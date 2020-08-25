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«Шлепками» по рейтингу: Почему Зе-праздник Независимости станет началом кризиса власти
09:40 25.08.2020 |
Празднование Дня Независимости подтвердило, что страна уже изменилась, но у Зеленского до сих пор уверены, что народ и дальше любит своего президента.
Второй раз подряд в столице было два противоположных по содержанию и форме празднования Независимости. Одно - официальное, с выступлением гаранта, возложением цветов и концертом, другое - Марш защитников. Он был более многочисленным, чем в прошлом году, несмотря на дождь. А официоз больше напоминал постановку для одного человека. Такой вывод напрашивался, в частности, из-за отбора "звезд" концерта на Софиевской площади - преимущественно исполнители, которые часто гостили в "95 квартале". Возмущенная часть общества назвала это действо "корпоративом", "цирком", впрочем, как известно, на вкус и цвет товарищей нет, и многим праздничное попурри могло понравиться. Тем более что подборка песен отвечала ключевой идеологеме сегодняшней власти: "какая разница". Отсюда и русскоязычные песни, которые возмутили патриотическую общественность.
Однако оставим музыкальную часть официального празднования и разберем ключевые посылы выступления президента Зеленского. По нашему мнению, их два. Первый - гарант рассказал, какую страну строит и кто ему мешает. По его выражению, Украина будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. "Мы строим страну... где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму", - заявил Зеленский.
Вообще не впервые обвинение из уст украинского президент звучит в сторону предшественников, а не в адрес Путина, Януковича и экс-регионалов, которые голосовали за Харьковские соглашения, а когда началась ползучая оккупация Донбасса, "гудели" вместо организации сопротивления. Более того, с депутатами ОПЗЖ, судя по потенциальным раскладам на местных выборах, "слуги" будут заключать коалиции в значительном количестве советов. Что касается свидетельств, то Зеленский может о причине измены крымских, донецких и луганских милиционеров расспросить у заместителя главы своего офиса Олега Татарова, который был заместителем начальника Главного следственного управления МВД при Виталии Захарченко, а после Майдана был был люстрирован. Сейчас Татаров в ОП отвечает за правоохранительную деятельность и национальную безопасность. Но, пожалуй, Зе-президент не их имеет в виду, когда ищет виновников "сдачи" территорий без боя.
Идем дальше: Зеленский попросил "не мешать" и "не путаться под ногами Украины" тех, кому "люди поставили оценку". Похоже, эйфория от прошлогодних 73% до сих пор не развеялась на Банковой. Хотя соцопросы должны были уже остудить "зеленые" головы - их рейтинги постоянно снижаются, и катастрофического обвала нет только по двум причинам: первая - проевропейские оппозиционные партии разъединены и поэтому не могут выступить единой силой, из своей среды они еще не выделили новых лидеров, способных возглавить движение против Зеленского, а у бывших чиновников из этого лагеря высокий уровень недоверия; вторая - украинцы боятся, что ситуация в стране может еще более ухудшиться. Поэтому держатся за то, что есть.
Второй посыл: обещание мира на фоне 29-дневной тишины на Донбассе. И даже обещание провести парад победы. Но уже после возвращения всех оккупированных территорий. В интервью телеканалу Euronews Зеленский выразил надежду, что конфликт на востоке завершится в этом году. Как известно, Россия выкатила Украине ультиматум: выборы в ОРДЛО должны состояться вместе с местными выборами по всей стране, и для этого ВР должна изменить одну из статей постановления о назначении выборов. В этой статье говорится о невозможности выборов до деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и возвращения контроля за границей. В парламенте, даже во фракции "слуг", нет полной поддержки подобного решения, поэтому существуют серьезные сомнения, что ультиматум Путина ВР удовлетворит. Также не удовлетворит она и другую хотелку Кремля - внесение особого статуса ОРДЛО в Конституцию. Отсюда вывод: Зеленский явно со сроками поспешил. Или же нас осенью ожидает капитуляция.
Мы решили сравнить нынешний спич Зеленского с прошлогодним. И вот что интересно: в 2019-м он также много говорил о мире и единстве, однако не обвинял предшественников. Год назад в Киеве был Марш достоинства, о ее участниках Зеленский тогда говорил: "Эти люди - не просто участники Марша достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину". В этом году в сценарии празднования такого мероприятия уже не было, зато был концерт с Поляковой, Потапом и другими друзьями "кварталовцев".
В 2019-м впервые прошел альтернативный официальным мероприятиям Марш защитников Украины. Он не имел политической окраски, хотя в нем участвовали и многие политики. Вчера участники марша вышли уже с политическими требованиями, среди которых прекращение политических преследований. Речь идет об Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь, которые подозреваются в убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди участников марша впервые были и пятый президент Петр Порошенко, и колонна "евросолидарности".
То есть, с одной стороны, власть пытается максимально деполитизировать празднование Дня Независимости, но с другой - оно политизируется из-за действий самой власти. Идиллия из новогодней речи Зеленского о "какой разнице" дает сбои, над ее форматами, как со вчерашним концертом, откровенно потешаются; соцопросы фиксируют постоянный рост недовольства граждан курсом государства, на этом фоне растут рейтинги оппозиционных сил. Так что, похоже, "зеленая" власть приближается к своему первому масштабному кризису. Вопрос лишь в том, взорвется он осенью и его спровоцируют "голуби мира", или весной, когда приплывут уже экономические "черные лебеди" в качестве наказания за популизм.
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