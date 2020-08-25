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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Другим - просьба не мешать». Как Зеленский по случаю праздника разъединил Украину

08:09 25.08.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

После подписания "Евросолидарностью" Меморандума единства украинских сил Зеленский призвал объединиться всех, кто против Порошенко.

Празднование Дня независимости в этом году проходило в условиях начала агитационной кампании перед местными выборами, которые должны состояться 25 октября. И праздничные мероприятия стали очень подходящим поводом для конкуренции символов и смыслов, на которых будут строить свою кампанию основные соперники.

Конечно, было ожидаемо, что в День независимости лейтмотивом выступлений политиков станет единство. Но не менее ожидаемым было и то, что они будут понимать это единство совершенно по-разному.

Символы от Зеленского

Владимир Зеленский мог использовать этот день по-другому. Например, ничто не мешало ему взять на себя роль «отца нации» и стать над предвыборной схваткой партийных команд в городах и областях. Это было бы выгодно и с точки зрения политтехнологий. Действительно, зачем президенту упоминать какие-то оппонирующие ему политические силы, далеко отстающие от него по популярности?

У тех, кто слушал его торжественное выступление на Софийской площади, поначалу складывалось впечатление, что он и в самом деле решил стать над схваткой и говорить о единстве всех украинцев. «Какой подарок от нас хотела бы получить наша мама Украина?» - задал он риторический вопрос. И далее дал весьма символический ответ: «Каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит маму Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности, - мы братья и сестры. Мы все - дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор».

Живописуя, как он объединит украинцев, он рассказал, что хочет построить «страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет». И вот стоило только поверить в Зеленского-объединителя, как он тут же самым брутальным образом опроверг собственные слова. «Всем, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, - добро пожаловать участвовать. Другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это, да не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед», - продолжил он свою праздничную речь.

Конечно, было прозрачно ясно, что, говоря: «Люди поставили вам оценку», - он имеет в виду именно Петра Порошенко - своего предшественника на посту президента. Таким образом, его слова о единстве касаются не всех украинцев, а только тех, кто не поддерживает Порошенко. То есть это фактически призыв ко всем, кто против Порошенко, объединиться, чтобы дать ему отпор.

Подчеркнем, что прозвучало это в праздничный день. С точки зрения политтехнологий, такое оправдано только в одном случае: когда конкурент наступает тебе на пятки и поэтому тебе очень важно слепить ему образ врага.

Однако нужно напомнить, что Порошенко и возглавляемая им партия «Европейская солидарность» - не единственный крупный конкурент для Зеленского и его партии «Слуга народа». Приблизительно такие же рейтинги имеют Юрий Бойко и ОПЗЖ.

Хотя очередные президентские и парламентские выборы еще далеко, аж в 2024 г., но возможность померяться процентами народной поддержки у всех политических сил будет уже через два месяца на местных выборах 25 октября. И если уж Зеленский решил воспользоваться празднованием Дня независимости для того, чтобы слепить кому-то образ врага, то у него был выбор: призывать к объединению против Порошенко и «Евросолидарности» или против Бойко и ОПЗЖ.

Вообще-то в День независимости тема объединения против Бойко и ОПЗЖ звучала бы очень гармонично. «Коллаборанты», «пособники агрессора», «пятая колонна» - на таких выражениях Зеленский наверняка мог бы поднять рейтинг себе и «слугам народа» в патриотичном сегменте электората.

Но он сделал противоположный выбор. Назначив себе и «слугам народа» главным соперником (и, более того, политическим врагом) Порошенко и «Евросолидарность», Зеленский фактически показал, что на местных выборах он гораздо меньше боится успеха ОПЗЖ, чем успеха «Евросолидарности». И это значит, что в новоизбранных городских и областных советах «слуги народа» будут легко и охотно сколачивать коалиции с ОПЗЖ, а вот с «Евросолидарностью» в подавляющем большинстве случаев окажутся по разные стороны политических баррикад.

Смыслы от ветеранов и Порошенко

Естественно, в День независимости было много массовых акций. Со стороны власти было организовано Шествие ветеранов, а кроме того, был проведен праздничный концерт, транслировавшийся на странице Офиса президента в Facebook.

В то же время свою программу, причем отнюдь не развлекательную, осуществили ветеранские и другие организации, создавшие в июне прошлого года РОК - «Рух опору капітуляції». Самой массовой акцией этого дня стал Марш защитников Украины, поставивший перед собой задачу вынудить Зеленского отказаться от выполнения кремлевского ультиматума. Также участники марша потребовали от президента подать в Верховную Раду законопроект «О защите государственности от коллаборационизма и агентов враждебного влияния», определив его как неотложный.

Как и Зеленский, ветераны АТО в этот день тоже поднимали тему единства, хотя понимали ее совсем не так, как он. К Маршу защитников Украины был приурочен Меморандум единства украинских сил. Его обнародовал РОК накануне, 23 августа, с подписями нескольких десятков публичных деятелей (включая экс-министров и бывших народных депутатов) и целого ряда общественных организаций. И уже через несколько часов о своем присоединении к Меморандуму объявила «Евросолидарность». Она призвала «все национальные государственнические партии, движения и объединения, общественные организации присоединиться к Меморандуму и продемонстрировать умение действовать вместе ради свободы и независимости нашей страны».

Этот документ готовился давно, фактически параллельно с подготовкой Марша защитников Украины. Несколько дней назад официально заявила об отказе присоединиться к Меморандуму партия «Батьківщина» Юлии Тимошенко.

В Меморандуме говорится то, что очень неприятно слышать Банковой: «Ситуация в Украине и вокруг нее существенно ухудшилась из-за некомпетентности и просчетов нынешней власти. Ее действия представляют угрозу национальной безопасности и самому существованию Украины. Выполнение Минских договоренностей на российских условиях и лозунг "Мир любой ценой" обрекают Украину на поражение. Разрушаются государственные институты, сектор безопасности и гуманитарная сфера. Разворачивается реванш пророссийских сил внутри страны. Продолжается процесс политически мотивированного избирательного правосудия, наступление на свободу слова, украинский язык и идентичность. Сворачиваются реформы, останавливается прогресс на пути к ЕС и НАТО. Противостоять этим угрозам мы можем только вместе. Вместе - победим!»

То есть фактически это соглашение о единстве против власти Зеленского и «слуг народа». И это имеет прямое отношение к скорым выборам. Подписанты Меморандума обязались «объединять силы национальной оппозиции на основе взаимной ответственности, равенства и партнерства; консолидировать все государственнические силы в Верховной Раде Украины, местных советах и во время акций протеста; совместно защищать патриотов Украины, подвергшихся незаконным преследованиям; проводить избирательные кампании на основе честной конкуренции, решать споры между патриотическими государственническими силами путем консультаций и достижения компромисса; прозрачно сформировать общественно-политическую координационную платформу для защиты независимости Украины».

По большому счету, главным результатом стало то, что ветераны и РОК договорились с Порошенко и «Евросолидарностью» о тактическом объединении усилий как на местных выборах, так и на акциях протеста. И это проявилось уже в том, что в составе Марша защитников Украины шла колонна «Евросолидарности» во главе с Порошенко. Лозунг на баннере колонны гласил: «С Независимостью не шутят». И это, похоже, будет одним из главных предвыборных лозунгов «Евросолидарности», как и еще один, публично сформулированный Порошенко: «Зелень опадает осенью - это закон природы».

По завершении Марша защитников Украины несколько сотен его участников собрались заночевать у Офиса генпрокурора, требуя освобождения Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых прокуратура называет подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета, а РОК считает политзаключенными. Когда участники акции стали устанавливать палатки под ОГП, полицейские, как сообщил РОК, атаковали митингующих, применив силу. Участники акции тут же распространили в соцсетях призывы к киевлянам прийти на помощь. И сегодняшние события наверняка получат продолжение завтра - под ОГП, под Офисом президента и под Верховной Радой.
 

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