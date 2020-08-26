Встреча советников глав «нормандского формата» отменена

Намеченная ранее на 28 августа очередная встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) отменена. Об этом во вторник, 25 августа, сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к переговорам с российской стороны. Эту же информацию подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в кругах близких к украинской делегации.

Встреча отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями к ним со стороны Германии, Франции и Украины", сообщают агентства. Новая дата пока не определена.

В свою очередь Офис президента Украины сообщил, что встреча советников лидеров государств-участников "Нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эмманюэля Бонна. "О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - говорится в обнародованном во вторник на сайте Офиса президента Украины сообщении.

Встречу советников анонсировал Зеленский

О том, что встреча советников глав государств состоится, сообщил 20 августа президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, проведение мероприятия было подтверждено участниками заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. По словам президента Украины, затем должна состояться встреча министров иностранных дел "нормандского формата" и уже после - лидеров стран.

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил в Киеве, что встреча глав дипломатических ведомств"нормандской четверки" может состояться в сентябре. Официальный представитель МИД РФ в свою очередь заявила, что заявила, что российской стороне о такой встрече ничего неизвестно.

Последний раз политсоветники "нормандской четверки" собирались 3 июля 2020 года в Берлине.