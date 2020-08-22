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АНАЛИТИКА

VIP-агитатор «слуг»: Накажут ли Зеленского за гастроли под партийными флагами

22:55 21.08.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Президент не только рассыпает обещания во время своих вояжей по регионам, но и агитирует за свою партию. Есть ли у нас прецеденты наказания за подобные нарушения.

Во время рабочей поездки в южные области страны президент Владимир Зеленский использует служебное положение для скрытой политической агитации за партию "Слуга народа". Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ), опираясь на фото- и видеоматериалы, обнародованные по результатам региональных поездок президента.

В КИУ привлекли внимание к тому, что 19 августа, во время рабочей поездки Зеленского как главы государства в Запорожье и 20 августа - в Херсон, на сцене, где выступал президент, находились материалы с признаками агитации в пользу партии "Слуга народа". В частности, президент выступал на фоне баннеров с логотипом "Слуги" и надписью "Зе! Местные".

В КИУ отмечают, что в своих выступлениях в южных регионах Зеленский постоянно делал акцент словосочетании "Украина - это ты", а именно этот лозунг, по сообщению лидеров "Слуги", является официальным избирательным слоганом этой партии на местных выборах 2020 года.

 

На политической агитации во время государственного мероприятия "поймали" и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Участвуя в рабочей поездке президента в Запорожье, как председатель областной организации партии власти министр представил кандидата от "Слуги народа" на выборы городского главы Запорожья Виталия Тишечко, бывшего топменеджера "Мотор Сичи", а с недавних пор заместителя председателя Запорожской областной госадминистрации. Также при участии президента была публично представлена местная команда "слуг".

Такие действия президента и членов правительства в Комитете избирателей назвали использованием служебных полномочий в политических целях чудесами политической коррупции и злоупотреблением админресурсом. "Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого вебпортала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн (с начала августа Государственное управление делами перечислило авиакомпании "Украина" более чем 1 млн грн за перелеты В. Зеленского). При этом следует учесть, что эти цифры не учитывают значительных средств, которые государство тратит на охрану и безопасность первых лиц", - отмечают в КИУ. Что ж, обвинения в политической коррупции - вещь достаточно серьезная.

Почему же команда президента прибегла к подобным действиям и что за это будет Зеленскому

С первым вопросом понятно. Как это уже было на досрочных парламентских выборах 2019 года, Владимиру Зеленскому и на выборах местных приходится вытаскивать СЭ! Команду и кандидатов от нее на своем высоком рейтинге. По июльскими данными социологов, среди представителей власти украинцы высоко оценивают работу президента, которым довольны более трети опрошенных, тогда как поддержка "слуг" постоянно снижается. Если бы парламентские выборы проводились в августе, партия "Слуга народа" могла бы претендовать на 26% голосов, тогда как на выборах-2019 партийцы Зеленского набрали более 43% голосов. Поэтому Банковую не может не волновать перспектива провалить нынешнюю избирательную кампанию.

Тем более что местные выборы имеют свою специфику: на них украинцы голосуют за тех, кто рядом, кто уже зарекомендовал себя как хозяйственник, а не за "чистых" политиков. Таких хозяйственников в кадровой обойме Зеленского откровенно мало, да еще и большинство региональных партийных ячеек "слуг" так и не сумело за год из зачаточного состояния вырасти в реально существующие структуры. Это и заставляет президента самого включаться в агитацию: как год назад, осуществлять поездки по регионам, давать разные, иногда популистские обещания и тому подобное. Словом, делать то, что, по мнению политтехнологов, нравится избирателю и может повысить шансы кандидатов от "слуг" быть избранными.

Тезис о наличии в своих действиях политической агитации сам Зеленский довольно резко отрицает. Показательна скорость, с которой он отреагировал на обвинения КИУ, заявив на Радио Свобода, что не использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа". "Я работаю на государство Украина, - заявил Зеленский. - Я сегодня приехал, мы решили много вопросов". При этом лидер страны, кажется, рассердился и предложил Комитету избирателей ... вместо себя построить мост через Днепр в Запорожье, многолетний недострой. "Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, не делали ... Пусть "Комитет" построит этот мост вместо меня", - заявил президент. Конечно, не обошлось без упоминания о предшественнике, Петре Порошенко: Владимир Александрович посоветовал КИУ "спросить у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод "Паллада" за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта". Такая эмоциональная реакция Зелинского дает понять: он считает, что выводы КИУ написаны где-то в штабе Порошенко.

Справедливости ради заметим, что почти все предшественники Зеленского грешили агитацией за партии, которые ассоциировались с их фигурами. К примеру, в окончательном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ, вышедшем в начале 2013 года, парламентские выборы 2012 в Украине были обозначены недостаточным уровнем соревновательности. Еще тогда наблюдатели предлагали усилить механизмы контроля для предотвращения возможных злоупотреблений административными ресурсами, в частности - использованием официальных мероприятий для политической агитации, вплоть до возможности привлечения виновных в таких злоупотреблениях к ответственности. Не исключено, что такие же замечания, как в 2012 году делали Януковичу, демократическое сообщество сделает по результатам нынешней предвыборной кампании уже Зеленскому.

Действующие законы агитацию чиновников хоть и запрещают, но реальных санкций за нарушение ждать не стоит. В частности, ст.10 закона "О государственной службе" запрещает госслужащему демонстрировать свои политические взгляды и совершать другие действия или бездействие, которые любым способом могут засвидетельствовать его особое отношение к политическим партиям и отрицательно повлиять на имидж государственного органа и доверие к власти. Запрещает скрытую предвыборную агитацию и новый Избирательный кодекс. В частности, его ст.57 запрещает участие в предвыборной агитации органам исполнительной власти, органам власти Автономной Республики Крым и органам местного самоуправления, правоохранительным органам и судам, их должностным и служебным лицам в рабочее время. Той же статьей наложен запрет на агитацию во время мероприятий, организованных органами государственной власти или местного самоуправления.

Принятые Верховной Радой в июле этого года изменения в избирательное законодательство, в частности, ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривают, что предвыборная агитация лицом, участие которого в агитации запрещено законом, проведение агитации вне установленных законом сроков или в местах, запрещенных законом, проведение агитации в формах и средствами, противоречащими Конституции или законам Украины, наказываются штрафом на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов. Но наказанных пока нет.

Чтобы избежать этого в будущем, стоит более четко прописать в законодательстве запрет президентам агитировать на выборах за свои партии. Также есть смысл изучить возможность создания механизма снятия партий с регистрации за привлечение к агитации главы государства или членов правительства. Пока же такие нормы в законе отсутствуют, Зеленский, несмотря на обвинения в политической ангажированности, и далее на собственном рейтинге будет вытягивать рейтинги "слуг".
 

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