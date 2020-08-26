Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое определение суд огласил во вторник по итогу подготовительного заседания.

"Назначить судебное рассмотрение... судом присяжных ... на 12 часов 4 сентября", говорится в определении суда.

Суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 28 августа.

Кроме того, своим определением суд приобщил к материалам уголовного дела жалобу защиты обвиняемых на изменение подследственности досудебного расследования, смену группы прокуроров, продление срока досудебное расследования, на действия следователя относительно незаконного задержания Антоненко, Юлии Кузьменко и проведения негласных следственных действий.

Ходатайство адвокатов Кузьменко о вызове ряда свидетелей из числа высокопоставленных лиц суд оставил без удовлетворения.

На данное определение суда о назначении слушания дела по существу судом присяжных в течение 7 дней может быть подана апелляционная жалоба.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

12 августа Апелляционный суд Киева на заседании оставил меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей до 14 сентября без изменений.

11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.