными пунктами "в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил". К счастью, оба выжили.

Аналогичная ситуация произошла и 13 августа. Но уже с трагическим исходом - один из наших защитников погиб. Если понятным языком - подорвавшись на российской мине. Скорее всего. Но спикеры штаба ООС описали ситуацию вот так.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В то же время 13 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - говорится в официальной сводке штаба.

Еще один аналогичный случай имел место 1 августа, когда "травмировались" двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Как всегда: "Один воин получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник травмировал руку на одном из опорных пунктов".

Были и другие потери, конечно, также небоевые - откуда же взяться боевым при режима полного и всеобъемлющего прекращения огня? Таким образом, официально "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья" Украина потеряла 28 июля солдата Артура Бахнара, 29 июля - солдата Сергея Вергуна, 30 июля - старшего сержанта Владимира Перекрестова.

Но даже в эту статистику попадают не все бойцы, жизнь которых оборвалась на Донбассе. В частности, о старшем лейтенанте Владимире Рудике в отчетах штаба ООС вообще не упоминается, однако он значится в отчете своей 14-й бригады.

"По результатам предварительной служебной проверки, воин умер в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

В то же время на странице ОО "Теребовлянська вежа" сообщается, что Владимир Рудик погиб 21 августа "в результате пулевого ранения в Новоайдарском районе Луганской области, защищая родную землю от московского нашествия".

Там же можно найти пост волонтера Оксаны Буреги, которая описывает момент встречи тела погибшего в родном селе защитника.

"Я собственными глазами видела грубо заштопанную большую дыру в правом виске нашего друга. ... Еще отдельные детали заметила, сравнивая с предыдущими подобными встречами (только с теми, на которых была, хотя и смотрела видео многих других): на автомобиле, в котором привезли Володю, отсутствует отметка "Груз 200", отсутствие информации о том, когда выходить встречать; ... военнослужащие, доставившие тело защитника, не имели права ничего рассказывать, а сразу поехали обратно; военного салюта не было", - пишет женщина.

В последний путь Владимира Рудика проводили 23 августа, а уже на следующий день, выступая на главной трибуне государства, президент Владимир Зеленский хвастался, что во время режима прекращения огня нет потерь.

"Сегодня двадцать девятый день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее - на востоке нет боевых потерь, украинские города и села не хоронят своих героев, а мамы не плачут. Местные жители на Донбассе слышат не новость о перемирии, а слышат тишину", - заявил Зеленский во время выступления в День Независимости.

Кроме этого, Зеленский выразил надежду, что война на Донбассе закончится к концу этого года.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, - так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - заявил он.

И в принципе, ничего не мешает нашему главнокомандующему отправить в Минск Ермака, Кравчука или Фокина, чтобы те подписали волшебную бумажку о торжественном завершении войны в Донбассе, например с 1 января 2021 года. И создавать альтернативную реальность уже вокруг этой бумажки.

А защитники тем временем, видимо, будут продолжать подрываться на "неизвестных взрывчатых устройствах" и умирать (а не погибать) от выстрела в висок из-за "неосторожного обращения с оружием".

При том что даже СММ ОБСЕ во время этого распиаренного режима тишины фиксирует по сотне обстрелов ежедневно. Главное - что украинская сторона их не фиксирует.

Пожалуй, мало кого будет волновать из действующей власти, что родственники украинских бойцов, гибель которых вот так спишут на небоевые потери, не получат льгот и почестей. Ведь установление мира, как и режим тишины, можно просто объявить.