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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. «Стрела-10» получит украинскую управляемую ракету

08:22 25.08.2020 |

Политика

Как сообщает Украинский милитарный портал, отечественная ракета Р-10-ОФ оснащается осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и неконтактным датчиком цели. Наведение осуществляется по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме. Максимальная дальность стрельбы 10 тыс. м, масса ракеты - 38 кг, масса ракеты в контейнере - 62 кг, температурный диапазон применения - от -40 до + 60 ° C.

Зенитная управляемая ракета (ЗУР) Р-10-ОФ должна заменить базовую 9М37, которой вооружен зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Для сравнения: максимальная дальность стрельбы ЗУР 9М37 составляет 5000 метров, то есть новая ракета должна вдвое увеличить этот показатель.

Издание также напоминает, что боевые машины ЗРК "Стрела-10" имеют оптический визир с двумя каналами с переменным полем зрения и кратностью увеличения, на модернизированном образце оптический визир будет заменен на оптико-электронную станцию ​​(ОЭС), что позволит значительно улучшить характеристики по выявлению и сопровождению целей. Похожей ОЭС уже оснащен опытный образец модернизированного ПТРК "Штурм-С", который готовят к испытаниям. Он получил на вооружение управляемую ракету "Барьер-В" от КБ "Луч" с дальностью 7,5 км.

КБ "Южное" работает над унификацией третьей ступени РН "Циклон-4"

 

КБ "Южное" работает над унификацией верхней ступени ракеты-носителя "Циклон-4". Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия на своей странице в Facebook. Унификация позволит применять ее в перспективных модификациях ракеты-носителя (РН), таких как "Циклон-4М". Кроме того, соответствующие работы продолжаются и на устройстве отделения спутников бандажного типа и обтекателя.

Сейчас КБ "Южное" готовится к развертыванию работ по следующим направлениям: доработка ПГС в части обеспечения автономной заправки компонентами топлива 3-й ступени на заправочно-нейтрализационной станции; доработка топливной системы в части ее ампулизации для обеспечения безопасной эксплуатации заправленной 3-й степени (в том числе в составе РН) на стартовом комплексе; введение новой схемы разделения ступеней с применением пневмотолкателя вместо РДТТ торможения; унификация интерфейса 3-й ступени с главным блоком и междуступеневым отсеком; доработка корпуса, систем, узлов и агрегатов (в том числе пиротехнических средств) в части импортозамещения и диверсификации поставок комплектующих.

Военным передали новую станцию ​​радиоэлектронной борьбы

 

Государственное предприятие "ЦКБ "Протон" передало в Вооруженные силы партию автоматизированных станций радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М. Об этом сообщает сайт "Укроборонпрома".

Первый серийный образец этой станции "Протон" поставил в ВСУ в июле 2019 года. По результатам его боевой эксплуатации специалисты конструкторского бюро провели работы по модернизации отдельных узлов, что существенно повысило тактико-технические возможности РЭБ.

В частности, совершенствование основных параметров позволяет значительно улучшить выявление и местоопределение вражеских источников радиоизлучения, увеличить расстояния постановки помех для дезорганизации радиосвязи противника. Новейшие изделия Р-330КВ1М способны блокировать работу большинства современных коротковолновых радиостанций на расстояниях в сотни километров.

Впервые отечественное предприятие начало серийное производство гусениц для БМП

 

Завод им. В. А. Малышева освоил новое направление производства - гусеницы для боевой машины пехоты. Специалисты предприятия уже приступили к выполнению заказа Министерства обороны Украины. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Василий Крылас.

По его словам, завод им. Малышева был задействовано в изготовлении гусениц для танков, поэтому производство гусениц с резино-металлическими шарнирами для легкой бронетехники специалисты предприятия освоили в довольно сжатые сроки.

Сайт "Укроборонпрома" также отмечает, что к этому времени основные запасные части и комплектующие БМП в Украине не изготавливались. Одной из критических позиций являлись как раз гусеничные ленты, они поставлялись исключительно из-за рубежа. Теперь эти комплектующие Украина способна производить самостоятельно.

Для украинских вертолетов готовят новую управляемую ракету

 

Для вооружения отечественных вертолетов готовят новую управляемую ракету: на октябрьской выставке "Оружие и безопасность 2020" планируют представить вертолетный комплекс с универсальной ракетой РК-10, разработанной КБ "Луч". Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Универсальная управляемая ракета со сменными боевыми частями в составе комплекса предназначена для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей, оснащенных динамической защитой, катеров, малогабаритных кораблей и воздушных маломаневреных целей. В вертолетном комплексе будет использоваться ее противотанковая версия Р-10-К. Она оснащается тандемной кумулятивной частью и способна пробивать до 1100 мм брони за динамической защитой. Максимальная дальность стрельбы - 10 тыс. м. Ракета имеет систему наведения по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме.
 

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