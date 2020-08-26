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Предвыборная удавка России. Зачем Зеленский требует список требований для вступления в ЕС
15:35 26.08.2020 |
Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Евросоюз дал исчерпывающий список требований к вступлению в ЕС, а мы потом решим, что делать с этими требованиями.
Этот прекрасный тезис из репертуара учителя Голобородько, вероятно, понравится многим украинцам. И действительно - люди любят простоту: из точки А в точку Б должна быть прямая и светлая линия. Стоит ее нарисовать, как дальше наступает счастье. Однако в этом же тезисе любой, кто интересуется дипломатией, найдет как минимум две проблемы.
Первая - так дипломатия не работает. Для того, чтобы выжать из ЕС безусловный и исчерпывающий перечень требований по безвизу, понадобилось полтора года жесткой и непрестанной работы дипломатов и президента. А после выполнения Украиной этих требований - еще несколько месяцев суперинтенсивной работы всей государственной машины. Цезаревское Veni, vidi, vici, конечно, красивая фраза, но ее мог сказать император Рима, который победил Парфию (окрыленный любовью Клеопатры, между прочим). А наше: «Немедленно дайте нам исчерпывающий список, потому что мы обидимся» - это азаровское скиглиння и повторение того, что российская пропаганда говорила нам устами Януковича.
Вторая проблема куда хуже: такими фразами бросаются тогда, когда переговоры дошли до пиковой точки, стороны использовали все аргументы, кроме одного - шантажа. И шантаж этот звучит так: или вы делаете, или мы уходим.
Такой прием, конечно, эффективен, но только в том случае, когда другая сторона понимает, что она теряет. Сейчас же эта фраза, похоже, рассчитана не столько на внешнего, сколько на внутреннего потребителя. И в переводе на язык пропаганды она звучит так: ЕС не хочет нас видеть, так зачем нам туда стучаться? После этого, наверное, прозвучит тезис, что и НАТО нас не видит, и вообще - будем нейтральными, и в этом наше счастье.
А теперь добавим сюда немного примитивной психологии. Заявления президента - это продукт его размышлений и разговоров с окружающими. То есть - это то, во что верит президент и то, что пропагандистская машина государства, наверняка вместе с ОПЗЖ, будет рассказывать нам в ближайшее время.
Отмена Минских соглашений, выборы на оккупированных территориях, русский язык, особый статус Донбасса - все это можно будет запаковать в обертку «ЕС нас не хочет видеть, а потому нам нужен нейтральный статус».
Такой ход, конечно же, будет вызывать сопротивление в обществе, несмотря на то, что все крупные каналы, очевидно, начнут играть в пророссийскую историю с нейтралитетом. Итак, на каких главных «краеугольных камнях» во внутренней политике власть может сосредоточиться в ближайшие месяцы:
⁃ Попытки полной дискредитации партии Порошенко и его лично как ключевого противника этого сценария;
⁃ Поднятие пенсий на 200-300 грн и точечное повышение зарплат (прежде всего - врачам)
⁃ Перерезка ленточек на открытии каких-то участков дорог;
⁃ Полная перезагрузка высшего руководства армии;
⁃ Попытка полной перезагрузки Нацгвардии;
⁃ Рассказы о мире на фоне уступок на пути легализации «Л/ДНР» без контроля над границей.
Зеленский, наверное, понимает, что затеяв эту игру до выборов и подгоняя «мир» под выборы, он отнимает у себя возможности для маневра. Россияне четко знают: чем ближе к выборам, тем больше уступок будет делать Зеленский. Поэтому после нынешнего затишья в конце сентября можно ждать громких демаршей российских политиков и, возможно, даже частичного возобновления боевых действий на востоке. Россияне взяли паузу, чтобы затянуть предвыборную петлю. И хуже всего, что наши одноходовые аналитики в офисе президента сами затягивают Зеленского в эту удавку.
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